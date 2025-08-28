Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
"Una actitud autoritaria del PRIAN": Sheinbaum reacciona a riña entre legisladores mexicanos
"Una actitud autoritaria del PRIAN": Sheinbaum reacciona a riña entre legisladores mexicanos
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó que el senador opositor Alejandro Moreno mostró una actitud "muy autoritaria" al agredir a golpes al presidente... 28.08.2025
2025-08-28T21:05+0000
2025-08-28T21:05+0000
américa latina
méxico
gerardo fernández noroña
partido revolucionario institucional (pri)
claudia sheinbaum
política
partido acción nacional (pan)
"Lo que ocurrió ayer muestra, la verdad, lo que es el PRIAN", dijo la mandataria, en referencia a los dos principales partidos de oposición en México: el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Moreno es el dirigente nacional de esta última fuerza política.Según la presidenta, "en el fondo" el PRI sigue siendo el mismo partido "autoritario" que gobernó México durante más de siete décadas. Además, comparó a Alito Moreno con un "porro", término que se utiliza en el país latinoamericano para definir a aquella persona contratada por un partido o una autoridad para violentar a determinado grupo social o político.Según la prensa local que se encontraba en la Cámara alta, Fernández Noroña presuntamente le negó la palabra a Alito Moreno y dio por terminada la asamblea, lo cual enfureció al legislador opositor, quien subió hasta lo más alto del Senado para reclamarle al morenista.Horas después de la pelea, Fernández Noroña aseguró que no fue un "enfrentamiento", sino una "agresión cobarde" en su contra. Además, dijo que ya inició una demanda penal en contra de Moreno y otros legisladores. Por su parte, Alejandro Moreno acusó que Fernández Noroña, en su calidad de presidente del Senado, no respetó la orden del día que había sido aprobada previamente, y en la cual supuestamente el priísta tenía derecho a intervenir con un discurso. "Morena lo cambió a su conveniencia para callarnos y evitar que la oposición pudiera pronunciarse. Su obligación era darme la palabra y no lo hicieron", dijo el senador opositor, quien llamó "machito" al morenista.
méxico
Noticias
méxico, gerardo fernández noroña, partido revolucionario institucional (pri), claudia sheinbaum, política, partido acción nacional (pan)
21:05 GMT 28.08.2025
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó que el senador opositor Alejandro Moreno mostró una actitud "muy autoritaria" al agredir a golpes al presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña.
"Lo que ocurrió ayer muestra, la verdad, lo que es el PRIAN", dijo la mandataria, en referencia a los dos principales partidos de oposición en México: el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Moreno es el dirigente nacional de esta última fuerza política.
"¿No les parece muy autoritaria la actitud de ayer del presidente del PRI y sus diputados?", cuestionó Sheinbaum en conferencia de prensa.
Según la presidenta, "en el fondo" el PRI sigue siendo el mismo partido "autoritario" que gobernó México durante más de siete décadas. Además, comparó a Alito Moreno con un "porro", término que se utiliza en el país latinoamericano para definir a aquella persona contratada por un partido o una autoridad para violentar a determinado grupo social o político.
Según la prensa local que se encontraba en la Cámara alta, Fernández Noroña presuntamente le negó la palabra a Alito Moreno y dio por terminada la asamblea, lo cual enfureció al legislador opositor, quien subió hasta lo más alto del Senado para reclamarle al morenista.
Horas después de la pelea, Fernández Noroña aseguró que no fue un "enfrentamiento", sino una "agresión cobarde" en su contra. Además, dijo que ya inició una demanda penal en contra de Moreno y otros legisladores.
Por su parte, Alejandro Moreno acusó que Fernández Noroña, en su calidad de presidente del Senado, no respetó la orden del día que había sido aprobada previamente, y en la cual supuestamente el priísta tenía derecho a intervenir con un discurso.
"Morena lo cambió a su conveniencia para callarnos y evitar que la oposición pudiera pronunciarse. Su obligación era darme la palabra y no lo hicieron", dijo el senador opositor, quien llamó "machito" al morenista.
