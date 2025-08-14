https://noticiaslatam.lat/20250814/putin-y-trump-celebraran-una-conferencia-de-prensa-conjunta-tras-la-cumbre-en-alaska-1165462630.html

Anuncian detalles de la agenda de la cumbre de Putin y Trump en Alaska

Anuncian detalles de la agenda de la cumbre de Putin y Trump en Alaska

Sputnik Mundo

La cumbre de los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, comenzará a las 11:30 hora local (19:30 GMT) en la base militar...

Los mandatarios, añadió, debatirán también otros temas relacionados con la paz y la seguridad global, así como asuntos regionales e internacionales. Además, indicó que se espera un intercambio de opiniones sobre el futuro de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, en particular en el área del comercio.Las partes celebrarán primero una reunión cara a cara y luego otra con la participación de las delegaciones. Está previsto que cinco miembros de cada comitiva asistan a las conversaciones.La delegación rusa está formada por:Ushakov indicó que la composición de la delegación estadounidense también se conoce, pero sugirió esperar que la anuncie EEUU.Antes del inicio de la reunión, los presidentes pronunciarán un discurso. Además, los mandatarios ofrecerán una rueda de prensa conjunta tras las conversaciones.Al mismo tiempo, Ushakov rehusó hacer conjeturas sobre la duración del encuentro Putin-Trump.El 6 de agosto, el representante especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, visitó Moscú y se reunió con Vladímir Putin. Posteriormente a esta visita, se dio a conocer el inicio de los preparativos para una próxima reunión entre el mandatario ruso y su par de EEUU.La noche del 8 al 9 de agosto, el mandatario estadounidense informó que la reunión se llevaría a cabo el 15 de agosto en el estado de Alaska. El dirigente de EEUU calificó de "muy respetuosa" la actitud de su par de Rusia de acceder a reunirse en territorio estadounidense. Asimismo, desde Washington no descartan que Trump pueda viajar en un futuro a Rusia.

