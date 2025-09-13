https://noticiaslatam.lat/20250913/milei-profundiza-su-agenda-tras-la-derrota-electoral-y-veta-tres-leyes-del-congreso-1166433122.html

Milei profundiza su agenda tras la derrota electoral y veta tres leyes del Congreso

El Gobierno argentino frenó un conjunto de normas aprobadas por amplia mayoría en el Parlamento. La decisión contrasta con la convocatoria al diálogo que había... 13.09.2025, Sputnik Mundo

El presidente argentino Javier Milei volvió a hacer uso de la lapicera presidencial para vetar otras tres leyes aprobadas semanas atrás por amplia mayoría en el Congreso. Al límite del plazo legal, el presidente argentino echó por tierra iniciativas que abren nuevos frentes de conflicto con hospitales pediátricos, universidades públicas y gobernadores disidentes.Tras la contundente derrota en las elecciones de Buenos Aires (este) —el distrito más importante del país— el mandatario se había comprometido a "corregir todos nuestros errores", apuntando a mejorar el diálogo con los mandatarios provinciales, con quienes propuso armar una "mesa federal". Sin embargo, apenas cuatro días más tarde, el presidente decidió vetar la ley de los Aportes del Tesoro Nacional, que establecía un reparto de fondos entre las provincias, fuertemente afectadas por el ajuste fiscal.En sintonía con su advertencia de frenar cualquier iniciativa que supusiera un incremento en el gasto público, Milei anuló la ley de Emergencia en pediatría, que tiene al Hospital Garrahan —el más importante del país— como el más afectado, y la de financiamiento universitario, que recomponía parte de lo perdido tras el paso de la "motosierra".La medida contrasta con el ánimo aperturista que intentó transmitir el Ejecutivo tras la derrota en las urnas. Una imagen condensó la tensión política: el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había intentado convencer a gran parte de los 24 gobernadores para que participaran en una reunión con las figuras del oficialismo. Sin embargo, solamente acudieron tres de ellos, que son aliados de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.Más allá del impacto de la decisión del Ejecutivo, la oposición busca convocar a una sesión en Diputados y otra en el Senado para tratar y rechazar los vetos, emulando la medida análoga dispuesta días atrás, que marcó un antes y un después en la relación entre la Casa Rosada y el Palacio Legislativo.La forma y el contenido"El Gobierno reincide en una medida que muestra que, más allá de los anuncios, no realizó ningún cambio de fondo. Pareciera aún no haber terminado de procesar el impacto de la derrota electoral, que claramente transmitió cierta necesidad por mejorar la gestión", dijo a Sputnik el sociólogo y analista político Máximo Reina.Según el politólogo, el oficialismo atraviesa una etapa inédita: "Después de 18 meses, por primera vez perdió la capacidad de imponer agenda y por eso sigue sembrando conflictos para volver a concentrar la atención pública. El diálogo que propone Milei parece más un intento de ganar tiempo que una búsqueda real de resultados", apuntó.En diálogo con Sputnik, el analista político Fernando Riva coincidió con su colega. "Por ahora el Gobierno sigue apostando a la confrontación permanente, más allá del desgaste que genere tanto puertas adentro como en la imagen que el oficialismo transmite a la sociedad. Esta falta de novedades da cuenta de que no hay una respuesta concreta ante el mensaje de las urnas", señaló el experto.El desgaste de la herramientaIndependientemente de la supervivencia parlamentaria de los vetos recientemente firmados, ambos analistas coincidieron en la falta de sostenibilidad que la medida reviste. Según Reina, este instrumento "necesita ser excepcional, porque si no se desnaturaliza su sentido y hace que pierda cierta legitimidad de uso".A su turno, Riva explicó que "el choque constante con el Congreso empieza a ver límites. En las últimas semanas se adoptó una conducta mucho más combativa hacia el Gobierno, rechazando proyectos de ley, vetos y decretos presidenciales. Ahí se ve el desgaste que daña al Ejecutivo".

