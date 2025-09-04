https://noticiaslatam.lat/20250904/milei-vuelve-a-estados-unidos-en-el-momento-mas-fragil-de-su-gobierno-1166115668.html

Milei vuelve a Estados Unidos en el "momento más frágil" de su Gobierno

Milei vuelve a Estados Unidos en el "momento más frágil" de su Gobierno

04.09.2025

En medio de uno de los momentos más sensibles de su Gobierno, Javier Milei viajó a Estados Unidos para encarar reuniones con empresarios. Será la visita 11 del presidente argentino al país norteamericano, pero esta vez marcada por la inestabilidad financiera y el creciente escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que golpea de lleno a la Casa Rosada.La agenda oficial no contempla encuentros con funcionarios locales, sino que se centrará en reuniones en Los Ángeles con hombres de negocios convocados por el economista Michael Milken, uno de los referentes liberales del argentino. El viaje se produce en un contexto delicado. El oficialismo viene de acusar recibo del impacto de la difusión de audios de parte de un exfuncionario —Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS— que daba cuenta de presuntos hechos de corrupción donde habrían participado las más altas esferas del Ejecutivo.Además, la incertidumbre financiera llevó al Gobierno a intervenir el mercado cambiario para frenar el aumento del dólar, contrariando lo acordado con el Fondo Monetario Internacional en el último acuerdo que suscribió apenas cinco meses atrás. La cita en California contará con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del canciller Gerardo Werthein, pero no con Karina Milei, habitual integrante de la comitiva presidencial. La secretaria general de la Presidencia fue una de las señaladas por Spagnuolo en el caso de los sobornos.La gira terminará este sábado, un día antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que el oficialismo encara como una prueba decisiva tras un fuerte revés en Corrientes (norte), distrito en el que apenas cosechó el 9,7% de los votos. ¿Agenda devaluada? "Es quizás el momento más frágil para hacer un viaje de estas características", dijo a Sputnik el sociólogo y analista internacional Sebastián Schulz. Para el experto, la visita se produce en un escenario de fragilidad política que no se compensa por una agenda de encuentros internacionales. "Es muy notoria la falta de reuniones de relevancia. Lo que queda claro es que el Gobierno de Trump ha decidido no recibir a Milei. Ese es el dato de la visita". La mirada es compartida por el analista Juan Percoco. Enu un diálogo con Sputnik, el investigador señaló que "hacer un viaje exclusivamente en ese marco de reuniones con empresarios desjerarquiza en algún sentido la figura presidencial". Sin embargo, el especialista remarcó que "sigue siendo relevante que un mandatario busque inversiones, pero suele darse en medio de una agenda de encuentros con funcionarios". El "as" bajo la manga A pesar de los contratiempos, ambos expertos coincidieron en que el Ejecutivo argentino mantiene un activo crucial de cara a la Casa Blanca: el hecho de ser un "oasis" ideológico en medio de un continente con fuerte presencia de líderes progresistas, menos afines de los lineamientos de Gobierno norteamericano.De acuerdo al sociólogo, dicha cercanía explica parte del apoyo cosechado por la Casa Rosada en Washington en instancias sensibles como la aprobación del crédito por 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.En ese marco, Percoco añadió que Estados Unidos "ocupa un lugar central en la política exterior y en la cosmovisión internacional de Milei, que si bien no es correspondido simétricamente, sí se ha reflejado en gestos de respaldo para el argentino. Por eso llama la atención que ningún funcionario de jerarquía reciba a la delegación"."Hay que tener en claro que el hecho de que sea una visita bastante intrascendente a nivel de agenda no significa nada nuevo: la mayoría de las giras que llevó a cabo el presidente Milei desde su asunción fueron más por una afinidad personal que por los intereses del Estado. Y eso aplica incluso a los viajes que realizó para recibir premios de instituciones liberales", subrayó Percoco.

