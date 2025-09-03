Mundo
URGENTE: La seguridad de Ucrania no puede garantizarse a costa de la seguridad de Rusia - Putin
De Moscú a La Habana
'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
Cómo Rusia, China y la India impulsan un nuevo orden mundial
Cómo Rusia, China y la India impulsan un nuevo orden mundial
La pasada cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) marcó un nuevo hito en el camino de la creación de un nuevo orden mundial basado en "un... 03.09.2025, Sputnik Mundo
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Marxlenin Pérez Valdés y Oleg Leónov Armas dialogan sobre cómo la XXV Cumbre de la OCS impulsa la creación de un nuevo orden mundial y los intentos de Occidente de desviar la atención sobre quién está detrás de los sabotajes contra los gasoductos Nord Stream.
Cómo Rusia, China y la India impulsan un nuevo orden mundial
Cómo Rusia, China y la India impulsan un nuevo orden mundial
La pasada cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) marcó un nuevo hito en el camino de la creación de un nuevo orden mundial basado en "un sistema de gobernanza global más justo y equitativo". Sin embargo, las diferencias persisten y todavía queda un largo camino por recorrer.
En este episodio De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Marxlenin Pérez Valdés y Oleg Leónov Armas dialogan sobre cómo la XXV Cumbre de la OCS impulsa la creación de un nuevo orden mundial y los intentos de Occidente de desviar la atención sobre quién está detrás de los sabotajes contra los gasoductos Nord Stream.
