Así transcurre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia

Así transcurre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia

Los bolivianos están convocados a las urnas para determinar quién liderará el país durante los próximos años. Los dos candidatos que disputan la presidencia... 19.10.2025, Sputnik Mundo

En la primera vuelta, ninguno de los candidatos obtuvo el número de votos necesario para una victoria definitiva, por lo que, por primera vez en la historia del país, el presidente se decidirá en la segunda vuelta.Sputnik te mantiene informado y ofrece la transmisión en vivo desde el lugar de los hechos.De acuerdo con las imágenes que circulan en internet, el presidente Luis Arce ya emitió su voto y llama al pueblo boliviano a acudir al balotaje.Los ciudadanos que acuden a las urnas quieren un país "con justicia, esperanza y libertad", aseguró el presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, en la ceremonia de inauguración de la jornada electoral. La votación se extenderá hasta las 16:00 (20:00 GMT), y se desarrollarán bajo el seguimiento de observadores nacionales e internacionales. De acuerdo con la representante de la misión de observación electoral ciudadana de la red Observa Bolivia, Susana Saavedra, para los bolivianos que acudieron al "primer balotaje histórico", estas elecciones son una clase de desafío, comentó a Sputnik.El TSE entregará resultados preliminares del cómputo rápido de votos desde las 21:00 de este domingo y tiene un plazo de siete días para hacer lo propio con los resultados finales.

