Crisis política en Perú: las claves para entenderla

El país que se ahoga en la violenciaLa destitución de Boluarte ocurre tras un tiroteo en un concierto en Lima que dejó cinco heridos, lo que agravó la crisis política del país y aceleró la decisión del Parlamento de destituir a Boluarte, menos de un año antes de las elecciones generales de 2026.Traición de sus aliados: el ascenso polémico de Boluarte al poderLa política asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución y arresto de su predecesor, Pedro Castillo, líder del partido marxista Perú Libre. La negativa de Boluarte a cumplir su promesa de dimitir para permitir la celebración de nuevas elecciones fue considerada una traición por los partidarios de Perú Libre y provocó una ruptura con el ala izquierda.En consecuencia, se desataron protestas en las que murieron 49 personas por la represión policial y militar.La presidenta más impopular de América LatinaEl nivel de descontento de los ciudadanos con el Gobierno de Boluarte supera el 90% desde hace más de un año, reportaron los medios locales.En los primeros cien días de su mandato, el nivel de insatisfacción era de alrededor del 80%, pero con el tiempo la situación empeoró: según las encuestas, la popularidad de Boluarte entre los jóvenes peruanos de entre 18 y 24 años era del 0%, un récord para un jefe de Estado en la historia del país.La presidenta que prioriza la cirugía plástica sobre el EstadoLa acusación que acaparó los titulares en 2023 señalaba que Boluarte abandonó su cargo por casi dos semanas (del 28 de junio al 9 de julio) para someterse a una cirugía plástica facial, sin notificar al Congreso ni delegar sus funciones, como exige la Constitución. Mientras Boluarte se encontraba en la clínica, firmó dos decretos el 29 de junio, lo que pone en duda su legitimidad.La política afirmó que la intervención era "necesaria" para su salud, pero su cirujano, Mario Cabani, lo desmintió y afirmó que cuatro de los cinco procedimientos eran de carácter exclusivamente estético.La adicción al lujo y el aumento de su propio sueldoAdemás, Boluarte se vio envuelta en el escándalo 'Rolexgate' por no declarar 14 relojes de lujo, según los medios. La Fiscalía inició una investigación por enriquecimiento ilícito y, en marzo de 2024, incautó tres Rolex y una pulsera de su domicilio. El 1 de abril, seis ministros renunciaron en protesta.Aparte de ello, la presidenta impulsó un aumento de su propio salario de 4.400 a 10.000 dólares por mes, frente a un ingreso promedio de 623 dólares para la mayoría de los ciudadanos.De la presidencia al banquillo de los acusadosLa destitución de Boluarte ocurre en un contexto de inestabilidad política: en 20 años, seis expresidentes han ido a prisión, sin que ninguno completara su mandato de cinco años.En medio de los escándalos de corrupción, Pedro Castillo (2021-2022) y Martín Vizcarra (2018-2020) fueron destituidos de sus cargos, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) dimitió para evitar un juicio político, y Alan García, que ocupó el cargo en los años 80 y 2000, se suicidó en 2019 cuando la Policía fue a detenerlo por un caso de soborno.¿Quién dirige Perú hoy?José Jerí, abogado de 38 años y miembro del partido de centro-derecha Somos Perú, asumió la presidencia del Congreso en julio de 2025 y ejerce temporalmente las funciones de presidente del país, hasta las elecciones del 12 de abril de 2026.Previamente, se le investigó por una acusación de violación sexual supuestamente ocurrida en diciembre de 2024. En agosto de 2025, el fiscal Tomás Gálvez archivó el caso por falta de pruebas. Sin embargo, el propio Gálvez está siendo investigado por su presunta implicación en una mafia que manipulaba los nombramientos de jueces y las sentencias judiciales.

