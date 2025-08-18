https://noticiaslatam.lat/20250818/ucrania-ataco-el-oleoducto-principal-que-va-a-hungria-y-se-han-interrumpido-los-suministros-informo-1165604178.html
Ucrania ataca el oleoducto que va a Hungría interrumpiendo los suministros
Ucrania ataca el oleoducto que va a Hungría interrumpiendo los suministros
Sputnik Mundo
Las entregas de petróleo de Rusia a Hungría se han suspendido debido al ataque perpetrado por Ucrania contra el oleoducto, informó el ministro de Asuntos... 18.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-18T09:05+0000
2025-08-18T09:05+0000
2025-08-18T10:35+0000
defensa
ucrania
peter szijjarto
hungría
🌍 europa
oleoducto
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107564/58/1075645843_0:274:2903:1907_1920x0_80_0_0_743de798d5d76d9b5684f48092415594.jpg
"Este nuevo golpe a nuestra seguridad energética es indignante e inaceptable", señaló el ministro. En sus palabras, la parte rusa le notificó que los especialistas están reparando el oleoducto, pero aún no sabe cuándo terminarán los trabajos.Asimismo, les recordó a los "responsables políticos ucranianos" que la electricidad procedente de Hungría desempeña un "papel fundamental" en el suministro energético de Ucrania.
https://noticiaslatam.lat/20250813/1165443641.html
ucrania
hungría
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107564/58/1075645843_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_22306dbc1ff5faa278790bbc16353468.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ucrania, peter szijjarto, hungría, 🌍 europa, oleoducto
ucrania, peter szijjarto, hungría, 🌍 europa, oleoducto
Ucrania ataca el oleoducto que va a Hungría interrumpiendo los suministros
09:05 GMT 18.08.2025 (actualizado: 10:35 GMT 18.08.2025)
Las entregas de petróleo de Rusia a Hungría se han suspendido debido al ataque perpetrado por Ucrania contra el oleoducto, informó el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto.
"Este nuevo golpe a nuestra seguridad energética es indignante e inaceptable", señaló el ministro. En sus palabras, la parte rusa le notificó que los especialistas están reparando el oleoducto, pero aún no sabe cuándo terminarán los trabajos.
"Durante tres años y medio, Bruselas y Kiev han intentado arrastrar a Hungría a la guerra en Ucrania. Estos repetidos ataques ucranianos contra nuestro suministro energético tienen el mismo objetivo", escribió en su cuenta de X.
Asimismo, les recordó a los "responsables políticos ucranianos" que la electricidad procedente de Hungría desempeña un "papel fundamental" en el suministro energético de Ucrania.