¿Guion calculado?: las acciones militares de EEUU en el Caribe levantan sospechas en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las fuerzas militares de su país habrían destruido en aguas del Caribe una lancha presuntamente... 05.09.2025, Sputnik Mundo

El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez, aseguró que el video difundido por EEUU no solo es inconsistente con los protocolos operativos de interdicción marítima, sino que además denunció que "fue hecho con inteligencia artificial".Roberto González Cárdenas, experto en defensa y seguridad integral de la Nación, dijo a Sputnik que este tipo de anuncios se inscriben en una larga tradición de montajes y operaciones psicológicas con las que Estados Unidos ha buscado legitimar acciones militares o diplomáticas.Protocolos navales vs. narrativa políticaEl portal de investigación La Tabla, expuso que "los protocolos de la Armada estadounidense exigen un escalamiento gradual".En específico la publicación señala que primero ocurren las advertencias verbales, después maniobras disuasivas, uso de fuerza no letal y, en última instancia, abordaje para preservar vidas y garantizar la captura de evidencias. Sin embargo, el video muestra una destrucción inmediata, sin pasos intermedios.A ello se suma otro detalle reportado por dicho portal: el uso de destructores Aegis, naves diseñadas para operaciones de gran escala, resulta desproporcionado frente a una lancha rápida.El Caribe, ¿ruta del narcotráfico?En este punto, la reacción del presidente colombiano Gustavo Petro resultó reveladora. A través de la red social X, escribió: "Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo".En ese sentido, el especialista cuestiona: "¿Qué cártel de drogas elegiría pasar una lancha frente a la Marina estadounidense en pleno despliegue del Caribe, cuando las estadísticas internacionales muestran que esa no es la ruta central? Tal incongruencia no es una falla de la lógica, no se trata de un error de asesoría a Trump, sino de un guion calculado".El papel de Marco Rubio: reeditar el libreto de 2019Para Caracas, el trasfondo político es claro: el canciller Marco Rubio habría tomado control de la agenda de seguridad y defensa exterior de Trump, repitiendo lo ocurrido en 2019 con John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional.La diferencia, sin embargo, es notoria. A juicio del analista, el contexto venezolano de 2025 es muy distinto al de hace seis años: el Gobierno se muestra más consolidado, los supermercados están abastecidos con un 90% de producción nacional, y la oposición se encuentra fragmentada y debilitada, con un sector que incluso reconoce a Maduro como presidente legítimo."Lo que veremos son más falsos positivos, más noticias falsas, porque piensan que con esta máxima presión de operación psicológica lograrán un quiebre en la Fuerza Armada Bolivariana y en el pueblo venezolano. Pero no son las mismas circunstancias de 2019", advierte."Un conflicto de operaciones psicológicas"En ese sentido, González Cárdenas alerta sobre el verdadero objetivo: desgastar y dividir al pueblo venezolano. "Llevamos diez años bajo asedio, bloqueo, robo de activos, sanciones. Y aquí sigue el pueblo, parado, firme. Esto es lo que no logran entender. Nos han subestimado antes, como en 2002, como en 2019. Y hoy siguen desestimando la capacidad de resistencia de Venezuela. Y esa es su mayor equivocación", concluye.

