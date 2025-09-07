Mundo
https://noticiaslatam.lat/20250907/al-menos-cinco-unidades-de-mercenarios-latinoamericanos-luchan-en-las-filas-de-las-ffaa-de-ucrania-1166227664.html
Al menos cinco unidades de mercenarios latinoamericanos luchan en las filas de las FFAA de Ucrania
Al menos cinco unidades de mercenarios latinoamericanos luchan en las filas de las FFAA de Ucrania
Sputnik Mundo
En Ucrania combaten el batallón Simón Bolívar, la unidad Brigada Latina Especial, el grupo mexicano Miquiztli Force, así como el escuadrón lusófono Serpiente y... 07.09.2025, Sputnik Mundo
Algunos latinoamericanos combaten de forma individual en otras unidades de las FFAA de Ucrania. Sputnik descubrió previamente que cuatro mercenarios mexicanos fueron eliminados en Ucrania, señalando que dos de ellos formaban parte de la 47.ª Brigada Mecanizada Independiente Magura y los otros dos estaban en la Brigada Jartia de la Guardia Nacional de Ucrania.
ucrania
Al menos cinco unidades de mercenarios latinoamericanos luchan en las filas de las FFAA de Ucrania

Un soldado ucraniano ayuda a un compañero herido en la carretera en la región de Járkov, Ucrania, el 12 de septiembre de 2022
Un soldado ucraniano ayuda a un compañero herido en la carretera en la región de Járkov, Ucrania, el 12 de septiembre de 2022 - Sputnik Mundo, 1920, 07.09.2025
En Ucrania combaten el batallón Simón Bolívar, la unidad Brigada Latina Especial, el grupo mexicano Miquiztli Force, así como el escuadrón lusófono Serpiente y el batallón Tormenta Hispana, revela Sputnik, citando datos de portales de reclutamiento de mercenarios y páginas en redes sociales.
Algunos latinoamericanos combaten de forma individual en otras unidades de las FFAA de Ucrania. Sputnik descubrió previamente que cuatro mercenarios mexicanos fueron eliminados en Ucrania, señalando que dos de ellos formaban parte de la 47.ª Brigada Mecanizada Independiente Magura y los otros dos estaban en la Brigada Jartia de la Guardia Nacional de Ucrania.

"QEPD [Que En Paz Descanse] nuestros queridos compatriotas que han caído en combate", publicó Miquiztli Force en una de sus redes sociales, detallando después los nombres de cuatro "mexicanos caídos en Ucrania".

Según informaron las estructuras de seguridad rusas, los mercenarios de México y Colombia fueron entrenados en el uso de drones de ataque en centros de formación vinculados con Azov*.
Militares ucranianos - Sputnik Mundo, 1920, 21.08.2025
Defensa
Exmercenario colombiano explica por qué tuvo que huir del Ejército de Ucrania
21 de agosto, 13:41 GMT
Se presume que ciertos combatientes se integraron a las FFAA de Ucrania para adquirir habilidades de pilotaje de drones y luego transferir ese conocimiento a comunidades criminales internacionales, como los carteles de droga.
La Defensa rusa ha afirmado repetidamente que el régimen de Kiev emplea a mercenarios extranjeros como carne de cañón, mientras que los militares rusos seguirán neutralizándolos en toda Ucrania.
A fines de agosto, el Ministerio de Exteriores colombiano admitió que numerosos ciudadanos del país se dirigen a Ucrania para involucrarse en el conflicto y obtener experiencia en combate.
Anteriormente, el presidente de la república, Gustavo Petro, pidió al Congreso que considere con urgencia un proyecto de ley para unirse a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Utilización, Financiación e Instrucción de Mercenarios de la ONU de 1989 sobre la prohibición del mercenarismo.
*Organización terrorista prohibida en Rusia
