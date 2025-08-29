https://noticiaslatam.lat/20250829/una-amenaza-contra-todo-el-continente-venezuela-denuncia-acciones-de-eeuu-en-el-caribe-1165870403.html

"Una amenaza contra todo el continente": Venezuela denuncia acciones de EEUU en el Caribe

"Una amenaza contra todo el continente": Venezuela denuncia acciones de EEUU en el Caribe

Con esta acusación, el mandatario puso en el centro del debate internacional la magnitud de la movilización naval estadounidense que, bajo la justificación de la lucha contra el narcotráfico, estaría configurando un escenario de máxima presión militar contra Venezuela y la región.El jefe de Estado recordó que la presencia de submarinos nucleares y destructores misilísticos en el Caribe contradice los compromisos suscritos en dicho tratado internacional, cuyo objetivo fundamental es la desnuclearización de América Latina y el Caribe, garantizando que la región no sea escenario de confrontaciones armadas. "Nunca se había amenazado a ningún país con un submarino nuclear. A Venezuela no la va a parar nadie; nosotros vamos para adelante en lo económico y en lo social", subrayó el jefe de Estado venezolano.Una fuerza desproporcionadaEl internacionalista y experto en geopolítica del Caribe, Martín Pulgar, analizó para Sputnik el despliegue anunciado por Washington en la región caribeña.A su juicio, la magnitud de las fuerzas movilizadas resulta "relativamente importante, especialmente si tomamos en cuenta el objetivo por el cual supuestamente está desplegando dichos medios militares. Una fuerza compuesta de destructores misilísticos, submarinos nucleares, buques de desembarco, una pequeña flotilla, de alguna manera pareciera ser excesiva y que no tiene la consideración vinculada a la lucha contra las drogas".Pulgar insistió en que este tipo de operaciones no corresponden a misiones antidrogas, puesto que, para ello, Estados Unidos cuenta con organismos especializados como la Guardia Costera.Para el experto, esta movilización puede entenderse como una estrategia de disuasión, destinada a transmitir un mensaje de "máxima presión psicológica". "Aquí podemos estar visualizando una acción de características psicológicas de máxima presión, de estar dispuesta a utilizar cualquier elemento, inclusive militar, para producir un cambio de [Administración] o el cambio de opinión del Gobierno venezolano con alguna política a futuro", explicó. Entre esas exigencias estaría un alejamiento de Caracas de sus aliados estratégicos: "Quizás [surgiría] un cambio relacionado con el acercamiento de Venezuela a países como Rusia, China o Irán, para que exista un cambio de política y de acercamiento que tiene Venezuela con respecto a estos países y en la política de construcción de un mundo multipolar".El cerco caribeñoPulgar también se refirió al rol de los países vecinos que han manifestado respaldo a Washington. "El Gobierno de Guyana y el de Trinidad y Tobago se han convertido en instrumentos de los Estados Unidos en el Caribe", señaló. Recordó que Venezuela, a través de iniciativas como Petrocaribe y el ALBA, mantuvo una política de acercamiento energético y diplomático con las islas caribeñas, lo cual garantizó durante años niveles de seguridad energética y cooperación regional.Sin embargo, subrayó que Guyana ha buscado permanentemente capitalizar el diferendo histórico por el Esequibo para distanciarse de Caracas. "Hoy parecieran convertirse en instrumentos de Estados Unidos para conseguir prebendas, precisamente en este escenario donde Washington está buscando aislar a Venezuela de los apoyos que ha recibido en el área del Caribe", expresó. En el caso de Trinidad y Tobago, Pulgar advirtió que su cercanía geográfica podría convertirlo en un punto de apoyo logístico para acciones de hostigamiento contra Venezuela.Aun así, descartó que exista una postura homogénea en la región. "Muchos de los países de los estados del Caribe Oriental, y del Caribe en general, han mantenido muy buenas relaciones con Venezuela", dijo, recordando que Caracas nunca condicionó sus lazos regionales al diferendo por el Esequibo.Riesgo de desestabilización regionalAl evaluar la posibilidad de una intervención directa, Pulgar sostuvo que las probabilidades se inclinan más hacia "el uso de mecanismos de guerra no convencional, utilizando mecanismos de intento de subversión interna, financiando a oposición. Ahora, [apoyando] a grupos violentos a partir de todas estas armas y estos explosivos decomisados". No obstante, Pulgar no descartó otras formas de hostigamiento, como "algún tipo de bloqueo naval que puede ser parte del ensayo en estas movilizaciones que se están realizando con estas flotillas que manda Estados Unidos al sur del Caribe", evocando lo ocurrido contra Nicaragua décadas atrás.El especialista también estimó que la decisión de Francia de anunciar el despliegue de tropas en la isla de Guadalupe es "un gesto de subordinación" de dicho país europeo. "Europa ha perdido su oportunidad de tener una voz propia y un peso geopolítico global, prácticamente entregado de los brazos de Washington en forma absoluta", remató.Todos en la miraPor su parte, Jonny Hidalgo, escritor y experto en geopolítica de las energías, coincidió en que la narrativa antidrogas es apenas una excusa. "Lo que EEUU está haciendo al posicionar fuerza militar en el Caribe, no es solo contra Venezuela sino contra todo el continente americano. Si de verdad quisieran contener el narcotráfico hacia EEUU, se desplegarían en el Océano Pacífico, que es por donde entran las drogas sintéticas que tanto consumen en [el país norteamericano]", afirmó en una charla para este medio.Además, destacó que en la región existen decenas de bases militares estadounidenses que no han demostrado efectividad alguna en la lucha antidrogas. Hidalgo enfatizó la importancia geoestratégica del Caribe. "Actualmente está desarrollándose un cambio de orden mundial y el Caribe, como siempre ha ocurrido, es un centro de influencia muy importante que además garantiza la integridad territorial de EEUU; es el espacio que conecta sus tres costas a través de rutas marítimas. Esta es la razón por la cual el Gobierno estadounidense, desde principios del siglo XX, ha acometido cualquier cantidad de agresiones contra la región caribeña".Mientras Washington apuesta por la fuerza, otros actores internacionales refuerzan mecanismos de cooperación con la región. Hidalgo recordó el acercamiento con otros entes, como lo demostró el Foro China-CELAC. De igual forma, mencionó la creación del Centro de Cooperación de Rusia y América Latina (CICRAL) en 2024, con la participación de 14 países. También destacó la cumbre Brasil-Caribe, celebrada en junio de este año, donde se discutieron proyectos como "Rutas de Integración Sudamericana" y la posibilidad de relanzar Petrocaribe en el marco de la CELAC.Para Hidalgo, las dinámicas, como la que sostiene con Venezuela, prueban que "EEUU está tratando de mantener mediante la violencia su influencia en la región", aunque advirtió que no parece interesado en escalar hacia un conflicto abierto de potencias en el Caribe.

