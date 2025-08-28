"Una actitud autoritaria del PRIAN": Sheinbaum reacciona a riña entre legisladores mexicanos

"Lo que ocurrió ayer muestra, la verdad, lo que es el PRIAN", dijo la mandataria, en referencia a los dos principales partidos de oposición en México: el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Moreno es el dirigente nacional de esta última fuerza política.Según la presidenta, "en el fondo" el PRI sigue siendo el mismo partido "autoritario" que gobernó México durante más de siete décadas. Además, comparó a Alito Moreno con un "porro", término que se utiliza en el país latinoamericano para definir a aquella persona contratada por un partido o una autoridad para violentar a determinado grupo social o político.Según la prensa local que se encontraba en la Cámara alta, Fernández Noroña presuntamente le negó la palabra a Alito Moreno y dio por terminada la asamblea, lo cual enfureció al legislador opositor, quien subió hasta lo más alto del Senado para reclamarle al morenista.Horas después de la pelea, Fernández Noroña aseguró que no fue un "enfrentamiento", sino una "agresión cobarde" en su contra. Además, dijo que ya inició una demanda penal en contra de Moreno y otros legisladores. Por su parte, Alejandro Moreno acusó que Fernández Noroña, en su calidad de presidente del Senado, no respetó la orden del día que había sido aprobada previamente, y en la cual supuestamente el priísta tenía derecho a intervenir con un discurso. "Morena lo cambió a su conveniencia para callarnos y evitar que la oposición pudiera pronunciarse. Su obligación era darme la palabra y no lo hicieron", dijo el senador opositor, quien llamó "machito" al morenista.
