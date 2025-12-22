Mundo
Un general del Ejército ruso fallece en un atentado en Moscú
Un general del Ejército ruso fallece en un atentado en Moscú
El jefe de la Principal Dirección Operacional del Estado Mayor de las FFAA de Rusia, el general-teniente Fanil Sarvárov murió esta mañana tras estallar una...
Se abrió una causa penal en relación a lo ocurrido y se están investigando distintas versiones, incluido un asesinato organizado por las fuerzas especiales ucranianas, informó el Comité de Investigación de Rusia.La controvertida página web Mirotvorets, que recopila y almacena información sobre "enemigos de Ucrania" bajo el auspicio de las autoridades del régimen de Kiev, creó a finales de mayo de 2022 un fichero de Sarvárov. El 22 de diciembre de 2025 aparece en esta base de datos como fecha de su "eliminación".Según las imagenes publicadas del lugar, se trata de un Kia Sorrento blanco gravemente dañado. El vehículo presenta ruedas perforadas, el capó destrozado y los vidrios rotos. En la parte trasera, los vidrios también están rotos y el parachoques fue desplazado.Los automóviles cercanos resultaron dañados, aparentemente por la onda expansiva.
El jefe de la Principal Dirección Operacional del Estado Mayor de las FFAA de Rusia, el general-teniente Fanil Sarvárov murió esta mañana tras estallar una bomba colocada debajo de su auto.
Se abrió una causa penal en relación a lo ocurrido y se están investigando distintas versiones, incluido un asesinato organizado por las fuerzas especiales ucranianas, informó el Comité de Investigación de Rusia.
"Continúa la inspección del lugar de los hechos. La investigación ordenará las pericias necesarias, incluidas las forenses y las de carácter explosivo", comunicó la portavoz del organismo, Svetlana Petrenko.
El FSB ruso frustra un ataque terrorista en ciudad de Volgodonsk a última hora - Sputnik Mundo, 1920, 18.12.2025
El FSB ruso frustra un ataque terrorista en ciudad de Volgodonsk a última hora
18 de diciembre, 06:09 GMT
La controvertida página web Mirotvorets, que recopila y almacena información sobre "enemigos de Ucrania" bajo el auspicio de las autoridades del régimen de Kiev, creó a finales de mayo de 2022 un fichero de Sarvárov. El 22 de diciembre de 2025 aparece en esta base de datos como fecha de su "eliminación".
Según las imagenes publicadas del lugar, se trata de un Kia Sorrento blanco gravemente dañado. El vehículo presenta ruedas perforadas, el capó destrozado y los vidrios rotos. En la parte trasera, los vidrios también están rotos y el parachoques fue desplazado.
Los automóviles cercanos resultaron dañados, aparentemente por la onda expansiva.
