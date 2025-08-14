Mundo
https://noticiaslatam.lat/20250814/al-menos-tres-civiles-resultaron-heridos-por-un-ataque-ucraniano-con-drones-en-belgorod-1165460083.html
Al menos tres civiles resultaron heridos por un ataque ucraniano con drones en Bélgorod
Al menos tres civiles resultaron heridos por un ataque ucraniano con drones en Bélgorod
Sputnik Mundo
Más tarde se dio a conocer que el hombre perdió una pierna a causa de las heridas sostenidas. 14.08.2025, Sputnik Mundo
defensa
rusia
ucrania
bélgorod
🛡️ zonas de conflicto
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🌍 europa
Más tarde se dio a conocer que el hombre perdió una pierna a causa de las heridas sostenidas.El tercer herido, con barotrauma y heridas por metralla en la pierna, también fue llevado al hospital de la ciudad rusa de Bélgorod, agregó. Además, como resultado del ataque se incendió un automóvil, según sus datos.Previamente, el funcionario denunció otro ataque: las FFAA de Ucrania lanzaron por cuarta vez un dron contra un edificio del gobierno regional.A su vez, la defensora del Pueblo de Rusia, Tatiana Moskalkova, denunció que Kiev sigue violando todas las normas del derecho internacional humanitario, atacando a la población civil.Moskalkova señaló que el ataque ocurre en vísperas de la cumbre entre Rusia y Estados Unidos en Alaska para resolver el conflicto ucraniano, y destacó que, en este contexto, esta agresión resulta especialmente cínica.
rusia, ucrania, bélgorod, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa
Al menos tres civiles resultaron heridos por un ataque ucraniano con drones en Bélgorod

07:58 GMT 14.08.2025 (actualizado: 07:59 GMT 14.08.2025)
Ataque ucraniano con drones contra Bélgorod
Ataque ucraniano con drones contra Bélgorod - Sputnik Mundo, 1920, 14.08.2025
© Sputnik / Servicio de prensa del gobernador de Bélgorod
/
Acceder al contenido multimedia
"Un hombre en estado grave con múltiples heridas por metralla y su esposa con quemaduras en el antebrazo están siendo trasladados por una ambulancia al hospital clínico regional", comentó el gobernador de la región rusa, Viacheslav Gladkov.
Más tarde se dio a conocer que el hombre perdió una pierna a causa de las heridas sostenidas.
El tercer herido, con barotrauma y heridas por metralla en la pierna, también fue llevado al hospital de la ciudad rusa de Bélgorod, agregó. Además, como resultado del ataque se incendió un automóvil, según sus datos.
Previamente, el funcionario denunció otro ataque: las FFAA de Ucrania lanzaron por cuarta vez un dron contra un edificio del gobierno regional.
A su vez, la defensora del Pueblo de Rusia, Tatiana Moskalkova, denunció que Kiev sigue violando todas las normas del derecho internacional humanitario, atacando a la población civil.
Moskalkova señaló que el ataque ocurre en vísperas de la cumbre entre Rusia y Estados Unidos en Alaska para resolver el conflicto ucraniano, y destacó que, en este contexto, esta agresión resulta especialmente cínica.
"Demostramos constantemente nuestra disposición a la desescalada, mientras que el régimen de Kiev, en su vana malicia, sigue atacando a la población civil, violando todas las normas imaginables del derecho internacional humanitario", escribió en su canal de Telegram.
