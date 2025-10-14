https://noticiaslatam.lat/20251014/argentina-quedara-en-el-ultimo-lugar-de-la-cadena-de-valor-con-un-proyecto-impulsado-por-openai-1167506686.html

Argentina quedará "en el último lugar de la cadena de valor" con un proyecto impulsado por OpenAI

Mientras negocia con EEUU los términos de un eventual "salvataje" financiero, el Gobierno argentino ya celebra una posible inversión de hasta 25.000 millones de dólares por parte de la empresa estadounidense OpenAI para instalar en territorio argentino un "data center a gran escala".Luego de que recibiera a representantes de OpenAI en la Casa Rosada, el Gobierno argentino informó que la inversión se da en el marco del programa Stargate Argentina, que incluirá al centro de datos con capacidad de hasta 500 MW y que, de acuerdo a sus impulsores, colocará al país sudamericano "a la vanguardia del ecosistema global de inteligencia artificial".El proyecto, que contará con la participación de la empresa argentina Sur Energy, se instalaría en la Patagonia para aprovechar los beneficios del clima frío y se ejecutaría a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que prevé exoneraciones tributarias por 30 años para proyectos que superen los 200 millones de dólares de inversión.¿Pura retórica?En diálogo con Sputnik, el experto en tecnologías de la información, Martín Becerra, apuntó que, más allá del entusiasmo del Gobierno, "darlo como algo hecho es parte del problema", no solo porque "se trata de un anuncio de campaña electoral", sino también porque Sur Energy, el socio local que tendría OpenAI, "es toda una incógnita".Becerra también planteó sus dudas en relación a que el nuevo mega centro de datos genere beneficios concretos para Argentina.Sin embargo, el experto se mostró escéptico en relación a que esas posibilidades dejen verdadera riqueza en el país. Al respecto, mencionó que la relevancia que Milei y su Gobierno le da a la IA y los avances tecnológicos es, en realidad, puramente "retórica".En ese sentido, remarcó que haber "desguazado la investigación científica y tecnológica" nacional a partir de los recortes presupuestales introducidos al comienzo del Gobierno hace imposible "que el país tenga algún desarrollo vinculado a las tecnologías digitales, como no sea ser un mero comprador de productos y servicios ajenos".En una línea similar, el politólogo argentino Daniel Blinder dijo a Sputnik que el Gobierno de Milei ha buscado presentar este tipo de tecnología "como supuesto motor del desarrollo nacional" y un campo en el que Argentina "puede estar a la vanguardia tecnológica". Pero, por el contrario, los hechos no acompañan esa apuesta, ya que el Estado "no invierte en ciencia y tecnología, ni en universidades, ni en investigación en el campo de la IA".El último lugar de la cadena de valorBlinder remarcó que el Gobierno de Milei emprende "la construcción de un relato y un imaginario de la IA y del rol que Argentina podría tener" en ese mundo, pero que en el fondo "es toda una fantasía", al menos en los términos en los que se plantea la inversión de OpenAI.En ese sentido, Blinder remarcó que los esfuerzos argentinos parecen centrados únicamente en ubicar a Argentina como "un lugar" en el que proyectos de IA puedan desarrollarse, pero "con un rol totalmente subordinado y dependiente, no ya de otro país sino de corporaciones en las que Argentina tendrá cero incidencia".Así, insistió, la promesa de inversión de OpenAI coloca a Argentina "en el último lugar de la cadena de valor", un espacio en el que el país sudamericano se limita a "ofrecer territorio y recursos naturales en la Patagonia para que estos servidores puedan emplazarse".Blinder consideró que, al enmarcarse en el RIGI, la inversión anunciada se presenta "de forma bastante extractivista" y podría terminar perjudicando al país si "la inversión no deja dólares en Argentina y se deriva producción energética de las ciudades para abastecer este centro de datos".Por eso, consideró que, si bien no parece ser el camino elegido por Milei, sería bueno que Argentina pudiera aprovechar la millonaria inversión para "desarrollar cadenas de valor con empresas locales que se metan en el entramado productivo" vinculado a la inteligencia artificial.

