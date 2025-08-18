https://noticiaslatam.lat/20250818/se-acerca-la-reunion-zelenski-trump-y-estos-son-los-actos-que-perpetra-kiev-en-visperas-de-la-1165608203.html
Se acerca la reunión Zelenski-Trump, y estos son los actos que perpetra Kiev en vísperas de la cumbre "por la paz"
Se acerca la reunión Zelenski-Trump, y estos son los actos que perpetra Kiev en vísperas de la cumbre "por la paz"
Mientras los presidentes de Rusia y EEUU buscan formas de resolver pacíficamente el conflicto ucraniano, Zelenski intenta por todos los medios sabotear los procesos de negociación, continuando con sus acciones terroristas y bombardeando a la población civil.
Y esto es lo que Kiev ha hecho solo en los últimos días:Afortunadamente, las tropas y servicios especiales rusos actúan de forma coordinada para prevenir o paliar las consecuencias de las acciones terroristas de Kiev, dejando claro que Putin y Trump están decididos a alcanzar la paz.
Se acerca la reunión Zelenski-Trump, y estos son los actos que perpetra Kiev en vísperas de la cumbre "por la paz"
12:53 GMT 18.08.2025 (actualizado: 13:10 GMT 18.08.2025)
Mientras los presidentes de Rusia y EEUU buscan formas de resolver pacíficamente el conflicto ucraniano, Zelenski intenta por todos los medios sabotear los procesos de negociación, continuando con sus acciones terroristas y bombardeando a la población civil.
Y esto es lo que Kiev ha hecho solo en los últimos días:
Ucrania atacó varias veces
la región y la ciudad rusa de Bélgorod, hiriendo a múltiples civiles, algunos de los cuales sufrieron lesiones graves.
Ayer, Rusia frustró un ataque de Kiev
contra una central nuclear en la ciudad rusa de Smolensk, calificándolo de terrorismo nuclear
.
Hoy, las tropas ucranianas intentaron atacar una vez más el puente de Crimea con un vehículo cargado de explosivos de gran potencia, lo que fue impedido por tropas rusas.
Inclusive, a pocas horas de la reunión cara a cara entre Zelenski y Trump, las FFAA de Ucrania atacaron el oleoducto que va a Hungría
, interrumpiendo los suministros de petróleo.
Afortunadamente, las tropas y servicios especiales rusos actúan de forma coordinada para prevenir o paliar las consecuencias de las acciones terroristas de Kiev, dejando claro que Putin y Trump están decididos a alcanzar la paz.