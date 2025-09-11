https://noticiaslatam.lat/20250911/el-voto-obligatorio-y-en-el-extranjero-claves-para-definir-al-proximo-presidente-de-chile-1166358090.html

El voto obligatorio y en el extranjero, ¿claves para definir al próximo presidente de Chile?

El voto obligatorio y en el extranjero, ¿claves para definir al próximo presidente de Chile?

Sputnik Mundo

El monto de las multas y la regulación del voto extranjero enfrentaron al oficialismo y la oposición a dos meses de las elecciones nacionales, al punto de casi... 11.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-11T08:52+0000

2025-09-11T08:52+0000

2025-09-11T08:52+0000

américa latina

chile

elecciones

gabriel boric

josé antonio kast

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/0c/13/1119495258_0:40:3497:2008_1920x0_80_0_0_46fcbe30c6b39c04011b6a0d530e9716.jpg

Los diferendos entre oficialismo y oposición comenzaron a comienzos de septiembre, cuando, con mayoría oficialista, la Cámara de Diputados rechazó un proyecto que establecía multas de hasta 200 dólares para quienes no acudieran a votar. La oposición chilena, que apoyaba el proyecto, respondió con el anuncio de un "bloqueo legislativo", impidiendo que otros textos avanzaran en comisiones.La tensión obligó al Gobierno de Gabriel Boric a interceder a través de Macarena Lobos, su ministra secretaria general, para lograr que el desacuerdo fuera solucionado en el Senado. Finalmente, la Cámara alta aprobó reponer las multas, pero con un monto menor al original: ahora serían de entre 36 y 103 dólares aproximadamente.En un diálogo con Sputnik, la analista política chilena Natalie Rojas explicó que, tras el estallido social de 2019, se estableció el voto obligatorio en la Constitución, pero no el monto de las multas por no sufragar. Así, cuánto deben pagar las personas que no votan "se discute año a año antes de cada elección", provocando cambios entre las elecciones nacionales de 2021, los plebiscitos constitucionales de 2022 y 2024 y las elecciones regionales de 2024.Rojas recordó que mientras para el plebiscito se habían establecido multas que superaban los 200 dólares, luego se pasó a infracciones "más razonables" de unos 30 dólares, aproximadamente.Para la analista, doctora en Derecho y Ciencias Políticas, el oficialismo rechazó la primera propuesta en Diputados al considerar que se trataba de un monto "excesivo y discriminatorio" que sobrecargaba a las "clases populares". "El problema es que Chile es muy largo y hay mucha población que se mueve hacia las zonas mineras para trabajar. Estas multas podía perjudicarlos", afirmó, asegurando que una multa de casi 250 dólares podía llegar a representar "casi la mitad" del salario mínimo chileno, de poco más de 500 dólares en 2025.Pero lo que puede parecer únicamente una discusión sobre montos puede esconder una estrategia política detrás. Es que, para la oposición, el oficialismo no estaba interesado en establecer un voto obligatorio ante la presunción de que una menor participación le favorecería.De todos modos, la experta desestimó que el oficialismo busque explícitamente "desincentivar el voto" sino asegurar multas "más justas" para los chilenos con menos ingresos.Mayor "desafección" de los votantesTambién consultado por Sputnik, el politólogo chileno Simón Rubiños Cea consideró que, a pesar de la discusión, la participación electoral se mantendrá en el entorno del 85% del padrón electoral o incluso subirá por el efecto de la propia discusión sobre las multas, alejándose del poco más del 40% de las elecciones municipales de 2021, una de las últimas con voto voluntario.Pese a ello, Rubiños Cea admitió que el país puede estar atravesando un proceso de "desafección con el sistema político" de los votantes, un fenómeno que, para el experto, podría ameritar un proceso de mea culpa de muchos de los partidos políticos que tradicionalmente pugnan por el poder en el país sudamericano.En ese sentido, el analista apuntó que muchos de los partidos que integraban la Concertación que gobernó el país durante varios períodos tras el retorno a la democracia en 1990 —entre ellos el Partido Socialista, el Partido por la Democracia o la Democracia Cristiana— "ya no están teniendo el mismo arrastre" que en el pasado.Rubiños Cea señaló también que el propio Frente Amplio, fuerza que encarna el núcleo central del Gobierno de Boric, no pasó del tercer lugar en las primarias oficialistas, algo que también debe ser "una señal de alerta" en relación con el vínculo que el sistema político está teniendo con los votantes.La contracara de este fenómeno son los chilenos que comenzaron a volcarse hacia otro tipo de candidaturas como las de José Antonio Kast o Johannes Kaiser en busca de "figuras carismáticas y autoritarias" que prometen resolver los problemas que el sistema político tradicional no ha conseguido arreglar en las últimas décadas.El voto extranjero: ¿favorable a la derecha?Al mismo tiempo que acordó los nuevos montos de multas, el Congreso chileno también amplió los requisitos para que los extranjeros puedan votar en las elecciones nacionales a partir de 2028. La normativa actual les permitía votar a los cinco años de residencia, pero con la nueva regulación recién podrán hacerlo luego de 10 años.El voto de los extranjeros también motivó cruces entre oficialismo y oposición, especialmente a partir de sondeos que indicarían que los más de 800.000 extranjeros habilitados para votar en estos comicios serían más proclives a las candidaturas de derecha.La experta explicó que la postura del oficialismo no es evitar el voto extranjero, pero sí "equiparar al país a los estándares internacionales", exigiendo más años de residencia y restringiendo su voto a elecciones municipales o regionales, quitando su participación en comicios nacionales.Para Rubiños Cea, existe "una especie de estigmatización" en torno a los migrantes en Chile, al identificarlos como "favorables a la derecha". Para el experto, ese prejuicio no se ajusta a la realidad, ya que el voto migrante, que representa cerca del 1,5% del padrón, "no le pertenece a la derecha ni a la izquierda, sino que son votos que van a ir fluctuando".

https://noticiaslatam.lat/20250906/el-hallazgo-de-redes-de-bots-sacude-la-recta-final-de-la-campana-electoral-en-chile-1166189764.html

https://noticiaslatam.lat/20250909/debate-de-presidenciables-en-chile-inseguridad-desempleo-y-economia-los-temas-cruciales-1166311143.html

https://noticiaslatam.lat/20250603/boric-comienza-a-despedirse-de-su-gobierno-pensando-en-volver-en-2029-1162972417.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

chile, elecciones, gabriel boric, josé antonio kast, 💬 opinión y análisis