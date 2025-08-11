https://noticiaslatam.lat/20250811/la-reunion-entre-putin-y-trump-es-una-catastrofe-para-la-politica-que-predomina-en-occidente-1165371050.html

La reunión entre Putin y Trump "es una catástrofe para la política que predomina en Occidente"

El filósofo, sociólogo y politólogo ruso Alexandr Duguin sostiene que la programada reunión de los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump... 11.08.2025, Sputnik Mundo

Según Dugin, dentro de Estados Unidos, en el Occidente colectivo y en general, existen fuerzas muy influyentes que están en contra de esta reunión.Sin embargo, si esta reunión se lleva a cabo, será "un gran avance", opina el renombrado filósofo ruso.El 6 de agosto, el representante especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, visitó Moscú y se reunió con Vladímir Putin. Posteriormente a esta visita, se dio a conocer el inicio de los preparativos para una próxima reunión entre el mandatario ruso y su par de EEUU, Donald Trump.La noche del 8 al 9 de agosto, el mandatario estadounidense informó que la reunión se llevaría a cabo el 15 de agosto en el estado de Alaska.

