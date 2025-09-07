https://noticiaslatam.lat/20250907/al-menos-cinco-unidades-de-mercenarios-latinoamericanos-luchan-en-las-filas-de-las-ffaa-de-ucrania-1166227664.html

Al menos cinco unidades de mercenarios latinoamericanos luchan en las filas de las FFAA de Ucrania

Al menos cinco unidades de mercenarios latinoamericanos luchan en las filas de las FFAA de Ucrania

En Ucrania combaten el batallón Simón Bolívar, la unidad Brigada Latina Especial, el grupo mexicano Miquiztli Force, así como el escuadrón lusófono Serpiente y... 07.09.2025, Sputnik Mundo

Algunos latinoamericanos combaten de forma individual en otras unidades de las FFAA de Ucrania. Sputnik descubrió previamente que cuatro mercenarios mexicanos fueron eliminados en Ucrania, señalando que dos de ellos formaban parte de la 47.ª Brigada Mecanizada Independiente Magura y los otros dos estaban en la Brigada Jartia de la Guardia Nacional de Ucrania.Según informaron las estructuras de seguridad rusas, los mercenarios de México y Colombia fueron entrenados en el uso de drones de ataque en centros de formación vinculados con Azov*.Se presume que ciertos combatientes se integraron a las FFAA de Ucrania para adquirir habilidades de pilotaje de drones y luego transferir ese conocimiento a comunidades criminales internacionales, como los carteles de droga.La Defensa rusa ha afirmado repetidamente que el régimen de Kiev emplea a mercenarios extranjeros como carne de cañón, mientras que los militares rusos seguirán neutralizándolos en toda Ucrania.A fines de agosto, el Ministerio de Exteriores colombiano admitió que numerosos ciudadanos del país se dirigen a Ucrania para involucrarse en el conflicto y obtener experiencia en combate.Anteriormente, el presidente de la república, Gustavo Petro, pidió al Congreso que considere con urgencia un proyecto de ley para unirse a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Utilización, Financiación e Instrucción de Mercenarios de la ONU de 1989 sobre la prohibición del mercenarismo.*Organización terrorista prohibida en Rusia

