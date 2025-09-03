https://noticiaslatam.lat/20250903/como-rusia-china-y-la-india-impulsan-un-nuevo-orden-mundial-1166080739.html

Cómo Rusia, China y la India impulsan un nuevo orden mundial

Cómo Rusia, China y la India impulsan un nuevo orden mundial

Sputnik Mundo

La pasada cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) marcó un nuevo hito en el camino de la creación de un nuevo orden mundial basado en "un... 03.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-03T15:00+0000

2025-09-03T15:00+0000

2025-09-03T15:00+0000

de moscú a la habana

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/03/1166093599_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5ed77fee824d352e3b5cd422561579ad.jpg

En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Marxlenin Pérez Valdés y Oleg Leónov Armas dialogan sobre cómo la XXV Cumbre de la OCS impulsa la creación de un nuevo orden mundial y los intentos de Occidente de desviar la atención sobre quién está detrás de los sabotajes contra los gasoductos Nord Stream.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Cómo Rusia, China y la India impulsan un nuevo orden mundial Sputnik Mundo Cómo Rusia, China y la India impulsan un nuevo orden mundial 2025-09-03T15:00+0000 true PT41M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

видео