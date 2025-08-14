https://noticiaslatam.lat/20250814/al-menos-tres-civiles-resultaron-heridos-por-un-ataque-ucraniano-con-drones-en-belgorod-1165460083.html

Al menos tres civiles resultaron heridos por un ataque ucraniano con drones en Bélgorod

Al menos tres civiles resultaron heridos por un ataque ucraniano con drones en Bélgorod

Sputnik Mundo

Más tarde se dio a conocer que el hombre perdió una pierna a causa de las heridas sostenidas. 14.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-14T07:58+0000

2025-08-14T07:58+0000

2025-08-14T07:59+0000

defensa

rusia

ucrania

bélgorod

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0e/1165459821_0:109:1087:720_1920x0_80_0_0_6c50d8f8e911870d4505bfc5ee7532ab.jpg

Más tarde se dio a conocer que el hombre perdió una pierna a causa de las heridas sostenidas.El tercer herido, con barotrauma y heridas por metralla en la pierna, también fue llevado al hospital de la ciudad rusa de Bélgorod, agregó. Además, como resultado del ataque se incendió un automóvil, según sus datos.Previamente, el funcionario denunció otro ataque: las FFAA de Ucrania lanzaron por cuarta vez un dron contra un edificio del gobierno regional.A su vez, la defensora del Pueblo de Rusia, Tatiana Moskalkova, denunció que Kiev sigue violando todas las normas del derecho internacional humanitario, atacando a la población civil.Moskalkova señaló que el ataque ocurre en vísperas de la cumbre entre Rusia y Estados Unidos en Alaska para resolver el conflicto ucraniano, y destacó que, en este contexto, esta agresión resulta especialmente cínica.

https://noticiaslatam.lat/20250813/1165443116.html

ucrania

bélgorod

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, bélgorod, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa