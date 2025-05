El sistema democrático de EEUU propicia que el presidente "no pueda tomar decisiones unilaterales"

https://noticiaslatam.lat/20250531/el-sistema-democratico-de-eeuu-propicia-que-el-presidente-no-pueda-tomar-decisiones-unilaterales-1162850787.html

En el sistema político estadounidense se suele pensar que el presidente, como jefe del Ejecutivo, es la figura central en la toma de decisiones. Sin embargo, su autoridad no es tan absoluta como se percibe, como se ha evidenciado recientemente en torno a los dos recientes mandatos en el país norteamericano.En el libro "Original Sin (Pecado original)", los reporteros estadounidenses Jake Tapper y Alex Thompson revelaron que el equipo cercano al exmandatario demócrata trató de encubrir su deterioro físico y mental; además, no le desaconsejó postularse a la reelección pese a su estado de salud.Por otro lado, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, dijo esta semana que el presidente estadounidense Donald Trump no está suficientemente informado sobre lo que ocurre en el contexto del conflicto ucraniano."En particular, no le informan [al presidente Donald Trump] sobre el creciente número de ataques terroristas masivos que Ucrania está llevando a cabo contra ciudades rusas pacíficas", dijo Ushakov.En entrevista con Sputnik, el investigador de tiempo completo del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México (Colmex), Francisco Gil Villegas Monroy, detalló que la naturaleza del sistema político del país norteamericano conlleva que el jefe de Estado no pueda tomar decisiones basado única y exclusivamente en su juicio.A decir del también doctor en Estudios Políticos por la Universidad de Oxford, el ocupante de la Casa Blanca en turno es quien nombra a los integrantes del grupo de expertos que lo asesoran, basándose en criterios de afinidad con el partido gobernante, entre otros aspectos, como el curriculum vitae y el ámbito de especialidad en el que se han desenvuelto."Una serie de decisiones que tomaban varios grupos"En ese sentido, el experto menciona el libro La esencia de la decisión, escrito por el politólogo y exsecretario adjunto para Políticas y Planes de Defensa de Estados Unidos, Graham Tillet Alisson, y considerado un clásico de la teoría de las relaciones internacionales.Así, dice Villegas, el texto indica que, cuando se estudiaba la Guerra Fría, los investigadores partían del supuesto de que las cosas funcionaban, tal como en el ajedrez, a la luz de un "actor racional unificado", como si se tratara de John F. Kennedy contra Nikita Kruhshchev."Entonces, imaginémonos el tablero de ajedrez, pero en donde cada una de las piezas tiene un interés propio, aunque puede ser a veces egoísta. El alfil y la torre no necesariamente tienen los mismos intereses que pudiera tener la reina, aunque, en principio, en un actor racional unificado, están ahí para defender al rey, que no le den jaque mate", continúa.En ese sentido, sostiene el analista, las investigaciones de Graham Alisson encontraron que los sectores de la defensa del Pentágono tenían intereses que podían ser distintos a los de ciertos grupos empresariales o incluso a los de los asesores del departamento de Estado de Estados Unidos, "que son los que llevan a cabo todo ese proceso de decisiones"."Incluso podría darse el caso de que, en alguna ocasión, por ejemplo, un alfil o una torre, hicieran un movimiento para quedar en una mejor posición en el tablero, superando la posición que tuviera otra pieza, aunque ese movimiento, en realidad, estaba perjudicando el objetivo fundamental de proteger al rey o la reina en el juego", menciona el académico del Colmex.Los múltiples actoresPor todo lo anterior, el internacionalista concluye que, en los conflictos relacionados con política exterior, muchos son los actores que ejercen un rol en la toma de decisiones, además de que pueden tener intereses contrapuestos."Al igual que alguien le dijo que se podía recuperar una situación económica favorable a Estados Unidos poniéndole aranceles a todos los demás países", finaliza.

