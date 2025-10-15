https://noticiaslatam.lat/20251015/tierras-raras-por-que-a-eeuu-le-preocupan-tanto-estos-recursos-que-abundan-en-china--1167551261.html

Tierras raras: ¿por qué a EEUU le preocupan tanto estos recursos que abundan en China?

Tierras raras: ¿por qué a EEUU le preocupan tanto estos recursos que abundan en China?

Sputnik Mundo

Un grupo de 17 elementos con propiedades únicas es la manzana de la discordia entre Washington y Pekín. China —que domina alrededor del 70% de este codiciado... 15.10.2025, Sputnik Mundo

2025-10-15T02:11+0000

2025-10-15T02:11+0000

2025-10-15T02:16+0000

internacional

eeuu

china

tierras raras

minerales

guerra comercial

política

📈 mercados y finanzas

usgs

donald trump

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/0b/1161097791_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f12789f62fb01c245787ad6140c5787.jpg

Primero, comencemos por enlistar cuáles son las tierras raras, que ni siquiera son "tierras", sino óxidos metálicos que, en la antigüedad, eran considerados de ese modo. O sea que su denominación es en realidad más ilustrativa de una vieja tradición. *A los últimos 15 se les conoce como lantánidos.Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los países con mayores reservas de tierras raras en el mundo son: ¿Para qué sirven? Las industrias tecnológica y armamentista son las que más codician a las tierras raras, que podemos encontrar en una amplia gama de productos, desde teléfonos inteligentes, computadoras y auriculares hasta vehículos eléctricos, drones, fibras ópticas, reactores nucleares, misiles hipersónicos y radares de aviones de combate. Sus propiedades tan peculiares dotan de magnetismo, luminiscencia y resistencia a los sistemas donde son colocados, de acuerdo con el USGS. De hecho, los minerales críticos desempeñan un papel fundamental en prácticamente todos los sistemas armamentísticos, en mayor o menor medida.El samario, el disprosio, el terbio y el escandio son fundamentales para producir imanes permanentes de alto rendimiento utilizados en sistemas avanzados de misiles, cazas y armas de energía dirigida, indica SFA-Oxford. Asimismo, agrega, los imanes de samario-cobalto y NdFeB mejorados con disprosio o terbio son especialmente críticos por su capacidad para funcionar en condiciones extrema.Actualmente, se tiene registro de la existencia de 270 minerales que contienen en su composición alguno de los elementos que conforman el grupo de las tierras raras.¿Pero qué es lo que ha irritado tanto a la Casa Blanca?Que ya no será tan fácil para EEUU importar tierras raras o derivados de ellas. Y todo porque China, en medio de las tensiones comerciales con Washington, decidió imponer nuevas restricciones para evitar o complicar los procesos para que empresas del sector de minerales críticos hagan negocios con los estadounidenses. Una medida, hay que decirlo, muy similar a la que Washington impuso contra Pekín para la exportación de microchips y semiconductores.Por ejemplo, el Gobierno de Xi Jinping ahora obligará a las empresas extranjeras a que obtengan un permiso especial para exportar tierras raras y artículos que contengan incluso pequeñas cantidades de estos elementos provenientes de China. De igual manera, impondrá requisitos muy específicos para las exportaciones de tecnologías relacionadas con la minería, fundición, reciclaje y fabricación de imanes de tierras raras.De hecho, China redujo interanualmente en 25,3% sus exportaciones de tierras raras a otros países en el primer semestre del 2025, a 192 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Administración General de Aduanas del país asiático.Ante estas nuevas restricciones, la Administración Trump resucitó la guerra comercial con el gigante asiático al anunciar la imposición de aranceles adicionales del 100% contra productos y bienes chinos, que se suman a las tarifas del 30% que ya existían desde hace meses. Todo ello se enmarca en las tarifas portuarias recíprocas y a un diálogo que amenaza con suspenderse en cualquier momento.En la prensa estadounidense, por lo pronto, ya hay indicios de que en Washington impera la incertidumbre. El diario Financial Times dice que "las empresas han advertido que la renovada disputa entre EEUU y China sobre los materiales de tierras raras conducirá a cadenas de suministro rotas y precios más altos para chips, automóviles y armas, mientras los ejecutivos de la industria piden una desescalada entre las dos potencias comerciales". ePropelled, compañía que fabrica motores de propulsión para drones, informó que la situación podría "conducir a rediseños costosos y a fuentes alternativas".

https://noticiaslatam.lat/20250713/en-ucrania-no-existen-grandes-yacimientos-de-tierras-raras-1164409959.html

https://noticiaslatam.lat/20250129/como-la-industria-militar-de-eeuu-saca-provecho-del-conflicto-en-ucrania-1160811350.html

https://noticiaslatam.lat/20251014/1167525050.html

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, china, tierras raras, minerales, guerra comercial, política, 📈 mercados y finanzas, usgs, donald trump