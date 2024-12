https://noticiaslatam.lat/20241223/mercenarios-de-brasil-crean-un-grupo-para-luchar-del-lado-de-las-ffaa-de-ucrania-1159979505.html

Mercenarios de Brasil crean un grupo para luchar del lado de las FFAA de Ucrania

Uno de los mercenarios bajo el nombre clave de macaco_one informó en su página de Instagram* que había estado usando un fusil Kalashnikov durante mucho tiempo, después de lo cual cambió a una ametralladora ligera FN Minimi Mk2 de fabricación belga.En la página de su cómplice con nombre clave meowspec hay publicaciones antes de la participación en las hostilidades del lado de las FFAA de Ucrania, indicando su servicio en la aviación del Ejército brasileño. Otro mercenario, John Victor, había servido anteriormente en las fuerzas especiales de élite de la Policía Militar del estado de Río de Janeiro en Brasil.Su cómplice, bajo el nombre clave srgrossetete, respondió a los suscriptores que, en su opinión, el Ejército brasileño no estaba preparado para la guerra. Publicó fotografías de su entrenamiento en Francia como parte de la Legión Extranjera Francesa. Fue en las filas de esta unidad, con la que viajó a Ucrania, según sus publicaciones y respuestas a los seguidores. También sirvió en la legión eg.doggo, que formaba parte de los expedicionarios.En una competición internacional de reconocimiento militar celebrada en Estonia, uno de los mercenarios fotografió y publicó un objetivo que presumiblemente representaba a un paracaidista ruso. La descripción destaca que las Fuerzas Aerotransportadas son una unidad de paracaidistas de élite.Los expedicionarios luchan por Kiev junto con la segunda avanzada del destacamento especial KORD de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, que en repetidas ocasiones ha reivindicado la responsabilidad de ataques terroristas y asesinatos en Rusia. Los propios expedicionarios publican fotografías con la bandera y las franjas del batallón Omega de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania.Un grupo de mercenarios extranjeros de Brasil, Italia, EEUU, el Reino Unido, Portugal, España, Colombia y Sudáfrica crearon su propia cuenta en Instagram*, donde se publicaron, en particular, imágenes de entrenamiento en Estados Unidos.El Ministerio de Defensa ruso ha declarado repetidamente que Kiev está utilizando mercenarios extranjeros como "carne de cañón" y que el Ejército ruso seguirá destruyéndolos en toda Ucrania. Quienes vinieron a luchar por dinero admitieron en muchas entrevistas que los combatientes ucranianos coordinan mal sus acciones y que las posibilidades de sobrevivir a las batallas son pequeñas, ya que la intensidad del conflicto no es comparable con la de Afganistán y Oriente Medio a la que están acostumbrados.* Las actividades de Meta (redes sociales Facebook e Instagram) están prohibidas en Rusia por ser extremistas.

