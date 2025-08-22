https://noticiaslatam.lat/20250822/tiene-futuro-y-oportunidad-la-naciente-oposicion-en-mexico-1165736045.html

¿Tiene futuro y oportunidad la naciente oposición en México?

Una de las características que comparten estos personajes —unos incluso, comparten pasado con fuerzas como los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD)— es su presencia mediática y digital, un elemento que, en sus palabras, los coloca en ventaja frente a otros perfiles ya establecidos dentro del sistema partidista mexicano.Uno de los más vocales en las últimas semanas ha sido el empresario Simón Levy, quien, a pesar de su pasado como exsubsecretario de Planeación y Política Turística Federal, hoy utiliza sus redes sociales para enarbolar los discursos en materia de seguridad de Estados Unidos contra México y para difundir información sobre presuntas investigaciones contra figuras destacadas de Morena y del Gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.Constantemente, Levy afirma que su "causa" avanza debido a que, en cada transmisión que realiza en plataformas como X, se van sumando más y más usuarios, aunque especialistas en la materia, como Alberto Escorcia, advierten que su público, en su mayoría, son bots.En este mismo tenor presume su arrastre la alcaldesa de la alcaldía de Cuauhtémoc (centro), en la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, quien incluso ha considerado que un político que no tiene visualizaciones en sus redes sociales es un político que ha fallado. Ella, encumbrada en el poder gracias a la alianza PRI-PAN-PRD, hoy busca encabezar lo que ha llamado "la resistencia" para frenar el avance de Morena en México.A pesar de buscar una meta en común, Rojo de la Vega y Levy ya tuvieron su primer desencuentro digital, cuando el exfuncionario federal felicitó a la alcaldesa por su esfuerzo opositor y la invitó a sumarse a su proyecto. La respuesta fue un desaire.Este desmarque alcanzó a otras figuras opositoras como Eduardo Verástegui, exaspirante presidencial por la vía independiente, quien abiertamente criticó y se desmarcó de Rojo de la Vega y de Levy para autonombrarse como la única opción real fuera del sistema partidista mexicano y la verdadera opción conservadora para hacer frente a Morena.El mismo discurso lo replica Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, también apoyada previamente por la alianza PRI-PAN-PRD, y quien, apenas hace una semana, anunció que impulsaría la creación de un partido político nuevo, aunque con apoyo de figuras del priismo como Ulises Ruiz.Ninguna de estas figuras está dispuesta a cerrar filas entre ellos. Cada una asume que tiene la tracción necesaria para ganar puestos en el Poder Legislativo y hasta para arrebatarle gobernaciones y la propia Presidencia de la República a Morena.Mientras tanto, las fuerzas opositoras del PAN y el PRI, establecidas desde hace décadas, siguen sin definir liderazgos claros que les permitan mejorar los resultados electorales que han alcanzado, en parte, gracias a las coaliciones partidistas, pero que no han sido suficientes para convertirlos en un contrapeso real.Figuras solo con peso mediáticoEn entrevista para Sputnik, el doctor en Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de México, Hugo Sánchez Gudiño, considera que ninguna de las figuras públicas enlistadas tiene el capital político para convertirse en una verdadera fuerza opositora ante Morena, al menos no sin una base partidista que les respalde.El catedrático reflexiona que apenas y se vislumbran liderazgos regionales que, si bien se han convertido por momentos en "piedritas en el zapato" para Morena, no representan una verdadera amenaza ante su popularidad.En este mismo tenor se expresa el doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, Hugo Garciamarín, quien considera que estos personajes necesitan plegarse a un partido de la oposición para aprovechar su estructura política, en un sistema que no facilita las candidaturas independientes."No son más que figuras mediáticas que no han podido trasladarse a ser una opción política real, concreta en cuanto a una estructura electoral. Sí son distintas, o nuevas, que pueden o no gustarnos, pero que no tienen ahorita una posibilidad real estructural para poder ser una alternativa a esta clase política, sea PAN, PRI, el MC o Morena y aliados", puntualiza.No sería la primera vez que figuras virales intentan conseguir puestos públicos, confiadas, precisamente, en su éxito en las redes sociales. Durante la elección local en Nuevo León (noreste), en 2024, la influencer Mariana Rodríguez se postuló para la alcaldía de Monterrey, con una estrategia de comunicación que recordó a la que se usó para promover a su esposo, el gobernador neoleonés, Samuel García. Sin embargo, el engagement de sus redes no fue suficiente para derrotar a quien terminó por ser el ganador de la contienda, Adrián de la Garza."Algunos de esos políticos, sobre todo estas dos mujeres políticas [Rojo de la Vega y Cuevas Nieves] definitivamente piensan que con tener una [posición] de activista tiktoker en las redes, ya es suficiente para para convencer a millones de votantes, para generar una maquinaria de votos que confronten al partido en el Gobierno. Es poco probable. Todos sabemos que hay empresas que te van a brindar granjas de bots, que generarán la idea de que tienen millones de seguidores cuando eso no es cierto", señala Sánchez Gudiño.El futuro de una oposición desgastadaAmbos especialistas coinciden en que, actualmente, las fuerzas opositoras mexicanas tienen poco que ofrecer ante un partido político como Morena que, en la última elección presidencial, logró más de 35,5 millones de sufragios, una cifra histórica en lo electoral en México, y que le alcanzó para tener el control del Congreso de la Unión.Con este antecedente, Garciamarín estima que las votaciones intermedias de 2027 seguirán la misma tendencia que la federal de 2024, porque los partidos opositores son "marcas electorales que están desgastadas" que no han apostado por un relevo generacional, un hecho que podrían capitalizar las figuras opositoras nacientes, el propio Morena y que han aprovechado partidos como Movimiento Ciudadano.Encuestas como la que publicó el diario mexicano El Financiero a principios de agosto refuerzan esta tesis. De acuerdo con el rotativo, Morena es el partido con mejor opinión favorable en México con 64%, seguido de sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, con 47% y 40%, cada uno.En tercer lugar, está Movimiento Ciudadano con 30%, y en los últimos lugares están el PAN y el PRI, con 12% y 11%, respectivamente.El fracaso de la oposición mexicana, según el analista político Sánchez Gudiño, radica en su incapacidad para renovar sus cuadros, lo que se sentirá aún más si la reforma electoral que se trabaja desde el Poder Ejecutivo termina por eliminar la figura plurinominal que, considera, se ha utilizado "para dárselas a la élite dirigente de esos partidos"."Se ha convertido como en un dinosaurio que se niega a renovarse y que también se niega a morir. Ese dinosaurio, esas cinco figuras o seis figuras dinosáuricas son las que se rolan de manera permanente, se rotan esos cargos de representación y no permiten que haya nuevos cuadros", señala.

