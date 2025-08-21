https://noticiaslatam.lat/20250821/colombia-impulsa-iniciativa-contra-los-mercenarios-se-necesita-una-ley-contra-la-economia-de-la-1165725505.html

Colombia impulsa iniciativa contra los mercenarios: "se necesita una ley contra la economía de la muerte"

Colombia impulsa iniciativa contra los mercenarios: "se necesita una ley contra la economía de la muerte"

Sputnik Mundo

En un mundo fracturado por guerras híbridas y conflictos asimétricos, la figura del mercenario ha evolucionado desde el pistolero a sueldo hasta convertirse en... 21.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-21T20:45+0000

2025-08-21T20:45+0000

2025-08-21T20:45+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

política

seguridad

gustavo petro

colombia

onu

mercenarios

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/15/1165725161_0:84:1024:661_1920x0_80_0_0_f23055b4d4227d603372c7ac9900fb98.jpg

Colombia, un país con una dolorosa experiencia en conflictos armados, ahora se ve en la obligación de mirarse en ese espejo y legislar para frenar la exportación de sus nacionales como soldados de fortuna en conflictos ajenos. La iniciativa del presidente de la nación sudamericana, Gustavo Petro, de impulsar una ley contra el mercenariado tras la probable muerte de colombianos en Sudán, es el punto de partida de un debate mucho más profundo: ¿cómo un Estado desarticula una red transnacional de crimen y muerte que se nutre de la falta de oportunidades?La propuesta, anunciada desde la Presidencia, busca que "ningún colombiano pueda ser utilizado como mercenario en ninguna guerra del mundo", una medida que alinearía al país con la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Utilización, Financiación e Instrucción de Mercenarios de la ONU. Pero más allá del gesto diplomático, la iniciativa choca con una realidad multicausal, analizada en profundidad por uno de los mayores conocedores del tema en el país.Carlos Medina Gallego, especialista en cultura de paz, democracia y derechos humanos, y miembro del grupo en Seguridad y Defensa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz, de la Universidad Nacional de Colombia, advierte que una ley meramente prohibitiva sería un instrumento "parcial y hasta simbólico" frente a la complejidad del fenómeno. En entrevista para Sputnik, el académico desmenuza los desafíos, riesgos y oportunidades que encierra esta iniciativa legislativa.Ley integral contra la "economía de la muerte"El primer escollo que identifica Medina Gallego es la naturaleza misma del mercenariado moderno. No se trata de individuos aislados, sino de nodos de una red criminal mucho más vasta y peligrosa.Para el analista, el enfoque no puede limitarse a criminalizar al combatiente. La legislación necesita ser integral y apuntar desde los impulsores hasta los financiadores."Debe sancionar no solo la participación directa en combate, sino también el financiamiento, el reclutamiento, el entrenamiento y la intermediación. Debe fortalecer los sistemas de inteligencia financiera para cortar los flujos de dinero ilícito y, sobre todo, promover la cooperación judicial internacional, porque estas redes operan más allá de las fronteras nacionales. En suma, se necesita una ley contra la economía de la muerte, no únicamente contra el 'soldado mercenario'", ahonda.El efecto búmeranUno de los argumentos más potentes a favor de la ley es de soberanía y seguridad nacional. Medina Gallego ya ha alertado previamente sobre el "efecto búmeran": el regreso de estos combatientes con habilidades y conexiones que pueden potenciar el crimen organizado doméstico."El retorno de mercenarios es una amenaza evidente. Llegan con entrenamiento militar avanzado, experiencia en escenarios de guerra y vínculos con redes internacionales del crimen. Eso los convierte en potenciales instructores, reclutadores o líderes de organizaciones armadas en Colombia", explica.En este sentido, valora que la ley pueda ser un instrumento preventivo, pero insiste en que su efectividad depende de un andamiaje del Estado que hoy parece frágil. Esto implica controles migratorios efectivos, cooperación internacional para el rastreo y, crucialmente, programas de reinserción que ofrezcan un camino alternativo.Prohibición sin oportunidadesEl análisis no puede eludir el caldo de cultivo que hace del mercenariado una opción "viable" para miles de colombianos. Medina Gallego es claro al señalar que la motivación principal no es ideológica, sino económica, un "modelo de subsistencia" para veteranos de la fuerza pública y población vulnerable sumida en la falta de oportunidades."Sin alternativas socioeconómicas, la ley corre el riesgo de criminalizar la pobreza. La motivación de muchos exmilitares y civiles no es ideológica ni política, sino económica: buscan un ingreso en ausencia de oportunidades dignas. Por eso, la ley debe ir acompañada de políticas de reinserción laboral y social", advierte el especialista.El llamado es a que la norma sea transformadora, y no solo punitiva. "Se necesitan programas de capacitación y reconversión laboral, acceso a empleos en sectores productivos legales, incentivos empresariales para contratar a veteranos, y apoyo prioritario a las comunidades más vulnerables al reclutamiento. Una norma sin estas medidas sería punitiva, pero no transformadora. Solo será efectiva si combina prohibición con justicia social". El gran desafío: la aplicación extraterritorialQuizás el mayor obstáculo práctico sea la aplicación misma de la ley. ¿Cómo investigar y sancionar hechos cometidos en desiertos lejanos o bajo el amparo de gobiernos y empresas privadas en zonas grises del derecho internacional?"El reto de la extraterritorialidad es enorme. Colombia puede legislar sobre la conducta de sus nacionales, pero los hechos suceden en escenarios externos donde operan gobiernos, ejércitos privados o empresas del crimen transnacional. Allí se entra en una zona gris del derecho internacional", reconoce Medina Gallego.Para el experto, la viabilidad depende de una estrategia triple, conformaba por:"No hay que ser ingenuos: la aplicación real enfrentará obstáculos diplomáticos y geopolíticos, sobre todo cuando potencias extranjeras usen mercenarios colombianos en sus [conflictos]. La viabilidad de la ley dependerá de la voluntad política y de la capacidad de Colombia para construir alianzas internacionales", señala con cautela.Una ventaja moral en el escenario globalMás allá de los desafíos internos, la moción proyecta a Colombia en el escenario internacional de una manera radicalmente distinta. De ser un país señalado como exportador de violencia, pasa a tomar el liderazgo en su combate legal desde una perspectiva de derechos humanos.Este movimiento, a su juicio, es una jugada geopolítica astuta. "En los foros internacionales, la norma refuerza la autoridad moral del país, lo alinea con los esfuerzos de la ONU y lo posiciona como un Estado que defiende la soberanía y la paz. Esta coherencia entre política interna y compromisos multilaterales le da a Colombia una ventaja diplomática, porque le permite hablar con legitimidad en escenarios donde se discuten los límites del mercenarismo y las responsabilidades globales frente al crimen transnacional".La ley contra el mercenariado, por tanto, es mucho más que un artículo en el código penal. Es la punta de lanza de un esfuerzo por recuperar la soberanía en la materia, desarticular las economías criminales que se nutren de su desesperanza y reposicionar a una nación marcada por la guerra como un actor de paz en el concierto global. El camino, como bien lo comenta Medina Gallego, está lleno de obstáculos, pero transitarlo es, en sí mismo, un acto de reafirmación nacional.

https://noticiaslatam.lat/20250821/1165724083.html

https://noticiaslatam.lat/20250814/1165464021.html

https://noticiaslatam.lat/20250810/washington-activa-su-carta-militar-contra-america-latina-esta-la-soberania-de-la-region-en-riesgo-1165334030.html

https://noticiaslatam.lat/20250809/tres-anos-de-petro-entre-avances-sociales-disputas-con-las-elites-y-un-progresismo-en-ofensiva-1165290747.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

💬 opinión y análisis, política, seguridad, gustavo petro, colombia, onu, mercenarios