El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte
El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte
El pleno del Congreso de Perú aprobó la destitución de la presidenta Dina Boluarte bajo la causal constitucional de incapacidad moral permanente para ejercer...
El presidente del Congreso de Perú, el parlamentario José Jerí, asumió como nuevo jefe de Estado del país, tras la destitución de Boluarte.En las vísperas, el pleno del Parlamento votó a favor de dar trámite a cuatro pedidos presentados por grupos parlamentarios mixtos que exigían la salida de Boluarte. Los cuatro pedidos apelaban a la causal constitucional de incapacidad moral permanente de Boluarte para ejercer la máxima jefatura del país.Asimismo, los cuatro pedidos argumentaban que la presidenta había sido incapaz de dar solución a la grave crisis de seguridad ciudadana por la que atraviesa el país a causa del alza de la criminalidad.Los cuatro pedidos, al tener el mismo tenor, fueron agrupados en una resolución legislativa que fue apoyada por 123 de los 130 representantes que tiene el Congreso unicameral peruano.
perú
Noticias
El presidente del Congreso de Perú, el parlamentario José Jerí, asumió como nuevo jefe de Estado del país, tras la destitución de Boluarte.
"En cumplimiento con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política, el titular del Parlamento, José Jerí Oré, juró como presidente de la República", indicó el Legislativo a través de su cuenta en X.
En las vísperas, el pleno del Parlamento votó a favor de dar trámite a cuatro pedidos presentados por grupos parlamentarios mixtos que exigían la salida de Boluarte. Los cuatro pedidos apelaban a la causal constitucional de incapacidad moral permanente de Boluarte para ejercer la máxima jefatura del país.
Asimismo, los cuatro pedidos argumentaban que la presidenta había sido incapaz de dar solución a la grave crisis de seguridad ciudadana por la que atraviesa el país a causa del alza de la criminalidad.
Los cuatro pedidos, al tener el mismo tenor, fueron agrupados en una resolución legislativa que fue apoyada por 123 de los 130 representantes que tiene el Congreso unicameral peruano.
