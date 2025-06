https://noticiaslatam.lat/20250610/no-nos-merecemos-esto-california-la-potencia-estadounidense-labrada-por-los-migrantes-1163194340.html

"No nos merecemos esto": California, la potencia estadounidense labrada por los migrantes

De acuerdo con información proporcionada por el propio Gobierno de México, los operativos antiinmigrantes fueron realizados el 6 de junio, uno en el estacionamiento de un Home Depot y otro en una fábrica textil. Según reportes de medios locales, los detenidos ascendieron a unas 56 personas, mientras que la cancillería detalló que 42 son de origen mexicano. Los operativos causaron desconcierto e indignación entre la población que, durante el fin de semana, salió a las calles para protestar ante la política migratoria desplegada por el presidente Donald Trump. Esto generó que el Gobierno federal diera la orden de desplegar miles de elementos de la Guardia Nacional, una medida que ha generado gran polémica."Hay miedo y enojo"En entrevista con Sputnik, Ben Monterroso, líder migrante y asesor de Poder Latinx, señaló que, desde hace una década, Trump ha ejercido un discurso violento contra los migrantes, especialmente contra los mexicanos, el cual ha evolucionado a medidas durante su actual segundo mandato.Monterroso aseveró que, ante las acciones dictadas desde la Administración de Trump, han generado un sentimiento de miedo y enojo dentro de la comunidad mexicana en California. En California residen 10,6 millones de migrantes, una cifra que representa el 22% de la población de nacidos en el extranjero en todo el país norteamericano. De acuerdo con información del PPIC, una tercera parte de adultos en edad laboral residentes en California —aquellos entre 25 y 54 años—son nacidos en el extranjero y la gran mayoría de los inmigrantes de California nacieron en América Latina (49%) o Asia (41%), siendo México el principal país de origen con 3,8 millones de migrantes.¿EEUU podría desaparecer?En charla con Sputnik, el doctor mexicano en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Tomás Milton Muñoz Bravo, aseveró que el actual Gobierno de EEUU ha impulsado un "discurso de odio en contra de migrantes que no corresponden a lo ideal". Es decir, para el republicano, no todos los que están en ese grupo se miden con la misma vara. En el caso específico de los migrantes mexicanos y el resto de los latinoamericanos. Para Trump, su presencia no es ideal, ya que no representan los valores estadounidenses ni la imagen que busca proyectar. Ante ello, reflexionó, es lógico y previsible que la comunidad latina se vuelque a las calles, derivado de que las acciones orquestadas por el mandatario no solamente denigran y afectan a aquellas comunidades que abiertamente se han dicho contrarias a las ideas trumpistas, sino también a quienes lo apoyaron. "La gente ha salido a las calles porque se sienten aludidos y ofendidos. Trump se ha centrado en el odio y en menosprecio que ha generado una ola de violencia. Es obvio que ante la ineficacia está recurriendo a otro tipo de estrategias (...). Incluso hay un hartazgo, hay una decepción de latinoamericanos regulares que incluso votaron por Trump", ponderó. Para Muñoz Bravo, las acciones emprendidas por el Gobierno federal estadounidense "es una maquinaria de terror" que afecta profundamente a un sector clave para la economía y la producción estadounidense. Para el líder migrante Monterroso, lo que se está observando recientemente en California "es una cacería de comunidad migrante documentada y no documentada (...). Y lo están haciendo de una manera inhumana y cruel"."No somos animales, somos seres humanos que venimos a contribuir y muchos no queríamos dejar nuestro país, pero desafortunadamente las condiciones de la falta de oportunidades e inseguridad nos hizo dejar nuestra bella tierra", concluyó.

