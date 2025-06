https://noticiaslatam.lat/20250612/ley-de-gasto-en-eeuu-va-contra-los-indocumentados-pero-el-impacto-seria-para-migrantes-regulares-1163260927.html

Ley de gasto en EEUU va contra los indocumentados, pero el impacto sería para migrantes regulares

Dentro de estos planes, está el paquete presupuestal propuesto por el mandatario, donde se estipulan, entre otras cosas, que las personas indocumentadas dejen de tener acceso a diversos servicios, entre ellos, al de salud.Sin embargo, la cadena estadounidense CNN revela que el mayor impacto no sería para esta agrupación, sino para los migrantes regulares."Los inmigrantes indocumentados en EEUU no se verán tan afectados por la legislación, ya que ya no pueden acceder a casi todos los programas de asistencia del Gobierno federal, según los expertos. Quienes corren mayor riesgo de perder algunos beneficios son millones de inmigrantes legales, así como los niños que son ciudadanos, pero cuyos padres pueden estar indocumentados o tener diversos estatus legales", puntualiza.Aunque aún falta que el Senado (cámara alta) discuta el proyecto, de ser avalado, limitaría los programas a los que las personas migrantes regulares podrían acceder, como beneficios fiscales o Medicare."También ataca a los estados que ofrecen cobertura similar a Medicaid a inmigrantes indocumentados con sus propios fondos", precisa CNN.La asesora principal de Salud y Justicia Económica del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, Tanya Broder, indicó al medio que hay una gran desinformación sobre el tema."Este proyecto de ley negaría la elegibilidad a los inmigrantes con residencia legal que tienen autorización para vivir y trabajar en Estados Unidos y que pagan impuestos que financian los servicios de los que todos dependemos", ponderó.El miedo se ha extendido también en otros ámbitos de la vida cotidiana de los migrantes, especialmente irregulares, que viven en EEUU.Previo al 5 de mayo, cuando la comunidad mexicana en EEUU celebra la victoria de la nación latinoamericana sobre el Ejército francés en la llamada batalla de Puebla, que ocurrió en 1862, organizaciones latinas en la nación norteamericana cancelaron todo tipo de eventos masivos por las estrictas medidas contra la comunidad migrante.Desde enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha realizado redadas en las llamadas "ciudades santuario" como Chicago, lo que limita la cooperación con el Gobierno federal al aplicar leyes sobre esta materia.De igual forma, el presidente Donald Trump también ha autorizado a los miembros del ICE a actuar en escuelas e iglesias, así como a deportar a personas migrantes con una situación irregular por supuestos vínculos con bandas criminales, a menudo sin mostrar pruebas.

