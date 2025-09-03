Putin: La seguridad de Ucrania no puede garantizarse a costa de la seguridad de Rusia

Mundo
La seguridad de Ucrania no puede garantizarse a costa de la seguridad de Rusia - Putin
"Estoy de acuerdo con quienes consideran que cada país tiene derecho a elegir su propio sistema de seguridad. Esto se aplica a todos los países, incluida Ucrania. Pero esto también significa que la seguridad de un país no puede garantizarse a costa de la seguridad de otro país, en este caso, Rusia", pronunció Putin al término de su histórica visita de Estado a Pekín.Rusia nunca se quedará de brazos cruzados ante lo que está sucediendo a su alrededor, subrayó. Putin enfatizó también que es posible llegar a un acuerdo sobre una opción aceptable para poner fin al conflicto ucraniano. Moscú ha propuesto en reiteradas ocasiones a Kiev poner fin al conflicto por medios pacíficos, recordó Putin. En este contexto, aseguró que jamás ha descartado la posibilidad de reunirse con Zelenski.En cuanto al desarrollo de la operación militar especial, informó que las reservas de las FFAA de Ucrania son cada vez más escasas. Asimismo, el dirigente ruso indicó que Rusia no ha cuestionado el derecho de Ucrania a desarrollar su actividad económica como desee, lo que también se aplica a la adhesión a la UE.Putin: Ya se perfilan los contornos de un mundo multipolar La multipolaridad no significa que deban surgir nuevas potencias hegemónicas, destacó el presidente ruso. Putin también calificó de injusto el mundo unipolar. En su opinión, debería dejar de existir.
03.09.2025
La seguridad de Ucrania no puede garantizarse a costa de la seguridad de Rusia, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin. Asimismo, señaló que Rusia nunca ha planteado la cuestión de que las garantías de seguridad para Ucrania pueden proporcionarse por el intercambio de territorios.
"Estoy de acuerdo con quienes consideran que cada país tiene derecho a elegir su propio sistema de seguridad. Esto se aplica a todos los países, incluida Ucrania. Pero esto también significa que la seguridad de un país no puede garantizarse a costa de la seguridad de otro país, en este caso, Rusia", pronunció Putin al término de su histórica visita de Estado a Pekín.
Rusia nunca se quedará de brazos cruzados ante lo que está sucediendo a su alrededor, subrayó.

"Si alguien cree que se puede tratar con desprecio al pueblo de nuestro país, debe saber que nunca permitiremos que sucedan cosas así, como que Rusia observe sin reaccionar lo que ocurre a su alrededor", expresó el mandatario ruso.

Putin enfatizó también que es posible llegar a un acuerdo sobre una opción aceptable para poner fin al conflicto ucraniano. Moscú ha propuesto en reiteradas ocasiones a Kiev poner fin al conflicto por medios pacíficos, recordó Putin.
En este contexto, aseguró que jamás ha descartado la posibilidad de reunirse con Zelenski.
"Si Zelenski está dispuesto, que venga a Moscú, tal encuentro se realizará", planteó.
En cuanto al desarrollo de la operación militar especial, informó que las reservas de las FFAA de Ucrania son cada vez más escasas.
"No solo nosotros lo creemos, sino también, por cierto, los expertos occidentales", reveló.
Asimismo, el dirigente ruso indicó que Rusia no ha cuestionado el derecho de Ucrania a desarrollar su actividad económica como desee, lo que también se aplica a la adhesión a la UE.

Putin: Ya se perfilan los contornos de un mundo multipolar

La multipolaridad no significa que deban surgir nuevas potencias hegemónicas, destacó el presidente ruso.
"Todos los participantes en las relaciones internacionales deben tener los mismos derechos", expresó.
Putin también calificó de injusto el mundo unipolar. En su opinión, debería dejar de existir.
