https://noticiaslatam.lat/20250907/al-menos-cinco-unidades-de-mercenarios-latinoamericanos-luchan-en-las-filas-de-las-ffaa-de-ucrania-1166227664.html
Al menos cinco unidades de mercenarios latinoamericanos luchan en las filas de las FFAA de Ucrania
Al menos cinco unidades de mercenarios latinoamericanos luchan en las filas de las FFAA de Ucrania
Sputnik Mundo
En Ucrania combaten el batallón Simón Bolívar, la unidad Brigada Latina Especial, el grupo mexicano Miquiztli Force, así como el escuadrón lusófono Serpiente y... 07.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-07T18:42+0000
2025-09-07T18:42+0000
2025-09-07T18:42+0000
🛡️ zonas de conflicto
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🌍 europa
mercenarios
américa latina
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/16/1162161474_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_89853623515804a931d487de6e08e0b7.jpg
Algunos latinoamericanos combaten de forma individual en otras unidades de las FFAA de Ucrania. Sputnik descubrió previamente que cuatro mercenarios mexicanos fueron eliminados en Ucrania, señalando que dos de ellos formaban parte de la 47.ª Brigada Mecanizada Independiente Magura y los otros dos estaban en la Brigada Jartia de la Guardia Nacional de Ucrania.Según informaron las estructuras de seguridad rusas, los mercenarios de México y Colombia fueron entrenados en el uso de drones de ataque en centros de formación vinculados con Azov*.Se presume que ciertos combatientes se integraron a las FFAA de Ucrania para adquirir habilidades de pilotaje de drones y luego transferir ese conocimiento a comunidades criminales internacionales, como los carteles de droga.La Defensa rusa ha afirmado repetidamente que el régimen de Kiev emplea a mercenarios extranjeros como carne de cañón, mientras que los militares rusos seguirán neutralizándolos en toda Ucrania.A fines de agosto, el Ministerio de Exteriores colombiano admitió que numerosos ciudadanos del país se dirigen a Ucrania para involucrarse en el conflicto y obtener experiencia en combate.Anteriormente, el presidente de la república, Gustavo Petro, pidió al Congreso que considere con urgencia un proyecto de ley para unirse a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Utilización, Financiación e Instrucción de Mercenarios de la ONU de 1989 sobre la prohibición del mercenarismo.*Organización terrorista prohibida en Rusia
https://noticiaslatam.lat/20250821/exmercenario-colombiano-explica-por-que-tuvo-que-huir-del-ejercito-de-ucrania-1165674554.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/16/1162161474_0:0:2223:1667_1920x0_80_0_0_5f6a32c9b56fdff7eb6816a9e7678f05.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa, mercenarios
🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa, mercenarios
Al menos cinco unidades de mercenarios latinoamericanos luchan en las filas de las FFAA de Ucrania
En Ucrania combaten el batallón Simón Bolívar, la unidad Brigada Latina Especial, el grupo mexicano Miquiztli Force, así como el escuadrón lusófono Serpiente y el batallón Tormenta Hispana, revela Sputnik, citando datos de portales de reclutamiento de mercenarios y páginas en redes sociales.
Algunos latinoamericanos combaten de forma individual en otras unidades de las FFAA de Ucrania. Sputnik descubrió previamente que cuatro mercenarios mexicanos fueron eliminados en Ucrania, señalando que dos de ellos formaban parte de la 47.ª Brigada Mecanizada Independiente Magura y los otros dos estaban en la Brigada Jartia de la Guardia Nacional de Ucrania.
"QEPD [Que En Paz Descanse] nuestros queridos compatriotas que han caído en combate", publicó Miquiztli Force en una de sus redes sociales, detallando después los nombres de cuatro "mexicanos caídos en Ucrania".
Según informaron las estructuras de seguridad rusas, los mercenarios de México y Colombia fueron entrenados en el uso de drones de ataque en centros de formación vinculados con Azov*.
Se presume que ciertos combatientes se integraron a las FFAA de Ucrania para adquirir habilidades de pilotaje de drones y luego transferir ese conocimiento a comunidades criminales internacionales, como los carteles de droga.
La Defensa rusa ha afirmado repetidamente que el régimen de Kiev emplea a mercenarios extranjeros como carne de cañón
, mientras que los militares rusos seguirán neutralizándolos en toda Ucrania.
A fines de agosto, el Ministerio de Exteriores colombiano admitió que numerosos ciudadanos del país se dirigen a Ucrania para involucrarse en el conflicto y obtener experiencia en combate.
Anteriormente, el presidente de la república, Gustavo Petro
, pidió al Congreso que considere con urgencia un proyecto
de ley para unirse a la Convención
Internacional contra el Reclutamiento, Utilización, Financiación e Instrucción de Mercenarios de la ONU de 1989 sobre la prohibición del mercenarismo.
*Organización terrorista prohibida en Rusia
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.