Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20250823/venezolanos-se-suman-al-alistamiento-de-la-milicia-nacional-bolivariana--video-1165786661.html
Venezolanos se suman al alistamiento de la Milicia Nacional Bolivariana | Video
Venezolanos se suman al alistamiento de la Milicia Nacional Bolivariana | Video
Sputnik Mundo
Miles de ciudadanos participan en la jornada para ser parte del plan nacional de defensa de la soberanía del país sudamericano. 23.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-23T20:45+0000
2025-08-23T20:45+0000
américa latina
seguridad
nicolás maduro
venezuela
🛡️ fuerzas armadas
yván gil
política
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/17/1165786369_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5c6ccf210b97aae0556432c29297c00b.jpg
Hasta el momento, las mayores concentraciones de personas interesadas en este alistamiento se han observado en los estados de Carabobo, Nueva Esparta, Trujillo, Barinas, Bolívar y en la capital, Caracas, de acuerdo con las imágenes del medio local VTV. Durante estas acciones, el canciller venezolano, Yván Gil, dio a conocer que también se registró en la Milicia Nacional Bolivariana. Esta acción forma parte del llamado que hizo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el fin de proteger a la nación sudamericana de las amenazas de Estados Unidos. Anteriormente, Washington manifestó su disposición a emplear "todos los elementos del poder estadounidense" en la lucha contra el narcotráfico. "He considerado necesario y oportuno que sábado y domingo [23 y 24 de agosto] tengamos esta gran jornada de alistamiento y llamado a filas de todos los milicianos, todas las milicianas del país, de todos los reservistas y de todo ciudadano que quiera dar un paso al frente para decirle al imperialismo 'basta de tus amenazas'", declaró el 21 de agosto.Para estos fines, están activos los cuarteles militares, las unidades militares, las plazas principales de las ciudades y cerca de 16.000 bases populares de defensa integral.
venezuela
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/17/1165786369_130:0:1090:720_1920x0_80_0_0_7db862aefe98a9a5d8e0c92affad32f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
seguridad, nicolás maduro, venezuela, 🛡️ fuerzas armadas, yván gil, política
seguridad, nicolás maduro, venezuela, 🛡️ fuerzas armadas, yván gil, política

Venezolanos se suman al alistamiento de la Milicia Nacional Bolivariana | Video

20:45 GMT 23.08.2025
© Foto : VTVLas personas se suman al alistamiento de la Milicia Nacional Bolivariana.
Las personas se suman al alistamiento de la Milicia Nacional Bolivariana. - Sputnik Mundo, 1920, 23.08.2025
© Foto : VTV
Síguenos en
Miles de ciudadanos participan en la jornada para ser parte del plan nacional de defensa de la soberanía del país sudamericano.
Hasta el momento, las mayores concentraciones de personas interesadas en este alistamiento se han observado en los estados de Carabobo, Nueva Esparta, Trujillo, Barinas, Bolívar y en la capital, Caracas, de acuerdo con las imágenes del medio local VTV.
Durante estas acciones, el canciller venezolano, Yván Gil, dio a conocer que también se registró en la Milicia Nacional Bolivariana.

"Extiendo una invitación a todos y todas a acudir a las plazas públicas y cuarteles militares en todo el país para participar en el proceso de alistamiento en defensa de nuestra soberanía, enviando así un mensaje claro y contundente al mundo: Venezuela está preparada para defender su paz y su independencia", indicó en su canal de Telegram.

Esta acción forma parte del llamado que hizo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el fin de proteger a la nación sudamericana de las amenazas de Estados Unidos. Anteriormente, Washington manifestó su disposición a emplear "todos los elementos del poder estadounidense" en la lucha contra el narcotráfico.
"He considerado necesario y oportuno que sábado y domingo [23 y 24 de agosto] tengamos esta gran jornada de alistamiento y llamado a filas de todos los milicianos, todas las milicianas del país, de todos los reservistas y de todo ciudadano que quiera dar un paso al frente para decirle al imperialismo 'basta de tus amenazas'", declaró el 21 de agosto.
Para estos fines, están activos los cuarteles militares, las unidades militares, las plazas principales de las ciudades y cerca de 16.000 bases populares de defensa integral.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала