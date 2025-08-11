https://noticiaslatam.lat/20250811/trump-confirma-su-reunion-con-putin-y-dice-ire-a-rusia-el-viernes-1165373786.html

Trump vuelve a confirmar su reunión con Putin y dice: "iré a Rusia el viernes"

El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó que sostendrá un encuentro este 15 de agosto con su par ruso, Vladímir Putin. Anteriormente, el Kremlin y la Casa... 11.08.2025, Sputnik Mundo

El 6 de agosto, el representante especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, visitó Moscú y se reunió con Vladímir Putin. Posteriormente a esta visita, se dio a conocer el inicio de los preparativos para una próxima reunión entre el mandatario ruso y su par de EEUU, Donald Trump.La noche del 8 al 9 de agosto, el mandatario estadounidense informó que la reunión se llevaría a cabo el 15 de agosto en el estado de Alaska.

