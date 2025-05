https://noticiaslatam.lat/20250526/mientras-ucrania-ataca-la-infraestructura-civil-rusia-golpea-blancos-militares-en-respuesta-1162740503.html

Mientras Ucrania ataca la infraestructura civil, Rusia golpea blancos militares en respuesta

26.05.2025

Ucrania ha lanzado recientemente ataques a gran escala contra ciudades rusas, especialmente con drones. Estos han afectado a varias regiones, entre ellas: A pesar del notable trabajo de la defensa antiaérea rusa, los ataques causaron víctimas mortales y heridos, además de la destrucción de viviendas e infraestructura de comunicaciones.Tras estos ataques de las FFAA de Ucrania contra civiles, que "violan todas las leyes de guerra", Rusia espera una reacción de los organismos internacionales, incluida la ONU, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.A su vez, desde la Presidencia rusa denunciaron que Kiev deliberadamente lleva a cabo ataques contra la infraestructura civil, y calificaron de "represalia" la respuesta de Moscú contra objetivos militares ucranianos."Vemos a los ucranianos golpeando nuestras infraestructuras sociales, infraestructuras civiles. Se trata de un ataque de represalia, un ataque solo contra objetivos militares", argumentó el portavoz presidencial, Dmitri Peskov.Violaciones de acuerdosTras la segunda conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, fue anunciada una prohibición de 30 días de los ataques a instalaciones energéticas entre Rusia y Ucrania, que contó con el apoyo de las autoridades ucranianas. La moratoria entró en vigor el 18 de marzo, pero los ataques energéticos de Kiev no cesaron ni un solo día. Al término del acuerdo, el 16 de abril, el Ministerio de Defensa ruso denunció 130 ataques ucranianos al sector energético. Al mismo tiempo, desde la Cancillería subrayaron repetidamente que Moscú seguía respetando la moratoria.Además, la parte rusa ha propuesto en repetidas ocasiones un cese del fuego en días festivos y fechas significativas para ambas naciones.La primera fue la propuesta de Putin de un alto el fuego de tres días con motivo de la Pascua, que duró del 19 al 21 de abril. Si el alto el fuego festivo tenía éxito, debía prorrogarse hasta 30 días. Sin embargo, las fuerzas ucranianas lo violaron 4.900 veces, reportó el Ministerio de Defensa.Más de 9.000 violaciones de la tregua del 80.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria y cinco intentos de cruzar la frontera rusa fueron cometidos por militares ucranianos entre el 8 y el 11 de mayo, cuando el presidente ruso volvió a proponer un cese temporal de los combates.Además, los dirigentes extranjeros que viajaron a Moscú para celebrar el Día de la Victoria fueron testigos de intentos de agresión contra territorio ruso, intentos que todavía continúan, enfatizó Dmitri Peskov."Todo el mundo escuchó estas amenazas del régimen de Kiev. Y muchos líderes que estaban aquí fueron testigos de los intentos de lanzar ataques con drones en el territorio de Rusia, en las principales ciudades y en la capital, en vísperas de un día tan importante. Estos intentos continúan, nos vemos obligados a tomar medidas y el presidente Putin está haciendo lo que tiene que hacer para garantizar la seguridad de Rusia", destacó.¿Por qué Kiev lo hace?Las tropas rusas están liberando asentamientos y avanzando casi a diario, mientras que las fuerzas ucranianas tienen que abandonar sus posiciones y huir.Además, como publicó el periódico Financial Times, citando fuentes de círculos militares, los soldados de las FFAA ucranianas están perdiendo el estado de ánimo y el espíritu de combate. También se quejan de las estrategias mal concebidas por el mando supremo, que no se compensa con ningún armamento extranjero suministrado a Ucrania.Con tales sentimientos, que existen desde hace mucho tiempo, la deserción está muy extendida en las filas ucranianas. A finales de octubre de 2024, una diputada ucraniana calculó que más de 100.000 militares ucranianos desertaron o abandonaron voluntariamente sus unidades desde febrero de 2022.Mientras tanto, Kiev declaró que necesita movilizar a 30.000 soldados mensualmente para mantener su resistencia frente a las fuerzas rusas. Con ese fin, decidió lanzar un programa de contratación militar a los más jóvenes. Sin embargo, la iniciativa, dirigida a hombres de entre 18 y 24 años, hasta ahora ha dado resultados modestos, con tan solo 500 jóvenes que han firmado.Asimismo, como indicó el presidente Putin, las autoridades ucranianas "practican la movilización forzosa y en las calles están cazando a la gente como a perros".Debido a estos fracasos en el campo de batalla, Kiev está recurriendo a métodos de lucha "terroristas", como han sido calificados en más de una ocasión los ataques ucranianos contra la infraestructura civil por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.El 16 de mayo, en la ciudad turca de Estambul, se celebraron negociaciones entre Rusia y Ucrania, por primera vez desde 2022, cuando el contacto fue interrumpido por Kiev. La delegación rusa señaló estar satisfecha con el resultado del diálogo con la parte ucraniana. La iniciativa fue anunciada por el presidente ruso, quien propuso a Kiev retomar los contactos directos sin condiciones previas, con el objetivo de llegar a una posible solución del conflicto ucraniano.Tras la reunión, los países anunciaron un intercambio masivo de prisioneros de guerra bajo la fórmula 1.000 por 1.000. Moscú y Kiev también acordaron presentar en las consultas su visión de un posible alto al fuego.

