https://noticiaslatam.lat/20241112/el-zar-de-la-frontera-de-trump-advierte-a-las-ciudades-santuario-que-se-aparten-del-camino-1158981674.html

El "zar de la frontera" de Trump advierte a las ciudades santuario que "se aparten del camino"

El "zar de la frontera" de Trump advierte a las ciudades santuario que "se aparten del camino"

Sputnik Mundo

Tom Homan, quien fue nombrado por Trump como nuevo “zar de la frontera”, advirtió a las ciudades santuario “que se aparten del camino” cuando el Gobierno... 12.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-12T21:44+0000

2024-11-12T21:44+0000

2024-11-12T21:44+0000

internacional

política

seguridad

donald trump

marco rubio

eeuu

fox news

ice

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/05/0c/1139388156_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a68458c291381cfae75b40f403f4dc82.jpg

Este nombramiento, junto con el de Stephen Miller —uno de los "artífices de la política migratoria" del republicano en su primer mandato— como subdirector de política de la Casa Blanca, “marcan un comienzo agresivo” en los planes de Trump para resolver la crisis fronteriza que enfrenta Estados Unidos, afirma el diario.De acuerdo con reportes de la prensa estadounidense, el republicano también habría integrado a su equipo al senador Marco Rubio —de ascendencia latina— como secretario de Estado de Estados Unidos y al legislador Michael Waltz, como su asesor de seguridad nacional.Homan ha adelantado detalles en entrevistas con medios estadounidenses sobre los planes para las deportaciones masivas que realizará el Gobierno de Donald Trump. Indicó a Fox News que las operaciones comenzarán con los migrantes ilegales que cuenten con antecedentes penales o "amenacen la seguridad nacional".Un estimado de 1.1 millones de migrantes que no han cumplido con órdenes de deportación también serán “objetivos prioritarios”, publicó The Washington Times. Las ciudades santuario, afirmó Tom Homan, no podrán proteger a los migrantes ilegales de la deportación.Trump aseguró que “no hay nadie mejor para vigilar y controlar las fronteras” que Tom Homan y que él se encargará de realizar las deportaciones de migrantes ilegales a sus países de origen. El exfuncionario ocupó el cargo de director interino en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con Trump como presidente.En tanto, Miller se desempeñó como uno de los principales asesores del republicano durante su primer mandato y diseñó su plan fronterizo. Además, subraya el diario, estuvo implicado en el intento de encarcelar a los padres que cruzaron con sus hijos la frontera en 2018, lo que derivó en las separaciones de familias migrantes, que fueron criticadas al Gobierno republicano.

https://noticiaslatam.lat/20241109/deportacion-masiva-en-eeuu-cual-es-el-plan-de-trump-para-los-migrantes-latinoamericanos-1158896678.html

https://noticiaslatam.lat/20241112/trump-nombra-al-congresista-republicano-mike-waltz-como-asesor-de-seguridad-nacional-1158978305.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, donald trump, marco rubio, eeuu, fox news, ice