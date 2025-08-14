Anuncian detalles de la agenda de la cumbre de Putin y Trump en Alaska
09:19 GMT 14.08.2025 (actualizado: 10:14 GMT 14.08.2025)
© Sputnik / Ilya Pitalev / Acceder al contenido multimediaLa reunión de Vladímir Putin y Donald Trump al margen de la cumbre del G20
© Sputnik / Ilya Pitalev/
Síguenos en
La cumbre de los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, comenzará a las 11:30 hora local (19:30 GMT) en la base militar Elmendorf-Richardson en la ciudad de Anchorage en Alaska, informó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.
"En cuanto a la agenda de la cumbre, es evidente que el tema central será la solución de la crisis en Ucrania", señaló Ushakov.
Los mandatarios, añadió, debatirán también otros temas relacionados con la paz y la seguridad global, así como asuntos regionales e internacionales. Además, indicó que se espera un intercambio de opiniones sobre el futuro de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, en particular en el área del comercio.
"El potencial de la colaboración ruso-estadounidense es enorme y lamentablemente hasta el momento no se ha aprovechado", enfatizó.
Las partes celebrarán primero una reunión cara a cara y luego otra con la participación de las delegaciones. Está previsto que cinco miembros de cada comitiva asistan a las conversaciones.
La delegación rusa está formada por:
el canciller, Serguéi Lavrov;
el asesor presidencial de política exterior, Yuri Ushakov;
el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov;
el titular de Finanzas, Antón Siluánov;
el representante especial del mandatario ruso para la inversión y la cooperación económica con socios extranjeros, Kiril Dmítriev.
Ushakov indicó que la composición de la delegación estadounidense también se conoce, pero sugirió esperar que la anuncie EEUU.
Antes del inicio de la reunión, los presidentes pronunciarán un discurso. Además, los mandatarios ofrecerán una rueda de prensa conjunta tras las conversaciones.
Al mismo tiempo, Ushakov rehusó hacer conjeturas sobre la duración del encuentro Putin-Trump.
"Dependerá de cómo evolucione la discusión (...) Os dije cuándo empezarán las conversaciones; dependerá de los presidentes, en primer lugar, cuándo finalicen", respondió a los periodistas.
El 6 de agosto, el representante especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, visitó Moscú y se reunió con Vladímir Putin. Posteriormente a esta visita, se dio a conocer el inicio de los preparativos para una próxima reunión entre el mandatario ruso y su par de EEUU.
La noche del 8 al 9 de agosto, el mandatario estadounidense informó que la reunión se llevaría a cabo el 15 de agosto en el estado de Alaska. El dirigente de EEUU calificó de "muy respetuosa" la actitud de su par de Rusia de acceder a reunirse en territorio estadounidense. Asimismo, desde Washington no descartan que Trump pueda viajar en un futuro a Rusia.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.