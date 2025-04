https://noticiaslatam.lat/20250415/sin-el-cepo-cambiario-en-argentina-llegaran-las-inversiones-que-milei-espera-en-energia-y-mineria-1162060562.html

Sin el cepo cambiario en Argentina, ¿llegarán las inversiones que Milei espera en energía y minería?

Sin el cepo cambiario en Argentina, ¿llegarán las inversiones que Milei espera en energía y minería?

Con la apertura del cepo cambiario, que limitaba la compra de dólares en el mercado oficial, el Gobierno de Javier Milei espera un eventual "boom" de inversiones en los sectores minero y energético, dos campos que considera estratégicos para reactivar la economía y conseguir los dólares necesarios para nutrir sus reservas.Uno de los más entusiastas fue el presidente de la petrolera estatal YPF, Horacio Marín, que entrevistado por la emisora argentina Radio Mitre se mostró confiado en que la flexibilización del régimen cambiario ayuda a que los inversores tengan una buena imagen del país. "El cambio en Argentina ya estaba andando y con todo esto es mejor todavía", sintetizó.La noticia también fue recibida con interés por las empresas que ya operan en Argentina. El sitio especializado Salta Mining consignó que la empresa minera de origen canadiense Cerrado Gold, propietaria del proyecto de extracción de oro en la provincia de Santa Cruz (sur), envió un comunicado a sus accionistas para informarles del levantamiento del cepo."Luego de años de una inflación significativa y restricciones a los flujos de capital, la eliminación del cepo cambiario mejorará significativamente nuestra capacidad para operar más eficazmente en Argentina. Además, a medida que esta nueva política demuestre ser exitosa, esperamos que la atracción de Argentina como destino de inversión en recursos crezca, dado su importante potencial en este sector", asevera el presidente de la compañía, Mark Brennan, en el comunicado.En el sector de la energía, varias de las empresas que operan en Vaca Muerta experimentaron un aumento en el precio de sus acciones en Wall Street. Además de la propia YPF, que el lunes inmediatamente posterior al anuncio tuvo un aumento del 14,22% en sus acciones en Nueva York, otras energéticas como Pampa Energía y Vista Energy operaron al alza en un 9,93% y 12,72% respectivamente.Matías Baglietto, vicepresidente de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros y referente del sector, explicó a Sputnik que, en realidad, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) diseñado por el Gobierno de Milei para la energía y la minería ya preveía un levantamiento del cepo para las empresas que invirtieran bajo este régimen. "Es algo fundamental porque nadie invierte dinero si no puede girar dividendos", ratificó.El experto recordó que la flexibilización anunciada por Milei por ahora es únicamente para personas, por lo que las empresas que no estén en el RIGI recién podrán sacar dólares al exterior a partir de 2026, cuando deban pagar los dividendos correspondientes a 2025.Salir del cepo: necesario pero no suficienteA pesar de que no dudan de calificar la medida como una buena noticia para los sectores energético y minero, ambos expertos coinciden en que no se trata de la única variable a tener en cuenta por los inversores.Para Gigante no solo pesarán variables "exógenas" como la guerra comercial entre EEUU y China y las repercusiones que tiene en los mercados, sino otras "endógenas", relacionadas a "problemas que aun no se han solucionado" en Argentina, como "la estabilidad macroeconómica" o la coyuntura política argentina, marcada por las elecciones legislativas previstas para octubre de 2025.Para Baglietto, también es necesario que "el RIGI se empiece a dinamizar, que haya proyectos y jurisprudencia al respecto". El experto también señaló la incidencia que pueden tener los precios internacionales de los minerales, otros de los elementos afectados por el contexto internacional.En otros mercados más estables como el del cobre, que lleguen inversiones sí dependerán específicamente del funcionamiento del RIGI y las "condiciones" que Argentina pueda ofrecer, afirmó Baglietto, recordando que solo con exoneraciones fiscales importantes el país puede convertirse en un mercado más atractivo que Chile y Perú, vecinos con más experiencia minera.Gigante señaló que el precio del petróleo y el gas natural también tuvieron "gran volatilidad" en los últimos meses, un factor que "influye en los niveles de inversión que se realizan a nivel mundial". De todos modos, aseguró que los precios todavía están "bastante alejados" de los costos de extracción del yacimiento Vaca Muerta, por lo que "el nivel de inversión que hace YPF, por ejemplo, no se verá afectado en el corto plazo".

