Los nuevos partidos políticos que se crearían en México, ¿abonarían a la pluralidad política del país?

Se tratan de las todavía organizaciones civiles Construyendo Sociedad y Paz (CPS), impulsada por Hugo Erick Flores, otrora dirigente del extinto Partido Encuentro Social (PES), y de Somos México, conformada por distintos perfiles de la oposición, entre ellos, el exdirigente del también extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), Guadalupe Acosta Naranjo, el expriista Enrique de la Madrid, y el expresidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero.De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE) mexicano, de las 89 asociaciones que solicitaron su registro como partido político a principios de año, solo estas dos han avanzado de manera considerable en cumplir con los requisitos, principalmente la conformación de 200 asambleas distritales.Sin embargo, y a pesar de que la diversificación de la oferta partidista fue un hito en la historia política moderna de México, la llegada de nuevas agrupaciones políticas poco ayudaría a atender las necesidades de una sociedad diversa, de acuerdo con un especialista en el tema consultado por Sputnik.Banalización de la políticaEl doctor y maestro en Estudios Sociales con especialización en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), José Antonio Carrera Barroso, considera que, en México, la llamada partidocracia se ha encargado de crear mecanismos para complicar la posibilidad de que figuras ajenas al escenario político histórico puedan participar de lleno en las instituciones mexicanas.Para el académico, México tiene "un sistema de partidos absolutamente blindado", que no garantiza la pluralidad ideológica y política del país, principalmente porque las figuras que conforman los partidos son prácticamente las mismas.Esto sumado a que en el país "hay muy poca cultura cívica democrática" y se apuesta por "una política parroquial", que construye electorado y no ciudadanía, ha hecho que estas instituciones políticas sean rebasadas por las demandas ciudadanas."El marco de los partidos políticos no termina de atraer las demandas ciudadanas, que cada vez son más diversas, plurales y específicas", opina el autor de Gobernanza y voto extraterritorial en México (2005).Esta decepción generalizada hacia los partidos políticos, señala Carrera Barroso, no es algo exclusivo de México, pero en la nación ha provocado una "banalización de la política y vaciamiento del Estado", lo que lleva a que un influencer que habla de teoría política tenga el mismo peso que un doctor especializado en la materia.¿Puede mejorar con la reforma electoral?La falta de representación de los intereses ciudadanos es uno de los puntos que busca atajar la reforma electoral que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encargó a una comisión presidencial encabezada por exlegislador Pablo Gómez.Entre los elementos que tendría que considerar esta reforma, según ha expresado el Poder Ejecutivo, son reducir la cantidad de recursos que se destinan para organizar elecciones, eliminar la figura plurinominal —originalmente creada para asegurar representación de minorías políticas en el Congreso— y un posible recorte del presupuesto para partidos políticos que, tan solo en la elección federal de 2024, superó los 570 millones de dólares.Carrera Barroso destaca que la reforma electoral, contrario a lo que se piensa, no generará un cambio profundo en el sistema político mexicano que ayude a fortalecer la representación ciudadana. Advierte que, con o sin menos presupuesto, los partidos mantendrán el monopolio de las candidaturas.El especialista en procesos políticos opina que esta cerrazón a la ciudadanía por parte del sistema partidista se evidencia en los complicados requisitos que se tienen que cumplir, ya sea para formar un partido o para postularse como un candidato independiente, lo que hace que el tema se vuelva "una cuestión elitista que solamente quienes tienen capital económico, político, social o cultural puedan hacer un partido".En el caso de las candidaturas presidenciales independientes, se requiere formar una asociación civil y conseguir las firmas de al menos el 1% de la lista nominal en al menos 17 estados de la República.Sin embargo, y pese a las críticas, Carrera Barroso explica que el modelo actual que existe en México para la formación de partidos políticos funciona, e insiste en que el problema "no tiene que ver con la creación de partidos: se relaciona con una cuestión de cultura política", un tema mucho más profundo que tampoco está en la agenda de los partidos."Tendríamos que buscar un mecanismo de evaluación ciudadana, pero eso implicaría que la ciudadanía también esté involucrada en lo público. Y si la ciudadanía está más preocupada en sobrevivir, en llevarse un taco a la mesa, en buscar trabajo, no se va a poner a buscar los perfiles de los candidatos", concluye.

