https://noticiaslatam.lat/20251011/david-contra-goliat-mexicanos-de-flotilla-sumud-denuncian-agresiones-del-ejercito-israeli--video-1167402138.html

David contra Goliat: mexicanos de Flotilla Sumud denuncian agresiones del Ejército israelí | Video

David contra Goliat: mexicanos de Flotilla Sumud denuncian agresiones del Ejército israelí | Video

Sputnik Mundo

La tripulación del Adara ve a lo lejos el enorme buque militar israelí que los acecha. En la noche, en medio de mar abierto, a miles de kilómetros de sus... 11.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-11T04:50+0000

2025-10-11T04:50+0000

2025-10-11T04:50+0000

américa latina

méxico

claudia sheinbaum

itamar ben-gvir

israel

franja de gaza

onu

💬 entrevistas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/0a/1167408714_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_73336266915440698fbf2babea9ebf47.jpg

"Pensamos mucho en nuestros protocolos de seguridad [el abordaje], en varias estrategias: ¿cómo nos vamos a sentar? ¿Qué color de piel tenemos? ¿De qué país somos? Todas esas cosas hubo que prepararlas [a profundidad]", cuenta en entrevista para Sputnik Sol Aguirre, una de las mexicanas que participó en la misión Flotilla Global Sumud, la cual pretendía llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino asediado por Israel.El 2 de octubre, el mundo puso sus ojos en Gaza. La noticia comenzó como un rumor y se esparció rápidamente: el Ejército israelí comenzó a abordar los barcos que integraban este movimiento global.Quienes pudieron se comunicaron de inmediato para denunciar que habían sido interceptados en aguas internacionales, a unos 77 kilómetros de llegar a su objetivo. Otros, como la tripulación de Sol, se deshicieron de todo equipo de comunicación y de cualquier objeto que pudiera interpretarse como un arma.Romper el muro del silencioLa Flotilla Global Sumud convocó a 497 personas, entre activistas y periodistas, de 45 países del mundo. El objetivo era llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza ante la denuncia de los bloqueos que Israel realizó para impedir la entrega de comida y medicina.Aunque el gobierno de Benjamín Netanyahu negó esta situación, organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron que se vivía una situación crítica de inanición en dicha región del planeta, un elemento que abonaba al señalamiento que hizo el mismo organismo, a mediados de septiembre, respecto a Israel estaba cometiendo un genocidio.En entrevista para Sputnik, el periodista mexicano Ernesto Ledesma, también integrante de la flotilla, sostiene que, si bien el primer objetivo era entregar la ayuda humanitaria, el segundo era "romper el muro de silencio de Israel" y posicionar lo que sucede en la Franja de Gaza en la opinión pública internacional.Pero atraer la atención internacional conlleva riesgos. A principios de septiembre, Ledesma informó que varios barcos de la flotilla fueron atacados por drones, mientras preparaban todo para su salida desde Túnez.El ataque causó indignación global, siendo Italia el país donde más ciudades se sumaron a la protesta. La exigencia, que también resonó en la Ciudad de México, era concreta: asegurar la protección de la flotilla.Dos semanas después del hecho, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por primera vez usó la palabra genocidio para referirse a lo que ocurría en Gaza durante una de sus conferencias matutinas, un hecho que el propio Ledesma le pidió personalmente en Palacio Nacional semanas antes de iniciar su viaje.La templanza frente a la violenciaLos integrantes de la flotilla, apunta Aguirre, no buscaban salvar a Gaza, sino brindar "acompañamiento a un proceso ilegal, y completamente impune, ante la parálisis de los Estados, que tienen una obligación ante un genocidio de intervenir y detenerlo".Pero el apoyo no se dio de forma presencial. A unos escasos kilómetros de las costas palestinas, el Ejército israelí interceptó a los integrantes de la Flotilla Global Sumud. La acción fue anunciada casi una hora antes, cuando los gigantes busques de guerra comenzaron a rodear las embarcaciones. Poco después, los soldados abordaron los barcos acercándose de manera sigilosa en vehículos que no generan ruido. Únicamente son perceptibles cuando encienden unas enormes luces blancas y empiezan a arrojar un líquido que quema, lo que Aguirre considera "un despliegue de prepotencia y violencia impresionante".Una vez sometidos, los tripulantes de las embarcaciones fueron llevados escalonadamente al Puerto de Asdod, a unos 40 kilómetros al sur de Tel Aviv. Ahí, fueron obligados a estar en el suelo, con las manos maniatadas, sin comunicación alguna con sus representaciones consulares y en medio de golpes e insultos en inglés y en hebreo.Ambos entrevistados narran que, en sus respectivas tripulaciones, el arresto era una posibilidad ya analizada, e incluso simulada, como una forma de preparación mental. Ledesma, invitado como periodista para registrar el viaje, cuenta que había una comunicación directa entre las diferentes embarcaciones y que todos sabían a qué se enfrentaban.La situación no era sencilla. Estaban a merced de un ejército al que se le adjudican más de 67.000 palestinos muertos desde que intensificó la ofensiva contra Hamás el 7 de octubre de 2023, luego de que la organización irrumpió en un festival de música electrónica organizado en Reim, cerca de la frontera con Gaza."Si traías una kufiya o lo que fuera [alusivo a Palestina], te la arrancaban, la pisaban. Hubo gente que, como a Greta [Thunberg] y a otra compañera de mi barco, las envolvían en la bandera de Israel y les tomaban fotos, se burlaban de ellas", agrega Aguirre.Ambos describen el momento en el que el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, llegó a acusarlos de ser asesinos de niños, de ser terroristas. Lo que no esperaba fue la respuesta: los miembros de la flotilla gritaron consignas como "Free Palestine!" y "Alto al genocidio". Dejaron completamente descolocado al funcionario, un hecho alucinante, describe Aguirre.La muerte es la única emergenciaAl ser detenidos, la violencia solo recrudeció. Luego de la presentación frente al ministro Ben-Gvir, fueron trasladados a una prisión, algunos con los ojos vendados, otros con zapatos destruidos por los militares y sin chamarras. El viaje duró un par de horas en un vehículo con un potente aire acondicionado.Ya encerrados, y después de más de 20 horas sin alimentos, pudieron tener acceso a agua potable de dudosa calidad. Un rollo de papel de baño tenía que ser compartido por más de 20 personas en una celda, quienes tampoco tenían algún tipo de sanitario. Quienes padecían enfermedades cardíacas y respiratorias no tuvieron acceso a sus medicamentos.Ledesma recuerda bien ser el prisionero 433, del pabellón nueve, en la celda ocho. Pero, al igual que Aguirre, fue constantemente cambiando de sitio. En las madrugadas, una intensa luz blanca interrumpía su descanso cada dos horas. En el día, los soldados despertaban a los prisioneros."Este un proceso de tortura psicológica que estaba muy bien armada. Parecía que era un caos, pero yo les decía a mis compañeras: 'esto no es caótico, esto es intencional', porque la intención es desgarrar, gastarte, confundirte, asustarte", destaca la mexicana.Así transcurrió un par de días para ambos mexicanos. Con varios obstáculos, lograron comunicarse con el embajador en México en Israel, Mauricio Escanero, quien también fue agredido por las fuerzas de seguridad del Estado hebreo, ya sea con insultos, con largas horas de espera para poder comunicarse con sus compatriotas o para enfrentarse a situaciones como expedientes "perdidos".Este cúmulo de irregularidades, sumado al ser interceptados en mar abierto y la realización de procesos judiciales sin abogados y en hebreo, son algunos de los elementos que la Flotilla Global Sumud está considerando para integrar en una denuncia contra Israel por presunto secuestro y tortura, misma que esperan sea respaldada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.Por ahora, la mandataria mexicana solo ha dejado abierta la posibilidad de tener un encuentro con los integrantes de la flotilla para escuchar sus peticiones, entre las que se incluirá una ruptura de relaciones diplomáticas con Tel Aviv.Los ojos del mundo en GazaEl enojo no era únicamente producto de la respuesta de la Flotilla Global Sumud. Entre el 31 de agosto, que inició el viaje a Gaza, y hasta el 3 de octubre que fue detenida la flotilla, Israel enfrentó a una opinión pública cada vez más severa, a instituciones como la ONU, señalando el genocidio y a su principal aliado, Estados Unidos, presionando para hacer un cese al fuego.El 22 de septiembre, Francia, Reino Unido, Portugal y Canadá reconocieron la existencia del Estado de Palestina, mientras a nivel mundial figuras del entretenimiento organizaban en la Arena Wembley un concierto para recaudar fondos y enviar ayuda humanitaria.La presión creció tanto que, durante la Asamblea General de la ONU, Netanyahu dio su discurso frente a un auditorio prácticamente vacío.El 30 de septiembre, a unos días de que se interceptara a la flotilla, el primer ministro israelí viajó a Washington para presentar una propuesta de acuerdo de paz frente al presidente Donald Trump en el que se incluye la salida de Gaza de las fuerzas israelíes.Este fue firmado por Israel y el movimiento palestino Hamás el 9 de octubre, mismo que comenzó a aplicarse en una primera etapa.

https://noticiaslatam.lat/20250926/1166927297.html

https://noticiaslatam.lat/20251006/1167227823.html

https://noticiaslatam.lat/20251010/se-asoma-la-paz-para-el-pueblo-palestino-el-acuerdo-deja-a-israel-en-una-posicion-ventajosa-1167353424.html

https://noticiaslatam.lat/20251008/1167307455.html

méxico

israel

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Mariano Yberry https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

méxico, claudia sheinbaum, itamar ben-gvir, israel, franja de gaza, onu, 💬 entrevistas