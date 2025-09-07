https://noticiaslatam.lat/20250907/cohesion-nacional-y-disuasion-estrategica-los-ejes-que-guian-la-defensa-de-venezuela-ante-tensiones-1166222189.html

Cohesión nacional y disuasión estratégica: los ejes que guían la defensa de Venezuela ante tensiones con EEUU

Cohesión nacional y disuasión estratégica: los ejes que guían la defensa de Venezuela ante tensiones con EEUU

"Dimos inicio a las Unidades Comunales de Milicia para hacer prevalecer, con el poder de la Nación, nuestra soberanía. Jamás tendremos una doctrina militar... 07.09.2025, Sputnik Mundo

La decisión, que Maduro presentó como parte de una estrategia para consolidar el concepto de "defensa integral de la nación", se inscribe en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos. Las sanciones económicas, el bloqueo financiero y los constantes anuncios de planes de intervención han colocado al país en una situación de asedio permanente. En ese escenario, la activación de las unidades comunales de la Milicia busca proyectar un mensaje de cohesión nacional y disuasión estratégica.Para comprender las implicaciones doctrinarias de esta medida, Sputnik conversó con el internacionalista y experto en gerencia del conflicto, Jesús Mieres Vitanza, quien detalló los fundamentos históricos, filosóficos y estratégicos de la doctrina de defensa venezolana.Quiebre con la visión estadounidenseMieres Vitanza recuerda que, durante gran parte del siglo XX, las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos adoptaron de forma acrítica la doctrina militar estadounidense. Ese modelo, basado en la contrainsurgencia y en la defensa de los intereses geopolíticos de Washington, fue aplicado en distintos escenarios. Por ejemplo, en el caso venezolano, el experto rememora que ocurrió en la insurgencia armada de partidos políticos de izquierda.La llegada al poder del presidente Hugo Chávez y la promulgación de la Constitución de 1999, dieron un giro para el país sudamericano. "Con la aprobación de un paquete de leyes en noviembre de 2001, quedó en evidencia que el enfoque de seguridad y defensa quedó obsoleto", señala el experto. En especial, las reformas en materia petrolera marcaron un quiebre con el modelo de subordinación energética.Las regalías pasaron del 1% al 33,33% y el impuesto sobre la renta (ISR) en actividades petroleras se elevó de 34% a 50%. Según Mieres Vitanza, estas medidas dejaron en claro cuál era el verdadero foco de la amenaza."Nos dimos cuenta de que el verdadero enemigo de la soberanía del país era EEUU cuando organizó y consumó un intento de golpe de Estado en abril del 2002", destaca.Génesis de la Doctrina Militar BolivarianaAnte ese escenario, el Estado venezolano replanteó su visión de seguridad y defensa. "Fue necesario construir una Doctrina Militar Bolivariana, que buscó su asidero histórico en las luchas de resistencia" previas, apunta Mieres Vitanza.El nuevo paradigma no partió de la visión de doctrinas externas, sino que buscó enraizarse en la memoria nacional. La tradición cimarrona y afrodescendiente también fue incorporada, así como las gestas de la Guerra de Independencia, con figuras como Simón Bolívar, Francisco de Miranda, José Félix Ribas, Rafael Urdaneta o Antonio José de Sucre."La Doctrina Militar Bolivariana de Venezuela está sostenida sobre una historia de resistencia, pero también tomando experiencias de toda América, como Tupac Amaru, Lautaro, Petión, entre otros", resume el internacionalista.El enfoque y la resistencia importanUno de los pilares del nuevo enfoque es la concepción de la lucha "de todo el pueblo" y la conformación de una milicia popular como elemento disuasivo. "La Milicia Bolivariana, como pueblo en armas, siempre será un elemento de disuasión para cualquier enemigo. Especialmente cuando es un cuerpo organizado de defensa que no solo tiene apresto operacional, sino también conciencia de lucha", sostiene el experto.Su efectividad, agrega, radica en la capacidad de evitar la intencionalidad de un ataque y contrarrestar una incursión. El reto, según Mieres Vitanza, es entender que la resistencia no puede plantearse en términos convencionales. "No se realiza desde un cuerpo monolítico que se enfrenta convencionalmente a otro Ejército porque entonces no sería ni resistencia, ni prolongada, ni no convencional", asevera.La clave está en trasladar la lucha a los espacios cotidianos. "Esta resistencia se haría en espacios no convencionales de la cotidianidad. Por eso, Chávez instaba a que quien se le ocurriera intentar intervenir o invadir a Venezuela, se encontraría con que 'bastante sabana hay aquí, bastantes islas hay aquí, bastante selva hay aquí'", reconoce el especialista.Ejemplos históricos sobran: desde las luchas indígenas y cimarronas en Venezuela, pasando por la resistencia vietnamita contra Estados Unidos, hasta la guerra civil española contra el franquismo.El factor decisivoLa doctrina de defensa integral no se sostiene únicamente en la capacidad militar, sino con el impulso de toda la sociedad."Es importante que todo decisor sea capaz de considerar como importantes a cuatro elementos: los históricos, el conocimiento del terreno, la incertidumbre (azar, probabilidad) y el estado de ánimo del combatiente y el ambiente emocional general", menciona, retomando la visión del militar prusiano Carl von Clausewitz.Desde esta óptica, los cálculos de Washington frente a Venezuela están marcados por la incertidumbre."Saben que una posible intervención generará estados de ánimo de rechazo en contra de ellos. Tienen muy claros los elementos históricos que caracterizan al venezolano y la venezolana cuando se trata de resistir", resalta.La activación de las unidades comunales de la Milicia no solo fortalece la capacidad defensiva venezolana, sino que también altera el tablero geopolítico regional. Como estima Mieres Vitanza, "EEUU tiene claros los objetivos de control de los recursos naturales y minerales de Venezuela, pero no tienen certidumbre del control del país".En esa ecuación, el experto concluye que la Milicia Bolivariana, inspirada en las luchas de resistencia históricas, se convierte en un factor de disuasión y cohesión.

