Ucrania ataca el oleoducto que va a Hungría interrumpiendo los suministros
Sputnik Mundo
Las entregas de petróleo de Rusia a Hungría se han suspendido debido al ataque perpetrado por Ucrania contra el oleoducto, informó el ministro de Asuntos... 18.08.2025, Sputnik Mundo
"Este nuevo golpe a nuestra seguridad energética es indignante e inaceptable", señaló el ministro. En sus palabras, la parte rusa le notificó que los especialistas están reparando el oleoducto, pero aún no sabe cuándo terminarán los trabajos.
ucrania, peter szijjarto, hungría, 🌍 europa, oleoducto

Ucrania ataca el oleoducto que va a Hungría interrumpiendo los suministros

09:05 GMT 18.08.2025 (actualizado: 10:35 GMT 18.08.2025)
© Sputnik / Yuri Filimonov / Acceder al contenido multimediaEl punto de origen del oleoducto ruso Druzhba en Tartaristán
El punto de origen del oleoducto ruso Druzhba en Tartaristán - Sputnik Mundo, 1920, 18.08.2025
© Sputnik / Yuri Filimonov
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Las entregas de petróleo de Rusia a Hungría se han suspendido debido al ataque perpetrado por Ucrania contra el oleoducto, informó el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto.
"Este nuevo golpe a nuestra seguridad energética es indignante e inaceptable", señaló el ministro. En sus palabras, la parte rusa le notificó que los especialistas están reparando el oleoducto, pero aún no sabe cuándo terminarán los trabajos.
"Durante tres años y medio, Bruselas y Kiev han intentado arrastrar a Hungría a la guerra en Ucrania. Estos repetidos ataques ucranianos contra nuestro suministro energético tienen el mismo objetivo", escribió en su cuenta de X.
Asimismo, les recordó a los "responsables políticos ucranianos" que la electricidad procedente de Hungría desempeña un "papel fundamental" en el suministro energético de Ucrania.
