Venezolanos se suman al alistamiento de la Milicia Nacional Bolivariana | Video

Miles de ciudadanos participan en la jornada para ser parte del plan nacional de defensa de la soberanía del país sudamericano.
Hasta el momento, las mayores concentraciones de personas interesadas en este alistamiento se han observado en los estados de Carabobo, Nueva Esparta, Trujillo, Barinas, Bolívar y en la capital, Caracas, de acuerdo con las imágenes del medio local VTV.
Durante estas acciones, el canciller venezolano, Yván Gil, dio a conocer que también se registró en la Milicia Nacional Bolivariana.
"Extiendo una invitación a todos y todas a acudir a las plazas públicas y cuarteles militares en todo el país para participar en el proceso de alistamiento en defensa de nuestra soberanía, enviando así un mensaje claro y contundente al mundo: Venezuela está preparada para defender su paz y su independencia", indicó en su canal de Telegram.
"He considerado necesario y oportuno que sábado y domingo [23 y 24 de agosto] tengamos esta gran jornada de alistamiento y llamado a filas de todos los milicianos, todas las milicianas del país, de todos los reservistas y de todo ciudadano que quiera dar un paso al frente para decirle al imperialismo 'basta de tus amenazas'", declaró el 21 de agosto.
Para estos fines, están activos los cuarteles militares, las unidades militares, las plazas principales de las ciudades y cerca de 16.000 bases populares de defensa integral.
