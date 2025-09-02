https://noticiaslatam.lat/20250902/eeuu-afirma-que-destruyo-un-barco-con-drogas-en-el-caribe-que-peligro-se-avecina-en-la-region-1166056592.html

EEUU afirma que destruyó un "barco con drogas" en el Caribe: ¿qué peligro se avecina en la región?

Según el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el barco destruido era operado por un grupo criminal designado previamente por Washington como "organización terrorista extranjera". Esto fue lo que anunció Trump desde la Casa Blanca: "Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años: ocho barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Es una amenaza extravagante, inmoral y absolutamente criminal", afirmó horas antes el mandatario venezolano Nicolás Maduro.Maduro subrayó que su nación está preparada para enfrentar cualquier "amenaza" de Washington y destacó la capacidad de movilización que ha mostrado la población venezolana. Según reportes de la prensa internacional, junto al buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, componen el escuadrón los buques USS San Antonio y USS Fort Lauderdale. En ellos podrían estar unos 4.500 militares a bordo. También existen informes de que otros buques —los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson—, así como el submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, USS Erie, se dirigían hacia aguas venezolanas.Previamente, el presidente Donald Trump había dicho que "está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia", aseguró recientemente la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.Caracas sostiene que, con estas acciones, Estados Unidos pone en riesgo a toda América Latina, una postura que apoyan países como Brasil, Cuba, México y Nicaragua."Una movilización absurda de EEUU"El analista venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein considera en entrevista con Sputnik que esta "movilización absurda" de parte de EEUU que trata de "intimidar a Venezuela" está basada en "un argumento que no se sostiene": la lucha contra el narcotráfico.Para Oswaldo Espinoza, experto venezolano en geopolítica y relaciones internacionales, "el despliegue [de EEUU] en sí puede pretender alcanzar varios objetivos que no necesariamente se traduzcan en una operación militar; tal vez su intención sea probarnos, probar nuestra conciencia situacional, la voluntad nacional, la capacidad de respuesta, la reacción de la región y del mundo, la respuesta de las otras grandes potencias"."Como apunta el presidente Maduro, estamos en un mundo diferente al del siglo XX; hoy no se puede proceder de esa forma, ni siquiera cubriendo las verdaderas intenciones con un falso velo de legalidad y legitimidad absurda como en relato del narcotráfico, contraviniendo los datos reales de los organismos internacionales y multilaterales competentes", observa el analista en charla con Sputnik.

