"La diplomacia europea se ha convertido en una farsa": la UE evade las sanciones en contra de Israel

La Unión Europea ha evadido emitir sanciones en contra de Israel pese a su acción militar en la Franja de Gaza. Una experta explicó a Sputnik que esto puede...

La reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea en Copenhague, que se realizó el 30 de agosto, no logró llegar a un acuerdo para limitar la participación de Israel en el programa de investigación Horizonte por sus acciones en Gaza.Kaja Kallas, alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, lamentó la ausencia de una "voz unificada" para imponer sanciones a Israel por lo que cada vez más voces acusan que es un "genocidio" en el enclave palestino, así como la ocupación de Cisjordania.Además, se mostró "poco optimista" ante la posibilidad de que las negociaciones para ser más drásticos con su aliado en Oriente Medio vayan a prosperar.Alemania bloquea las sanciones a IsraelEn entrevista con Sputnik, la analista internacional Ermelinda Malcotte explicó que el peso de Alemania en la UE es uno de los principales obstáculos para conseguir una postura unitaria en relación con Israel.La experta señala que Berlín alega que tiene una deuda histórica con Israel debido al Holocausto, aunque dicho país no representa a la totalidad del pueblo judío, al tiempo que, desde su fundación en 1948, todos los primeros ministros israelíes provienen de familias europeas.Paralelamente, la experta internacional sostiene que no es casualidad que el país que perpetró uno de los genocidios más documentados de Europa es el que está apoyando la acción militar israelí.Europa, matriz de los genocidios Adicionalmente, Malcotte pondera que Alemania no es el único país europeo que ha participado en crímenes de lesa humanidad y, en realidad, "es un deporte nacional de muchos países" de la región. Para resaltar la debilidad del alegato europeo con el que defiende su apoyo irrestricto a Tel Aviv, la especialista recuerda el caso de Haití, que se convirtió en el primer país latinoamericano en liberarse del colonialismo."Cuando Haití se liberó, la postura de Francia [del que fue colonia] era que Haití tenía que pagar indemnización por la liberación de los esclavos, porque era un costo para los propietarios que perdían su propiedad y, hasta los años 70, Haití estuvo pagando una deuda a Francia por la liberación", señala la analista belga.En ese sentido, argumenta que la posición de la Unión Europea cuando habla de una supuesta deuda histórica es una narrativa que, más bien, se relaciona con el hecho de que Israel les permite acceso a una región estratégica y rica en recursos.Falta de sanciones evidencia una postura colonialLa ausencia de medidas coercitivas contra Israel por parte de la Unión Europea contrasta con los 18 paquetes de sanciones que, desde el comienzo de la operación especial en Ucrania, el grupo de 27 países ha impuesto contra Rusia.En ese sentido, Malcotte señala que dichas medidas se fincan en la rusofobia profundamente arraigada en la región. Así, destaca que la doble vara evidencia "un desprecio" a las poblaciones, así como una "postura colonial".Al mismo tiempo, la internacionalista resalta que una de las consecuencias de dichas medidas fue la suspensión del suministro de gas ruso a Europa, por lo que el bloque "necesita desesperadamente tener acceso a energía y hay planes para una ruta que se llama IMEC [Corredor Económico India-Oriente-Europa], que va de India a Europa, pasando por Israel".En ese sentido, razona la experta, Tel Aviv es la mejor vía para conseguir energía "porque no tienen relaciones duraderas con otros Estados [en Oriente Medio]", como queda evidenciado en el plan francés para reconocer a Palestina como un Estado durante el 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU."Hemos visto recientemente que Francia, cuando declaró que iba a reconocer a Palestina en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, lo presentó como un proyecto común con Arabia Saudita, porque necesita instalarse un poco más en la región y, entonces, está negociando con Arabia Saudita para que, al mismo tiempo, la normalización [de las relaciones del reino] con Israel, vaya avanzando", razona.Europa es incapaz de liderar un proceso de pazCuestionada sobre la posibilidad de que un proceso de paz liderado por los países de dicha región tenga éxito, Malcotte argumenta que "Europa no es capaz de liderar ningún proceso de paz en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Europa".En ese sentido, reconoce que, si algún día se llega a un acuerdo de paz en Palestina, en la mesa no estará sentado ningún país europeo."Será Rusia probablemente, China, algunos países árabes, tal vez Irán, Turquía… Estados Unidos sí estará, pero los países europeos no tienen ninguna legitimidad y credibilidad. El caso de Estados Unidos no es por legitimidad, es porque todavía tiene un peso en el escenario internacional, Europa ya no", finaliza.

