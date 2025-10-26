https://noticiaslatam.lat/20251026/rusia-impacta-la-infraestructura-energetica-y-un-tren-en-marcha-de-las-ffaa-ucranianas-en-una-1167918057.html
Rusia impacta la infraestructura energética y a un tren en marcha de las FFAA ucranianas en una jornada de combates
26.10.2025
Las tropas rusas golpearon instalaciones energéticas y a un tren en movimiento que transportaba equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las pérdidas, Rusia estima las bajas de los militares ucranianos en 1.515 personas en las últimas 24 horas, agregaron desde el ente castrense.
"[Las fuerzas de Rusia] infligieron daños a instalaciones energéticas y a un tren en movimiento utilizado para transportar armamento y equipo militar a las zonas de combate en Donbás", se especifica en el informe.
La Defensa indica que también se realizaron operaciones contra talleres de producción de drones de largo alcance y su sitio de lanzamiento, un almacén de embarcaciones no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de las fuerzas armadas ucranianas en 147 zonas.
De acuerdo con el informe, las pérdidas totales del Ejército ucraniano ascendieron a 1.515 efectivos durante un día de intensos enfrentamientos.
En el área de operaciones del grupo Norte de las fuerzas rusas, las FFAA ucranianas vieron mermadas sus filas con más de 190 efectivos caídos. El grupo Oeste, por su parte, infligió un impacto significativo al provocar hasta 230 bajas, mientras que el grupo Sur neutralizó a más de 240 soldados ucranianos.
Asimismo, las maniobras del grupo Centro resultaron en hasta 505 bajas para las FFAA ucranianas, el grupo Este causó la pérdida de hasta 300 efectivos y el grupo Dniéper dejó más de 50 soldados ucranianos fuera de combate.
Respecto a las pérdidas de equipo militar, las fuerzas rusas destruyeron un tanque, 23 vehículos blindados de combate, 6 piezas de artillería, 14 estaciones de guerra electrónica y 13 almacenes de municiones, suministros materiales y combustible. A esto también se suma la destrucción de tres vehículos blindados Kozak y dos transportes blindados de tropas M113 de fabricación estadounidense.
Desde el Ministerio, también reportan que, en las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa derribó tres bombas aéreas guiadas y 116 drones de tipo avión.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 92.575 drones, 633 sistemas de misiles antiaéreos, 25.693 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.607 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 30.799 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 44.923 vehículos militares especiales.
