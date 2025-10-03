https://noticiaslatam.lat/20251003/un-laboratorio-para-hacerlo-en-otros-paises-eeuu-quiere-instalar-oficinas-de-seguridad-nacional-en-1167120757.html

"Un laboratorio para hacerlo en otros países": EEUU quiere instalar oficinas de Seguridad Nacional en Ecuador

El Gobierno ecuatoriano confirmó que EEUU analiza ubicaciones de bases de Seguridad Nacional en el país, aclarando que serían de carácter civil. Expertos... 03.10.2025, Sputnik Mundo

Si bien el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, deberá aguardar hasta el 16 de noviembre para saber si los ecuatorianos aprueban la instalación de bases militares extranjeras en el país, el interés de Washington por asentarse en territorio ecuatoriano parece no querer esperar tanto.En efecto, el Gobierno informó que "en las próximas semanas" llegará a Ecuador la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, con el objetivo de "definir ya la ubicación de bases" de su dependencia en el país. El anuncio introdujo una novedad con respecto a los acercamientos que el Gobierno de Noboa había hecho con EEUU: esta cooperación no sería con unidades del Pentágono, sino manejadas por el Departamento de Seguridad Nacional.La dependencia estadounidense se creó a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York con el propósito de coordinar a todos los organismos y agencias estadounidenses dedicadas a la seguridad interior. En la actualidad, engloba a 22 departamentos y agencias federales entre las que se encuentran, por ejemplo, la Guardia Costera, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio Secreto, la Oficina de Inteligencia y Análisis y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entre otros."Nuestras funciones son muy diversas y nuestro objetivo es claro: mantener a EEUU seguro", reivindica la propia secretaría, remarcando que sus tareas abarcan "desde seguridad aérea y fronteriza hasta respuesta a emergencias, desde analistas de ciberseguridad hasta inspectores de instalaciones químicas".Aun así, la posibilidad de instalar oficinas fuera de territorio estadounidense aparece como una novedad para el organismo, que tendría en Ecuador sus primeras unidades más allá de fronteras.La académica, integrante del Observatorio del Lawfare, relacionó este tipo de instalaciones con las conocidas como Sitios de Operaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés), como las que se encuentran en El Salvador o Curazao. Sin embargo, estas dependencias son de carácter militar y administradas por el Pentágono a través del Comando Sur. Lo anunciado para Ecuador, en cambio, tendría por el momento carácter civil y a cargo de la Secretaría de Seguridad Nacional.El analista político Decio Machado advirtió que se trata de una repartición del Gobierno estadounidense "que, en las últimas dos décadas, ha asumido muchísimo poder" dentro del organigrama estatal del país norteamericano. Tal como agregó en un análisis en X, señaló que en muchos casos "se desdibujan las fronteras entre seguridad externa y orden interno".¿Labores de inteligencia?Consultado por Sputnik, Machado sostuvo que el crecimiento en las atribuciones del ente lo llevó a ser actualmente "la agencia de seguridad con mayor número de violaciones a los derechos civiles en EEUU", según propios organismos estadounidenses. En ese sentido, advirtió sobre los señalamientos acerca de "labores de espionaje, intersección de comunicaciones, o incluso, acusaciones falsas sobre líderes de movimientos sociales y organizaciones civiles" por parte del organismo.Para Machado, es posible que el Gobierno de Noboa ya tenga interés en apoyarse en esta colaboración estadounidense para realizar "seguimiento de líderes políticos opositores". Del otro lado, aventuró que Washington puede utilizar este acercamiento como ensayo para despliegues similares en otros países de la región."Esto sería un experimento, un laboratorio para poder hacer esto en otros países latinoamericanos", enfatizó, mencionando la posibilidad de que se establezcan acuerdos similares con gobiernos particularmente aliados como el de Argentina.Un "polo de seguridad" en el PacíficoPara Lajtman, no debería perderse de vista el creciente interés de EEUU por asentarse en las Islas Galápagos, administradas por Ecuador pero consideradas de relevancia geopolítica por su ubicación estratégica sobre el Océano Pacífico.La experta recordó la visita que el embajador estadounidense en Ecuador, Art Brown, hizo al archipiélago en marzo de 2025 y el énfasis que el diplomático puso en la necesidad de fortalecer los acuerdos de cooperación en materia de seguridad, tan solo unos meses después de que el Consejo de Gobierno de Galápagos aprobara por primera vez el ingreso de buques de guerra estadounidenses a las islas, siempre con la lucha contra el narcotráfico como bandera.A pesar de que el interés de Washington por las islas es centenario, Lajtman destacó que adquieren "una relevancia renovada" en el marco de la disputa geopolítica con China y la posibilidad de que el archipiélago tenga tanto una función de "defensa hemisférica" con foco en el Canal de Panamá, el corredor transístmico o el Puerto de Chancay en Perú; como una función de "ofensiva" de vigilancia y control en rutas marítimas hacia el Pacífico Sur.En ese contexto, Lajtman consideró que tanto posibles bases militares tradicionales como la red de oficinas del Departamento de Seguridad de EEUU pueden apuntar hacia un proyecto estadounidense de "generar un polo de seguridad en el Pacífico".

