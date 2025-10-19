https://noticiaslatam.lat/20251019/eeuu-ha-violado-nuestra-soberania-en-aguas-territoriales-acusa-petro-1167700286.html

"EEUU ha violado nuestra soberanía en aguas territoriales", acusa Petro

Una lancha atacada el pasado 16 de septiembre por las fuerzas estadounidenses como parte de la supuesta estrategia de Washington para combatir el narcotráfico...

Por ello, solicitó a la Fiscalía General de Colombia "actuar de inmediato" para otorgar protección a los familiares víctimas y asociarlas, si quieren, a las víctimas de Trinidad Tobago para iniciar acciones judiciales en el mundo y en la justicia de EEUU". Asimismo, apuntó que Alejandro Carranza "no tenía vínculos con el narco" y añadió que "la lancha colombiana estaba la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba". Previamente, Petro había criticado el despliegue naval y aéreo estadounidense en el Caribe e incluso acusó a Washington de codiciar el petróleo venezolano y utilizar como argumento frágil la lucha contra las drogas para justificar sus acciones militares en el Caribe."Al enfrentar el tema en el Mar Caribe, que nada tiene que ver con el fentanilo, lo que los Estados Unidos está produciendo es que lo que quiere es el petróleo de Venezuela y de Guyana", sostuvo el jefe de Estado colombiano.

2025

