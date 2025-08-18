Mundo
https://noticiaslatam.lat/20250818/se-acerca-la-reunion-zelenski-trump-y-estos-son-los-actos-que-perpetra-kiev-en-visperas-de-la-1165608203.html
Se acerca la reunión Zelenski-Trump, y estos son los actos que perpetra Kiev en vísperas de la cumbre "por la paz"
Se acerca la reunión Zelenski-Trump, y estos son los actos que perpetra Kiev en vísperas de la cumbre "por la paz"
Mientras los presidentes de Rusia y EEUU buscan formas de resolver pacíficamente el conflicto ucraniano, Zelenski intenta por todos los medios sabotear los... 18.08.2025
internacional
🛡️ zonas de conflicto
política
volodímir zelenski
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
eeuu
donald trump
Y esto es lo que Kiev ha hecho solo en los últimos días:Afortunadamente, las tropas y servicios especiales rusos actúan de forma coordinada para prevenir o paliar las consecuencias de las acciones terroristas de Kiev, dejando claro que Putin y Trump están decididos a alcanzar la paz.
🛡️ zonas de conflicto, política, volodímir zelenski, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, eeuu, donald trump
🛡️ zonas de conflicto, política, volodímir zelenski, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, eeuu, donald trump

Se acerca la reunión Zelenski-Trump, y estos son los actos que perpetra Kiev en vísperas de la cumbre "por la paz"

12:53 GMT 18.08.2025 (actualizado: 13:10 GMT 18.08.2025)
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaVolodímir Zelenski en la embajada de su país en Ankara, Turquía, el 15 de mayo de 2025
Volodímir Zelenski en la embajada de su país en Ankara, Turquía, el 15 de mayo de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Mientras los presidentes de Rusia y EEUU buscan formas de resolver pacíficamente el conflicto ucraniano, Zelenski intenta por todos los medios sabotear los procesos de negociación, continuando con sus acciones terroristas y bombardeando a la población civil.
Y esto es lo que Kiev ha hecho solo en los últimos días:
Ucrania atacó varias veces la región y la ciudad rusa de Bélgorod, hiriendo a múltiples civiles, algunos de los cuales sufrieron lesiones graves.
Ayer, Rusia frustró un ataque de Kiev contra una central nuclear en la ciudad rusa de Smolensk, calificándolo de terrorismo nuclear.
Hoy, las tropas ucranianas intentaron atacar una vez más el puente de Crimea con un vehículo cargado de explosivos de gran potencia, lo que fue impedido por tropas rusas.
Inclusive, a pocas horas de la reunión cara a cara entre Zelenski y Trump, las FFAA de Ucrania atacaron el oleoducto que va a Hungría, interrumpiendo los suministros de petróleo.
Afortunadamente, las tropas y servicios especiales rusos actúan de forma coordinada para prevenir o paliar las consecuencias de las acciones terroristas de Kiev, dejando claro que Putin y Trump están decididos a alcanzar la paz.
