Trump vuelve a confirmar su reunión con Putin y dice: "iré a Rusia el viernes"
Trump vuelve a confirmar su reunión con Putin y dice: "iré a Rusia el viernes"
Sputnik Mundo
El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó que sostendrá un encuentro este 15 de agosto con su par ruso, Vladímir Putin. Anteriormente, el Kremlin y la Casa... 11.08.2025, Sputnik Mundo
El 6 de agosto, el representante especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, visitó Moscú y se reunió con Vladímir Putin. Posteriormente a esta visita, se dio a conocer el inicio de los preparativos para una próxima reunión entre el mandatario ruso y su par de EEUU, Donald Trump.La noche del 8 al 9 de agosto, el mandatario estadounidense informó que la reunión se llevaría a cabo el 15 de agosto en el estado de Alaska.
14:58 GMT 11.08.2025 (actualizado: 15:45 GMT 11.08.2025)
El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó que sostendrá un encuentro este 15 de agosto con su par ruso, Vladímir Putin. Anteriormente, el Kremlin y la Casa Blanca anunciaron que ambos mandatarios se reunirían en Alaska el 15 de agosto. No obstante, hoy el mandatario estadounidense afirmó que "irá a Rusia", sin profundizar en detalles.

"Ya saben, voy a ver a Putin. El viernes voy a Rusia. No me gusta estar aquí y hablar de lo inseguro, sucio y repugnante que es este lugar [Washington]", declaró Trump en una rueda de prensa dedicada a sus medidas de seguridad en la capital estadounidense.

El 6 de agosto, el representante especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, visitó Moscú y se reunió con Vladímir Putin. Posteriormente a esta visita, se dio a conocer el inicio de los preparativos para una próxima reunión entre el mandatario ruso y su par de EEUU, Donald Trump.
La noche del 8 al 9 de agosto, el mandatario estadounidense informó que la reunión se llevaría a cabo el 15 de agosto en el estado de Alaska.
Vladímir Putin, presidente ruso, y su homólogo estadounidense, Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 09.08.2025
Internacional
"Diplomacia sin tramas": ¿por qué es simbólico que Alaska sea el lugar para la reunión Putin-Trump?
9 de agosto, 13:11 GMT
