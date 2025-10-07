Milei desplegó un show musical en el momento más delicado de su Gobierno | Video

https://noticiaslatam.lat/20251007/milei-desplego-un-show-musical-en-el-momento-mas-delicado-de-su-gobierno--video-1167247978.html

El mandatario argentino cantó y bailó frente a miles de personas al ritmo de la "banda presidencial" en la presentación de su nuevo libro. A 20 días de las... 07.10.2025, Sputnik Mundo

Javier Milei vivió la experiencia de ser una estrella de rock en el momento más sensible de su Gobierno. Frente a miles de seguidores, el presidente argentino cantó, bailó y arengó a la multitud que lo acompañó en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires, donde el mandatario presentó su libro "La construcción del milagro", donde enumera los principales logros de los casi dos años de gestión.Fueron dos horas de puro éxtasis libertario. Milei emuló uno de sus actos de campaña más emblemáticos del año 2023, cuando aún cultivaba la imagen de outsider políticamente incorrecto capaz de seducir con su histrionismo a decenas de miles de jóvenes. Al compás de la banda presidencial, conjunto musical integrado por dirigentes oficialistas como el diputado nacional Bertie Benegas Lynch, el jefe de Estado fue anfitrión de una velada con aires triunfalistas.Mientras las pantallas transmitían imágenes de sus encuentros con su par estadounidense Donald Trump, el presidente dedicó palabras de solidaridad con la familia de Charlie Kirk y con el Estado de Israel, en la víspera de los ataques ocurridos el 7 de octubre de 2023.Milei fue categórico en su optimismo de cara a la segunda mitad de su gestión: "Tengan confianza, no vamos a emitir un solo peso más y la inflación será un problema del pasado para mitad del año que viene", prometió durante su discurso.Además, el presidente se refirió a los venideros comicios nacionales de medio término, el primer examen de su Administración frente a las urnas. "No es suficiente con la gestión, sino que además también hubo que desarrollar músculo político. Esto no se cambia tirando piedras desde la tribuna, se gana metiendo los pies en el barro. Así es como se ganan las elecciones", destacó.Los escándalos del GobiernoLas frases buscan traer calma en medio del momento más delicado del Gobierno. Sumido en medio de un tembladeral político derivado de la renuncia de su principal candidato para las elecciones tras hallarse pruebas contundentes de su vínculo con un hombre acusado de narcotráfico en Estados Unidos —y sobre quien pesa una orden de extradición—, Milei buscó dar vuelta la página.La tensión no se limita a la arena electoral. Mientras en Buenos Aires el mandatario lideraba al enfervorecido público coreando cada, el ministro de Economía Luis Caputo mantenía un encuentro clave con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de crecientes presiones sobre el tipo de cambio, profundizadas a pesar del respaldo público ofrecido por Trump.La velada puertas adentro del estadio pareció absolutamente impermeable al tembladeral exterior. Funcionarios de alto rango del Ejecutivo se hicieron presentes para respaldar al presidente en su velada. "El espectáculo fue emocionante y divertido. Sobre todo porque el presidente estaba contento. El Gobierno está con mucha fuerza y muy unido", dijo a Sputnik el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.En la misma línea se expresó Diego Santilli, quien encabezará la lista de candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante del país, que concentra a más del 35% del electorado. "La transformación que está haciendo el presidente en 16 meses no lo hizo nadie en los últimos 50 años, entonces hay que ayudarlo por lo que falta. Sabemos que fue un año difícil, pero ahora viene la mejor parte", remarcó.El espíritu optimista fue compartido por el candidato a diputado Sebastián Pareja —mano derecha de Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia— quien sostuvo: "Estamos muy contentos de acompañar al presidente. Es muy importante estar junto a él"."Estamos contentos de que Javier nos transmita la fuerza que necesitamos. Tenemos que transmitirles a todos los argentinos que el esfuerzo valió la pena", dijo a Sputnik Leila Gianni, concejal de la provincia de Buenos Aires."Hay que bancar más que nunca al presidente"La euforia oficialista estaba impulsada por la multitud presente en el acto. Jóvenes -sobre todo varones- de todo el país confluyeron en la cita ampliamente convocada: los militantes libertarios prácticamente llenaron el Movistar Arena, con capacidad para unas 15.000 personas."Estamos todos acá porque hay que bancar más que nunca al presidente y porque sabemos que en estas elecciones tenemos que ganar para seguir sacando a Argentina del atraso", dijo a Sputnik Federico, de 22 años. Junto a él estaba su hermano Yamil, de 19, quien agregó que "los jóvenes seguimos estando con Milei porque queremos un país sin los negocios de los políticos de siempre".

