Ucrania ataca el oleoducto que va a Hungría interrumpiendo los suministros

Las entregas de petróleo de Rusia a Hungría se han suspendido debido al ataque perpetrado por Ucrania contra el oleoducto, informó el ministro de Asuntos... 18.08.2025, Sputnik Mundo

"Este nuevo golpe a nuestra seguridad energética es indignante e inaceptable", señaló el ministro. En sus palabras, la parte rusa le notificó que los especialistas están reparando el oleoducto, pero aún no sabe cuándo terminarán los trabajos.Asimismo, les recordó a los "responsables políticos ucranianos" que la electricidad procedente de Hungría desempeña un "papel fundamental" en el suministro energético de Ucrania.

