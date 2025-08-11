Trump vuelve a confirmar su reunión con Putin y dice: "iré a Rusia el viernes"
14:58 GMT 11.08.2025 (actualizado: 15:45 GMT 11.08.2025)
© AP Photo / Jacquelyn MartinDonald Trump, presidente de EEUU
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Síguenos en
El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó que sostendrá un encuentro este 15 de agosto con su par ruso, Vladímir Putin. Anteriormente, el Kremlin y la Casa Blanca anunciaron que ambos mandatarios se reunirían en Alaska el 15 de agosto. No obstante, hoy el mandatario estadounidense afirmó que "irá a Rusia", sin profundizar en detalles.
"Ya saben, voy a ver a Putin. El viernes voy a Rusia. No me gusta estar aquí y hablar de lo inseguro, sucio y repugnante que es este lugar [Washington]", declaró Trump en una rueda de prensa dedicada a sus medidas de seguridad en la capital estadounidense.
El 6 de agosto, el representante especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, visitó Moscú y se reunió con Vladímir Putin. Posteriormente a esta visita, se dio a conocer el inicio de los preparativos para una próxima reunión entre el mandatario ruso y su par de EEUU, Donald Trump.
La noche del 8 al 9 de agosto, el mandatario estadounidense informó que la reunión se llevaría a cabo el 15 de agosto en el estado de Alaska.