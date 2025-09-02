https://noticiaslatam.lat/20250902/putin-es-posible-lograr-un-consenso-respecto-a-las-garantias-de-seguridad-para-ucrania-1166021264.html

Putin: Es posible lograr un consenso respecto a las garantías de seguridad para Ucrania

Putin: Es posible lograr un consenso respecto a las garantías de seguridad para Ucrania

Sputnik Mundo

El único objetivo de Rusia en Ucrania es proteger sus propios intereses, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión con el primer ministro... 02.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-02T09:46+0000

2025-09-02T09:46+0000

2025-09-02T10:50+0000

internacional

vladímir putin

ucrania

🌍 europa

eslovaquia

robert fico

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/02/1166021386_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_3873b29b827efc0731efa7c8845cc519.jpg

Subrayó, que Rusia nunca se ha opuesto a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, pero para Moscú, la adhesión de Ucrania a la OTAN "es inaceptable", y esta postura es inquebrantable. En este contexto, observó, que los contactos anteriores con el presidente de EEUU, Donald Trump, han demostrado que la nueva Administración estadounidense entiende a Rusia y su postura.Al referirse a las declaraciones alarmistas de algunos países occidentales sobre los supuestos planes de Rusia de atacar Europa, subrayó que los responsables de Occidente no son "expertos en cuentos de hadas", sino "en películas de terror". Putin señaló que cualquier persona sensata es consciente de que Rusia no ha tenido, no tiene ni tendrá intención de atacar a nadie."El conflicto en Ucrania, como ya he dicho en numerosas ocasiones, y acabo de repetir en el evento de la OCS [Organización de Cooperación de Shanghái], no tiene nada que ver con nuestro comportamiento agresivo. Tiene que ver con el hecho de que Occidente contribuyó a la realización del golpe de Estado en Ucrania", recordó.Por esta razón, añadió Putin, Moscú "se vio obligada a defender sus intereses y a las personas que vinculan su vida y su destino con Rusia, con nuestra historia y nuestras tradiciones" en Ucrania.Ataques de Kiev contra instalaciones energéticas y relaciones con EslovaquiaPutin recordó que Kiev, con sus golpes contra instalaciones energéticas, intenta perjudicar a Rusia, pero esos daños también recaen sobre los socios de Rusia, aludiendo a una serie de ataques de Kiev, en particular, contra el oleoducto Druzhba hacia Hungría.De acuerdo con Putin, Moscú ha tolerado durante mucho tiempo los ataques ucranianos contra la infraestructura energética rusa, pero luego ha pasado a medidas firmes.El mandatario ruso también valoró la política exterior independiente de Eslovaquia, impulsada por el primer ministro Robert Fico, y destacó, que Rusia sigue siendo un proveedor fiable de energía.A su vez, el dirigente eslovaco enfatizó que Bratislava está interesada en la normalización de las relaciones con Moscú. En cuanto a la situación en Ucrania, el primer ministro eslovaco declaró: "Insisto en que Ucrania no puede convertirse en miembro de la OTAN".Putin destacó que las empresas eslovacas siguen operando con éxito en el mercado ruso, lo que resulta beneficioso para la economía de Bratislava. A su vez, Fico propuso una reunión de la comisión ruso-eslovaca para profundizar la cooperación.

https://noticiaslatam.lat/20250901/1165977681.html

ucrania

eslovaquia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vladímir putin, ucrania, 🌍 europa, eslovaquia, robert fico, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania