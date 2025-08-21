¿Qué representa que EEUU esté pintando de negro el muro fronterizo con México?
Al cumplir siete meses en la Casa Blanca, las autoridades estadounidenses apostaron por pintar de negro el muro que separa su nación de México para que sea más difícil de atravesar por los migrantes, según explicó Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, desde un tramo de la frontera en Nuevo México.
"Eso es específicamente a petición del presidente [Donald Trump], quien entiende que en las altas temperaturas que se tienen aquí, cuando algo está pintado de negro se calienta aún más y será todavía más difícil de escalar", dijo la alta funcionaria desde un tramo de la frontera en Nuevo México, en donde tomó un rodillo para apoyar con el trabajo.
"Este muro es parte de la diferencia. Demasiado alto para escalar. Demasiado estrecho para atravesar. Y ahora, por orden del presidente, será pintado de negro, tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales criminales ni siquiera lo intentarán", añadió en su cuenta de X.
Por su parte, el director de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Mike Banks, destacó que la pintura también ayudará a prevenir que el muro se oxide.
En su campaña presidencial, el jefe de Estado se comprometió a aumentar las deportaciones de inmigrantes. Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibirá cerca de 46.000 millones de dólares para extender el muro a lo largo de la frontera.
Al respecto, Noem detalló que se han levantado cerca de 800 metros de muro diariamente. "Es tanto un escudo como un símbolo: un monumento al compromiso inquebrantable del presidente Trump con este país y con la seguridad del pueblo estadounidense", dijo la funcionaria.
Y resaltó que, además de esta barrera fronteriza, el departamento a su cargo también trabaja en "infraestructura acuática" a lo largo del Río Bravo.
Desde el inicio del actual Gobierno estadounidense, las autoridades han informado de la reducción drástica de los cruces irregulares en la frontera. De acuerdo con la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt., entre enero y agosto han sido detenidos 300.000 migrantes irregulares.
Según la Administración del país norteamericano, esto se debe a las detenciones masivas y a la política antiinmigrante en general, que funciona como medida disuasoria.
