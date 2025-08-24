https://noticiaslatam.lat/20250824/rusia-espera-que-se-frustren-los-intentos-de-obstaculizar-el-proceso-de-resolucion-del-conflicto-1165797507.html

Rusia espera que se frustren los intentos de obstaculizar el proceso de resolución del conflicto ucraniano

Rusia espera que fracasen los intentos de los países occidentales de entorpecer el proceso de negociación sobre la crisis ucraniana iniciado por los... 24.08.2025, Sputnik Mundo

"Simplemente [los países occidentales] buscan una excusa para impedir las negociaciones y quieren que esto ocurra sin que sea culpa suya, sin que sea culpa de Zelenski, que también se muestra reacio, plantea ciertas condiciones y exige una reunión inmediata con [el presidente ruso, Vladímir] Putin independientemente de lo que ocurra", destacó Lavrov.Se trata de un intento de interrumpir el proceso iniciado por los presidentes de Rusia y EEUU "que ha dado muy buenos resultados", apunta Lavrov.El 15 de agosto, el presidente estadounidense se reunió en Anchorage, Alaska, con su homólogo ruso. Días después, Trump prosiguió sus gestiones de paz en Ucrania y recibió en la Casa Blanca a Volodímir Zelenski, junto a seis líderes europeos: el presidente francés, Emmanuel Macron; el finlandés, Alexander Stubb; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el canciller alemán, Friedrich Merz; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.El 19 de agosto, EEUU confirmó los preparativos para una posible reunión entre Vladímir Putin y Volodímir Zelenski.

