Candidatura de Bachelet en la ONU: una carta con "doble filo" para el Gobierno de Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, incluyó a Michelle Bachelet en su viaje a Nueva York, en un gesto de apoyo a su eventual candidatura a la Secretaría... 23.09.2025, Sputnik Mundo

Horas antes de que Boric partiera hacia Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas, el Gobierno chileno hizo oficial la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) como parte de la delegación oficial que participará de la cita en la ciudad estadounidense.La inclusión de la dos veces jefa de Estado de Chile es interpretada como un respaldo oficial del Gobierno chileno a la posible candidatura de Bachelet para la secretaria general de Naciones Unidas, ante la salida del portugués Antonio Guterres, que finaliza sus dos períodos consecutivos en 2026.Bachelet —que ya se desempeñó como directora ejecutiva de ONU Mujeres entre 2010 y 2013 y como alta comisionada para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022— había manifestado públicamente su intención de pugnar por el máximo cargo ejecutivo en Naciones Unidas en marzo de 2025, al mismo tiempo que rechazaba una posible tercera candidatura a la presidencia chilena.La vocera del Gobierno chileno, Camila Vallejo, afirmó que la candidatura de Bachelet a la ONU es "una decisión de la exmandataria" y evitó referirse a posibles gestiones oficiales del Gobierno chileno en favor de su candidatura. De todos modos, al ser consultada en rueda de prensa destacó que la expresidenta tiene "transversal reconocimiento, prestigio y valoración a nivel internacional" y consideró que todos los chilenos deberían "sentirse orgullosos" por la posibilidad, "independientemente de las diferencias políticas".De todos modos, la proyección de Bachelet parece no encontrar eco en los candidatos de la oposición que pugnan por llegar al Palacio de la Moneda en 2026, justamente cuando se defina el futuro de Bachelet. Mientras José Antonio Kast y Evelyn Matthei prefirieron eludir el tema indicando que todavía es temprano para definiciones, el candidato del Partido Nacional Libertario Johannes Kaiser aseguró que no apoyará la candidatura, acusando a Bachelet de cumplir una "mala" gestión como presidenta y de haber llegado a ser alta comisionada "por un acuerdo que trajo haitianos a Chile".¿Una candidatura viable?En diálogo con Sputnik, el analista chileno Simón Rubiños Cea consideró que los chances de Bachelet de conseguir su objetivo están sustentadas en que "varios analistas plantean que la secretaria general de la ONU debería recaer en una mujer y particularmente una latinoamericana".En esa carrera, sin embargo, la expresidenta chilena podría tener competidoras como la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, la diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa, o incluso la primera ministra Barbados Mia Mottley. Para Rubiños, la experiencia que Bachelet ya tiene en organismos de Naciones Unidas y el "respeto internacional" que la chilena tiene en el mundo podrían darle cierta ventaja.También consultado por Sputnik, el politólogo chileno Marcelo Mella coincidió en que Bachelet tiene "una oportunidad real" aunque todavía "altamente incierta y dependiente de variables internacionales que exceden el control del Gobierno de Chile".En ese marco, Mella mencionó la importancia que para la elección de una nueva secretaría general tienen "las dinámicas del Consejo de Seguridad, y en particular el poder de veto de sus cinco miembros permanentes (China, EEUU, Francia, Reino Unido y Rusia)". El experto recordó que el desempeño de Bachelet como alta comisionada para los DDHH "es valorado en Occidente", ha tenido algunas diferencias con otros miembros como, por ejemplo, China.Así las cosas, ambos analistas consideran que el Gobierno chileno debería trabajar en la búsqueda de apoyos a Bachelet, si quiere que su candidatura prospere. Mientras Rubiños Cea enfatizó la necesidad de "generar una coalición internacional alrededor de su nombre" para sortear posibles "vetos", Mella señaló que debería asegurarse el apoyo del GRULAC (Grupo América Latina y el Caribe) y de países europeos con "agenda progresista".La apuesta para BoricEn cualquier caso, la promoción de una candidatura de Bachelet podría convertirse en uno de los desafíos de política exterior más importantes para el Gobierno actual, precisamente en los meses finales de un mandato que culmina en marzo de 2026.Mella coincidió en que una candidatura de Bachelet en Naciones Unidas reforzaría la narrativa oficialista que coloca a Chile "como un país comprometido con el multilateralismo, los derechos humanos y las causas globales, como el cambio climático o la igualdad de género" y serviría también para que Boric pudiera "proyectar liderazgo más allá de fronteras y situar a Chile en el centro de un debate a escala mundial".Sin embargo, Mella destacó que la candidatura esconde un "doble filo" que podría añadir un traspié a las últimas semanas de gestión de Boric.Así las cosas, para el politólogo chileno la clave está en cómo el Gobierno de Boric pueda presentar el desafío: habrá un costo reducido si se presenta como "una política de Estado" o uno mayor si se percibe "como una causa personal de la exmandataria y del oficialismo".Bachelet en la campañaLas posibilidades de que la candidatura de Bachelet no encuentre unanimidad en el sistema político chileno se multiplican con el avance de la campaña electoral hacia las elecciones nacionales del 16 de noviembre.De hecho, explicó el experto, las candidaturas de la oposición pueden verse "un poco maniatadas" en torno a un posible apoyo a Bachelet, teniendo en cuenta que han cultivado "agendas que van en contra de Naciones Unidas y de proyectos globalistas".Para Mella, es poco probable que la proyección internacional de Bachelet eclipse grandes temas de campaña como los problemas de seguridad o de la economía, aunque sí puede marcar "un clivaje simbólico entre dos visiones de país": una oficialista de compromiso de Chile con el multilateralismo y una opositora restringida de lleno hacia los problemas internos."Para el oficialismo, un eventual éxito internacional sería un argumento para demostrar eficacia y prestigio; para la oposición, un fracaso se transformaría en ejemplo de improvisación e ineficiencia. En cualquiera de los casos, la candidatura se transformaría en un espejo de la pugna política interna, amplificando la brecha entre quienes buscan proyectar un Chile abierto al mundo y quienes abogan por un país más enfocado en resolver sus propios problemas estructurales", ilustró Mella.

