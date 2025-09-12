"Trampa y laboratorio vivo": así afectaría el mercenarismo en Ucrania a la seguridad latinoamericana

Sputnik realizó una investigación sobre cómo la crisis en Europa del Este podría estar siendo aprovechada por distintas células criminales de algunos países de América Latina, en momentos en que el Gobierno de Estados Unidos mantiene una dura estrategia contra los cárteles de la droga, a los que considera "organizaciones terroristas extranjeras" desde febrero pasado. MéxicoUna unidad del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —el más perseguido actualmente por la DEA— habría recibido adiestramiento en Ucrania para manejar drones en contextos de guerrilla urbana, según un reportaje del diario Milenio. Sputnik realizó una investigación sobre cómo la crisis en Europa del Este podría estar siendo aprovechada por distintas células criminales de algunos países de América Latina, en momentos en que el Gobierno de Estados Unidos mantiene una dura estrategia contra los cárteles de la droga, a los que considera "organizaciones terroristas extranjeras" desde febrero pasado.
México
Una unidad del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —el más perseguido actualmente por la DEA— habría recibido adiestramiento en Ucrania para manejar drones en contextos de guerrilla urbana, según un reportaje del diario Milenio.
Fuentes del Gobierno de Jalisco señalaron a este periódico que la unidad se llama "Operadores Droneros", cuyos integrantes, indica el reportaje, se entrenaron en el conflicto ucraniano con el objetivo de utilizar drones civiles cargados con explosivos caseros en contra de las fuerzas del orden de México.
Esta área del cártel se ha encargado de difundir sus actividades delictivas en redes sociales, en videos donde se ve que no actúan de forma improvisada.
"Su manera de avanzar en binomios, cubrirse, accionar armas y replegarse, obedece a protocolos de combate aprendidos en escenarios bélicos reales", apunta el diario.
En las videograbaciones que circulan en internet se aprecian dispositivos como el DJI Matrice 300 RTK y el DJI Mini 3, ambos utilizados en el conflicto ucraniano.
Paralelamente, el periodista mexicano Luis Chaparro —especializado en temas de seguridad y narcotráfico— reveló hace poco que Kiev presuntamente estaría enviando armamento a México, el cual, según sus fuentes, acaba muchas veces en manos de diferentes grupos del crimen organizado, que actualmente son considerados como "organizaciones terroristas extranjeras" por Washington.
"Hicimos contacto con algunos consultores e intermediarios entre los Gobiernos de Ucrania y México, quienes corroboraron (...) que estas armas estarían acabando en los cárteles. Además, estas fuentes agregan que no solo son las armas [las que llegan a territorio mexicano], sino mercenarios de países como Colombia que buscaron empleo como parte de las FFAA [de Ucrania], pero que ahora están poniendo sus habilidades al servicio de los cárteles (...), particularmente del CJNG", dice el reportero.
Y es que el uso de drones por parte de la delincuencia organizada modifica la naturaleza de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los cárteles, lo cual obligaría al Gobierno de México a contemplar grandes planes de inversión en sistemas de guerra electrónica, dicen a Sputnik Víctor Hernández, exmiembro del Ejército de México y maestro en Inteligencia y Seguridad Internacional por el King's College de Londres, y Alejandra López de Alba, exdirectora de Investigación en la Unidad de Información y Análisis de la Secretaría de Seguridad Pública de México.
"En México nunca hemos desarrollado nuestras capacidades de guerra electrónica, así que el narco lleva la voz cantante, lleva la ventaja, pero no porque tenga grandes capacidades, sino por el hecho de que el narco no necesita hacer licitaciones ni ceñirse a marcos legales para adquirir sistemas y armamento (...) El narco puede comprar drones civiles en una tienda departamental y fabricar explosivos caseros (…)", explica Hernández.
Sputnik consultó a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Relaciones Exteriores para hablar sobre el tema, pero hasta el momento no ha habido respuesta.
Para López de Alba, es "100% posible" que algunos miembros del crimen organizado que operan en México hayan viajado a la zona de conflicto en Europa del Este para "aprender y obtener capacidades" en el manejo de vehículos aéreos no tripulados con fines bélicos.
"El conflicto en Ucrania es un laboratorio vivo y en tiempo real de cómo se utilizan estos drones y cómo [se desarrolla] su proceso de innovación. Eso es lo verdaderamente atractivo para las organizaciones criminales de México (…)", afirma la también directora adjunta del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.
Lo más preocupante, dice Hernández, es que el uso de drones "empareja el terreno" para las FFAA y los criminales, en el sentido de que "antes había una clara asimetría en la que el Estado tenía la ventaja porque tenía aeronaves de reconocimiento y los F-5 para ver los movimientos del enemigo". Sin embargo, advierte el experto, ahora el narco también puede realizar su propio reconocimiento aéreo con drones.
Este país sudamericano lleva casi un siglo de repetidas olas de violencia, en las que el narcotráfico, la insurgencia y el paramilitarismo se han mezclado en diferentes niveles. Todo ello, combinado con los bajos sueldos, ha derivado en un mercenarismo que ha encontrado una válvula de escape en el conflicto en Ucrania, donde las fuerzas de Kiev prometen a estas personas considerables cantidades de dinero que, al final, ni siquiera entregan. A todo ello se suma el hecho de los constantes fracasos de las fuerzas ucranianas ante las tropas rusas.
¿Pero por qué de Colombia salen tantos mercenarios? El senador y exsubdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, explica a Sputnik que todo es resultado de dos factores, principalmente: los extensos episodios de violencia que ha enfrentado el país y las condiciones que enfrentan los militares cuando se retiran.
"Colombia ha vivido diferentes olas de violencia. En el siglo XIX tuvimos seis guerras civiles, y el siglo XX lo comenzamos con otra. Luego, en 1948, entramos en la última ola que se está terminando ahora (…) Todo ello ha dejado grupos paramilitares, la extinta guerrilla de las FARC y muchos viejos grupos. Ustedes podrán imaginarse que, si Colombia tiene 215 años de vida republicana, de los cuales 90 han registrado violencia alta, se genera lo que acá llamamos 'los reciclajes de la guerra'", afirma.
Esos "reciclajes de la guerra", señala Ávila, dejaron "gente con un montón de experiencia: exguerrilleros, exparamilitares y, sobre todo, muchos exmilitares que salen [del Ejército] con mal sueldo y que, por ello, se vuelven mercenarios".
"Estas personas optan por dos caminos: prestan servicios de seguridad privada ilegal, es decir, trabajan para el narcotráfico y se vuelven sicarios, gatilleros o para que pongan bombas, o se van para Oriente Medio o para Ucrania", apunta el senador, quien ha publicado varios libros sobre el conflicto interno en Colombia.
Por su parte, Camilo González Posso, exministro de Salud de Colombia y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, asegura a Sputnik que muchos colombianos han caído en ofertas publicadas por "compañías de mercenarismo especializadas en engañar a la gente".
"Según testimonios de los que han retornado de Ucrania, Emiratos Árabes Unidos o Sudán, no les cumplen la promesa de pago o les pagan solo a aquellos que se van de carne de cañón a las primeras líneas [del frente], pero a los otros les disminuyen los ingresos o simplemente les embolatan los pagos. Hay mucha trampa en estos circuitos, y tampoco es que [el mercenarismo] sea una gran alternativa", comenta González Posso, quien ha seguido de cerca diversos procesos de reconciliación por el conflicto armado interno colombiano.
Recientemente, el presidente colombiano Gustavo Petro pidió al parlamento de su país que se apruebe cuanto antes una normativa que declare ilegal este tipo de actividades.
Hace poco, Alfonso Mansur, militar colombiano retirado, dijo a Sputnik que los cuerpos de los mercenarios colombianos que combaten por Ucrania suelen ser imposibles de identificar y Kiev se aprovecha de esto para no pagar indemnizaciones a sus familiares. "[Los cadáveres] quedan abandonados en el campo de batalla y luego no pueden identificarse", relató.
Mercenarios brasileños crearon un grupo de expedicionarios para luchar del lado de las fuerzas de Kiev, incluidos exmilitares y policías, destaca un análisis realizado por Sputnik con base en páginas de redes sociales.
Los expedicionarios luchan por Ucrania junto con el destacamento especial KORD de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, que en repetidas ocasiones se ha reivindicado la responsabilidad por ataques terroristas y asesinatos en Rusia. Los propios mercenarios publican fotografías con la bandera y las franjas del batallón Omega de la Dirección Principal de Inteligencia.
Ante este panorama, el analista geopolítico y de conflictos Rodolfo Laterza, coautor del libro Guerra en Ucrania: análisis y perspectivas, expresó su preocupación a Sputnik por el aumento de mercenariosbrasileños que se unen a las FFAA ucranianas, afirmando que esta situación es extremadamente peligrosa para la seguridad nacional de Brasil.
"Hay una considerable negligencia por parte de los poderes fácticos en el monitoreo, seguimiento, diagnóstico y detección del proceso ilegal de reclutamiento de brasileños en Ucrania, que se realiza de manera clandestina, subterránea, al margen de los canales diplomáticos oficiales", advirtió.
Según Laterza, es urgente que los organismos de inteligencia investiguen rigurosamente los canales de reclutamiento ilegal de brasileños. De acuerdo con el experto, esta operación no se limita a grupos estatales, sino que también involucra a grupos paramilitares e insurgentes.
El problema principal radica en la experiencia que estos individuos adquieren en el manejo de armamento avanzado. Los brasileños que viajan a Ucrania para unirse a las fuerzas militares aprenden a utilizar tecnología como los drones FPV (First Person View). En ese sentido, el analista advierte que los criminales que obtienen este tipo de experiencia y entrenamiento representan una amenaza significativa al regresar a Brasil.
En redes sociales circuló hace unas semanas un video de un presunto mercenario de origen brasileño, a quien medios locales identificaron como Lucas Felype, quien denunció que fue engañado por las fuerzas ucranianas, quienes le dijeron que se desempeñaría como piloto de drones, pero en lugar de ello lo enviaron a la primera línea del frente, donde se suscitan los combates más intensos.
El Ministerio de Defensa del Rusia ha informado que desde el inicio de la operación especial militar varios miles de mercenarios han sido abatidos en el frente. Además, Moscú ha insistido en que los extranjeros son utilizados como "carne de cañón" por las fuerzas de Kiev.
