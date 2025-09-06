https://noticiaslatam.lat/20250906/el-hallazgo-de-redes-de-bots-sacude-la-recta-final-de-la-campana-electoral-en-chile-1166189764.html

El hallazgo de redes de 'bots' sacude la recta final de la campaña electoral en Chile

06.09.2025

A dos meses de que los chilenos deban elegir a su próximo presidente, y con una puja cabeza a cabeza entre la oficialista Jeannette Jara y el opositor José Antonio Kast, las acusaciones sobre presuntas redes de trolls coordinadas para atacar a Jara y a la centroderechista Evelyn Matthei enturbian el debate político en el país sudamericano.La coordinación de ataques a las dos candidatas fue señalada por un reportaje del canal Chilevisión que exhibe cómo multiplicidad de cuentas de X y otras redes sociales coordinan la publicación de noticias falsas e imágenes manipuladas para socavar la imagen de las dirigentes. Tanto Matthei como Jara aparecen frecuentemente ridiculizadas en videos o fotografías.El reportaje televisivo llegó incluso a identificar a un periodista detrás de uno de los perfiles anónimos. Se trata de Patricio Góngora, periodista y jerarca del Canal 13 de Chile, que según Chilevisión actuaba en redes bajo el pseudónimo Patito Verde para generar ataques reiterados contra las dirigentes políticas y promover "tendencias" en contra de las candidatas.Ni siquiera el presidente Gabriel Boric escapaba a los ataques. El perfil mencionado por la investigación llegó a difundir videos manipulados del mandatario para presentarlo como alcoholizado durante un discurso, algo que no sucedió en realidad.Las revelaciones llegaron rápidamente a la Justicia chilena: un grupo de diputados oficialistas denunció los hechos ante al fiscal nacional, Ángel Valencia, para que investigue la naturaleza de estas supuestas redes de bots y trolls. Los legisladores solicitaron, incluso, que se cite a declarar a Kast.En efecto, el experto señaló que el informe periodístico "ha conseguido poner en el centro de la discusión un fenómeno que aparece en las últimas campañas desde las elecciones de 2021 y en los procesos constituyentes de 2022 y 2023", las primeras instancias electorales luego del denominado "Estallido Social" de 2019.En las elecciones de hace cuatro años, apuntó el analista, el debate político en Chile se caracterizó por "un tono de mayor agresividad" mayormente vinculado al ascenso de "nuevos partidos de la derecha chilena" como, por ejemplo, el Partido Republicano de José Antonio Kast. Según el experto, el crecimiento electoral de la formación política de Kast —que en 2021 disputó la segunda vuelta con Boric— "reforzó la idea de que la exacerbación de la polarización rendía buenos resultados", algo que va en consonancia con otras experiencias internacionales.También en conversación con Sputnik, la analista política especializada en procesos políticos Javiera Arce apuntó que los comicios de 2021 fueron particulares porque, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la campaña electoral chilena se centró fuertemente en las redes sociales y la difusión de mensajes políticos a través de "pantallas de celulares".La politóloga chilena enfatizó que estos grupos han logrado construir "formas de coordinación muy fuertes" para lanzar ataques en redes sociales, especialmente dirigidos a "agredir mujeres" políticas como Jara, candidata del oficialismo y principal contendiente de Kast en una eventual segunda vuelta, y a Matthei, candidata de la centroderecha tercera en las encuestas y posible amenaza electoral del líder del Partido Republicano en la primera vuelta de noviembre.¿Cuánto impacta realmente en la campaña?A pesar del impacto que los señalamientos de este tipo de redes tuvieron en medios y actores políticos chilenos, los expertos consultados por Sputnik difieren en qué nivel de impacto puede tener en los electores.Para Mella, la revelación de una "red" de bots y trolls que ataca a los adversarios "genera un daño a la candidatura de Kast", que ha centrado su campaña política en reproducir mensajes similares a los atribuidos a las cuentas anónimas.En efecto, Kast restó trascendencia el tema al ser consultado por medios chilenos y atribuyó el informe periodístico a que el periodista Sergio Jara, hermano de Jannette Jara, es parte de la plantilla del canal que lo emitió. La televisora, en tanto, desmintió en un comunicado que Jara haya participado de la investigación.Para el experto, es posible que el episodio traiga "profundas consecuencias" en la relación entre las candidaturas de Kast, Matthei y Johannes Kaiser, presumiblemente aliadas en una segunda vuelta ante Jara. De hecho, el analista hipotetizó que el caso "detener el drenaje de apoyos estratégicos" que se había dado en favor de Kast y hasta restarle al candidato republicano el respaldo de votantes de clase media, un sector que "desea recuperar estabilidad".En tanto, Javiera Arce advirtió que la contendiente es quien "tiene más formas de capitalizar esto en su favor", dado que fue la primera candidata en denunciar públicamente los ataques en redes en su contra. La experta lamentó, sin embargo, que la candidata "no aprovechó la oportunidad histórica de presentarse en tribunales como querellante contra estos usuarios de redes".La analista atribuyó la postura pasiva de Matthei a la necesidad de "no pelear con los otros candidatos en caso de que tengan que hacer campaña conjunta" hacia una segunda vuelta. Sin embargo, afirmó que la candidata termina "cuidándose mucho y no aprovechando la oportunidad para presentarse como estadista".De todas maneras, Arce considera que el caso puede, sencillamente, "no importarle" al votante de Kast, más descreído de la política y proclive a justificar este tipo de acciones o generalizarlas hacia todos los candidatos. De hecho, mencionó que Kast parece no perder apoyos, a pesar de lanzar propuestas controversiales sobre el financiamiento de pensiones, o la intención de generar un Gobierno de "emergencia" sin aclarar los alcances prácticos de esa definición.

