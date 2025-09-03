https://noticiaslatam.lat/20250903/mas-incertidumbre-milei-interviene-para-contener-el-dolar-y-desafia-el-acuerdo-con-el-fmi-1166072614.html

"Más incertidumbre": Milei interviene para contener el dólar y desafía el acuerdo con el FMI

03.09.2025

El Ejecutivo argentino decidió avanzar contra lo acordado originalmente con el Fondo Monetario Internacional e intervenir el mercado cambiario para contener el aumento del dólar. La medida fue anunciada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en medio de una semana marcada por la tensión preelectoral y la fluctuación cambiaria, traducida en sucesivas jornadas de presiones sobre el tipo de cambio, resultando en la pérdida del valor del peso argentino frente al dólar estadounidense."El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", escribió Quirno. Con ese mensaje, se oficializó que la cartera usará parte de sus depósitos en el Banco Central —unos 1.700 millones de dólares— para intervenir directamente vendiendo reservas para calmar la creciente demanda de divisas, que elevó la cotización hasta 1.375 pesos por dólar, uno de los máximos nominales desde la llegada de Milei a la Casa Rosada en 2023.La disposición supone una interrupción en el esquema cambiario pactado en abril con el FMI, cuando el organismo con sede en Washington aprobó un nuevo crédito por 20.000 millones de dólares, imponiendo condiciones sobre el grado de intervención del Gobierno en el mercado: el Ejecutivo solo podría vender divisas si la cotización tocaba el techo de la banda de flotación, actualmente ubicado en 1.470 pesos argentinos por dólar, todavía lejos de valor al momento en el cual se oficializó el anuncio. La presión devaluatoria se había intensificado en las últimas semanas. En julio, el tipo de cambio había subido casi 14% en un mes tras el desarme de las Letras de Liquidez Fiscal que tenían los bancos —dejando una gran liquidez lista para volcarse hacia el dólar— y el final de la liquidación gruesa del complejo agroexportador, factores que redujeron la oferta de divisas y dispararon la demanda.Los intentos previos del Gobierno del presidente Javier Milei para frenar la escalada se habían concentrado en la venta de contratos del "dólar futuro" —operación mediante la cual el Estado se compromete a vender divisas a un determinado precio pactado a la fecha de vencimiento, haciéndose cargo de cualquier diferencia en la cotización—, y en un endurecimiento monetario, con fuertes subas de encajes que derivaron en tasas de interés más altas.A pesar de esas medidas, la volatilidad persistió y la cotización siguió tensionada, obligando ahora a un cambio explícito en la estrategia cambiaria. La señal al mercado no fue gratuita: los bonos en dólares de la deuda argentina cayeron en torno a 2% en Wall Street y el Riesgo País se mantuvo por encima de los 800 puntos básicos.La carrera hasta las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre añade un condimento adicional a la decisión oficial. En el Gobierno reconocen que la estabilidad cambiaria es clave para sostener la estrategia de bajar la inflación, uno de los principales objetivos de la gestión, y evitar un deterioro del clima político en la recta final de la campaña. La medida también se da en paralelo al incipiente escándalo político generado por los audios sobre presuntos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que involucran a la propia hermana del mandatario, Karina Milei, la poderosa titular de la Secretaría General de la Presidencia y armadora del gobernante La Libertad Avanza.El ruido institucional elevó la tensión en los mercados, que vieron reflejada en la demanda de dólares la incertidumbre sobre la estabilidad cambiaria. El anuncio deja en suspenso el compromiso con la disciplina cambiaria pactada originalmente en abril con el FMI. En enero de 2026 vencen pagos por 4.300 millones de dólares y Argentina sigue sin acceso pleno a financiamiento internacional. Puesto ese escenario, la intervención con recursos del Tesoro para frenar al dólar plantea interrogantes sobre la disponibilidad futura de divisas. Carrera contrarreloj "Este anuncio profundiza la incertidumbre que veníamos viendo. El Gobierno está haciendo una fuerte apuesta para contener el dólar hasta las elecciones. El problema es que faltan casi dos meses y no está claro que estas señales ayuden a calmar las aguas", dijo a Sputnik el economista Ramiro Tosi. Según el experto, la tensión preelectoral no explica todo el ruido cambiario. "Venimos de semanas con fuertes reveses para Milei: desde sesiones adversas en el Congreso hasta los escándalos de presuntas coimas en distintas áreas de la gestión. Todo esto lleva a un cóctel de mayores dudas. Ir en contra de lo acordado con el Fondo es una señal de alerta para los inversores que empieza a resquebrajar cierta confianza del mundo financiero sobre la sostenibilidad del programa económico. El mercado viene mostrando dudas sobre lo que podía pasar con el dólar después de las elecciones", destacó.Consultado por Sputnik, el economista Claudio Caprarulo añadió en tanto que "mantener tranquilo el dólar es un objetivo central porque es la forma de que la inflación siga en niveles bajos. Hay que ver si alcanza con estas medidas, porque la idea de avanzar más allá de lo acordado con el FMI genera alerta en el mercado". La reacción de Washington Más allá del drástico cambio en la política cambiaria, para Tosi el anuncio "necesariamente tuvo el visto bueno del Fondo. El Gobierno nunca haría un movimiento así sin antes tener el aval de un actor que le dio un fuerte espaldarazo cuando más lo necesitaba". Sin embargo, el consultor remarcó que "esto no implica que al FMI le resulte indiferente la medida. Si bien hay un claro apoyo a Milei, el organismo siempre se muestra reacio a estas medidas, porque incuba riesgos en la estabilidad económica en un momento sensible". Consultado al respecto, Caprarulo se refirió al grado de tolerancia del organismo multilateral de crédito respecto a Argentina. "Hay que ver cuál es el límite del apoyo que Washington viene dándole al Gobierno, porque más allá de este punto, Milei viene sosteniendo el ajuste fiscal que siempre pide el Fondo".

