"Es muy difícil sacar a la violencia de la ecuación en el escenario político de Colombia"

Hace un par de días, el senador opositor y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, fue atacado a tiros en un evento público en Bogotá, exhibiendo una... 10.06.2025, Sputnik Mundo

El 7 de junio pasado, Miguel Uribe Turbay recibió dos balazos en la cabeza de parte de un adolescente de 15 años que se encontraba entre las decenas de personas que estaban escuchándolo en un mitin. La pistola Glock que presuntamente utilizó el joven fue adquirida legalmente en el estado de Arizona, EEUU, en 2020, detalló el jefe de policía Carlos Triana. El sujeto, cuya identidad aún se desconoce, se encuentra detenido y bajo revisión médica.¿Pero quién es este legislador? Uribe Turbay es un político colombiano de 39 años, de ascendencia libanesa, que pertenece al partido Centro Democrático (derecha), fundado por el expresidente Álvaro Uribe. Sus propuestas usualmente están enfocadas al neoliberalismo, la protección a las inversiones privadas y el adelgazamiento del Estado. Su madre, la periodista Diana Turbay, fue secuestrada por sicarios del cártel de Medellín liderado por Pablo Escobar, y luego fue asesinada durante una misión que buscaba rescatarla. También es nieto del expresidente colombiano Julio César Turbay (1978-1982), en cuyo Gobierno se combatió enérgicamente a la insurgencia guerrillera del M-19, mientras el narcotráfico fortaleció su negocio.¿Revive la pesadilla?Para muchos sectores de la opinión pública colombiana, el intento de asesinato contra Miguel Uribe Turbay trajo recuerdos sobre la violencia política que azotó al país durante las décadas de 1980 y 1990. De este modo, muchos colombianos recordaron el magnicidio del excandidato presidencial Carlos Galán a manos de sicarios del cártel de Medellín, del excandidato presidencial y exguerrillero Carlos Pizarro Leongómez o del también excandidato Bernardo Jaramillo Ossa."El conflicto armado colombiano no ha logrado desactivarse totalmente. En cambio, lo que hemos visto es una serie de negociaciones fragmentadas [entre el Gobierno y los diferentes grupos paramilitares y disidentes] que logran sacar del mercado de la violencia a unos grupos, pero rápidamente otros que quedan en la vida ilegal se fortalecen o aparecen nuevas organizaciones armadas. Todo esto deja a funcionarios y políticos en medio de fuegos o presiones", explica el también exdirector del think tank UNCaribe.Sin embargo, señala Trejos, todavía no hay elementos suficientes para hablar en forma sobre una crisis de violencia política similar a la de hace más de 30 años, ya que Miguel Uribe todavía es precandidato y falta averiguar el móvil del intento de asesinato. Hasta el momento, la Fiscalía colombiana solo ha dicho que se trató de una red de sicarios, pero no han atribuido la responsabilidad a ningún grupo."Estamos perfilando a quienes podrían ser los determinadores del crimen. Buscamos una cadena de responsabilidad completa", dijo la fiscal Luz Adriana Camargo."Un bucle infinito de violencia"El presidente colombiano Gustavo Petro hizo dos declaraciones particularmente polémicas: que el joven y presunto homicida había sido beneficiario de un programa social de su Gobierno y que siempre mostró una "personalidad completamente conflictiva". Y dos: que el esquema de protección de Miguel Uribe "fue disminuido extrañamente el día del atentado, de 7 a 3 personas"."Los conflictos armados en Colombia se han heredado una y otra vez. Lo de Miguel Uribe es volver un poco a los 80 en la época de Pablo Escobar, cuando se asesinó a todo un partido, el de la Unión Patriótica, con sicarios que también eran menores de edad. Todo mundo recuerda cómo fue asesinado Luis Carlos Galán, que es papá del actual alcalde de Bogotá", señala Lancheros, quien sugiere que el atentado podría ser utilizado políticamente por la oposición de derecha para debilitar aún más al Gobierno de Petro y fortalecerse electoralmente rumbo a 2026.De hecho, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) afirmó este 9 de junio que tiene informes de la "inteligencia internacional" sobre la posible preparación de un nuevo atentado en su contra: Por su parte, el expresidente Juan Manuel Santos llamó a Petro a "atemperar el lenguaje" para calmar las agitadas aguas en Colombia, donde la democracia es una vía que en más de una ocasión ha costado sangre. Según Trejos, "el debate político electoral en Colombia se ha degradado y es muy precario". Pero ese fenómeno, aclara, no apareció con el actual Gobierno de Gustavo Petro, sino que viene de "mucho tiempo atrás", aunque hubo un punto de inflexión durante la Administración de Juan Manuel Santos (2010-2018), cuando a todas las personas que apoyaban o a todos los políticos que apoyaban el proceso de paz con la antigua guerrilla de la FARCS se les acusaba de amigos o simpatizantes del terrorismo". "Esto ha venido escalando por el uso sistemático de las redes sociales y por lo que en Colombia se denominan 'las bodegas', que son grupos de seguidores de un sector político u otro que atacan a sus contradictores de manera sistemática y permanente", concluye el académico.

