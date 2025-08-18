https://noticiaslatam.lat/20250818/se-acerca-la-reunion-zelenski-trump-y-estos-son-los-actos-que-perpetra-kiev-en-visperas-de-la-1165608203.html

Se acerca la reunión Zelenski-Trump, y estos son los actos que perpetra Kiev en vísperas de la cumbre "por la paz"

Se acerca la reunión Zelenski-Trump, y estos son los actos que perpetra Kiev en vísperas de la cumbre "por la paz"

Sputnik Mundo

Mientras los presidentes de Rusia y EEUU buscan formas de resolver pacíficamente el conflicto ucraniano, Zelenski intenta por todos los medios sabotear los... 18.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-18T12:53+0000

2025-08-18T12:53+0000

2025-08-18T13:10+0000

internacional

🛡️ zonas de conflicto

política

volodímir zelenski

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

eeuu

donald trump

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/15/1162658560_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_49da5b75f1d73c12c687d477593a8c9f.jpg

Y esto es lo que Kiev ha hecho solo en los últimos días:Afortunadamente, las tropas y servicios especiales rusos actúan de forma coordinada para prevenir o paliar las consecuencias de las acciones terroristas de Kiev, dejando claro que Putin y Trump están decididos a alcanzar la paz.

https://noticiaslatam.lat/20250818/1165605464.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, política, volodímir zelenski, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, eeuu, donald trump