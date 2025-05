https://noticiaslatam.lat/20250530/venezuela-alza-su-voz-por-palestina-en-el-19-festival-mundial-de-poesia-1162847700.html

Venezuela alza su voz por Palestina en el 19º Festival Mundial de Poesía

Venezuela alza su voz por Palestina en el 19º Festival Mundial de Poesía

El evento no solo celebrará la palabra como herramienta estética y de memoria, sino que asumirá una postura firme ante el genocidio que vive el pueblo palestino. Así lo expresó el ministro Freddy Ñáñez, titular de la cartera que organiza el encuentro, al anunciar que Palestina será el país homenajeado en esta edición, que también rendirá tributo a la poeta Belén Ojeda.Durante una rueda de prensa ofrecida en la sede del ministerio, Ñáñez afirmó: "Estamos ya en los preparativos para celebrar una edición más de este Festival Mundial de Poesía. Son 19 ediciones que hemos realizado durante el tiempo, que hemos obtenido durante el tiempo y que desde el origen este festival se convirtió en un evento popular, masivo, en un evento convocante".Para el ministro, la celebración de este festival se ha erigido como un espacio contracultural que derriba mitos: "El primer prejuicio que se ha caído de Venezuela es ese que dice que la poesía no habla el lenguaje de la calle y no convoca por tanto al pueblo llano. Todo lo contrario".Y añadió: "Lo que hay en el habla y en el oído de nuestro pueblo de a pie, de nuestro pueblo llano, es metáfora, es precisamente lenguaje sublime, es precisamente la capacidad de recrear y de reconstruir nuestra memoria y de soñar nuestro devenir a partir de la palabra".Una voz en favor de PalestinaCon la participación de más de 40 poetas de cuatro continentes y 200 poetas nacionales, el festival incluirá seis recitales nocturnos en el Teatro Simón Bolívar, talleres, conversatorios, presentaciones de libros, coloquios y encuentros comunitarios.Dicho encuentro literario busca activar el "diálogo poético" en espacios no convencionales, como barrios, escuelas y centros culturales. Pero este año, más allá de los versos, se levantará una protesta, una denuncia. "No podemos permitirnos celebrar nada en este momento de la humanidad sin que esa celebración vaya acompañada de la denuncia que hoy estamos haciendo", dijo Ñáñez.Palestina ha sido invitada como país homenajeado. 10 poetas de dicho origen serán parte del festival, llevando su testimonio, su espiritualidad y su resistencia desde el verso hasta el escenario. "Queremos hacer frente, marcar una postura frente a este genocidio, frente a esta guerra de exterminio que adelanta Israel, el Estado sionista de Israel, la complicidad directa de los Estados Unidos y la complicidad también directa de Europa", dijo Ñáñez.El embajador del Estado de Palestina en Venezuela, Fadi Alzaben, agradeció profundamente el gesto y subrayó su dimensión simbólica: "Desde Caracas, enviamos un mensaje claro a todo el mundo, que Palestina no está sola, Palestina cuenta con el apoyo internacional por parte de la Revolución Bolivariana y por parte del presidente Nicolás Maduro Moro".También se refirió a la imposibilidad de traer más poetas desde la Franja: "Lamentablemente no hemos conseguido traer más poetas de la Franja de Gaza debido al bloqueo, debido a las sanciones. Israel no ha permitido la entrada de ayudas humanitarias, ni medicina, ni combustible".La poesía venezolana será homenajeadaEn este marco, la poeta Belén Ojeda será homenajeada. Egresada del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, Ojeda es traductora, músico, docente y escritora. La poeta venezolana, a juicio de Ñáñez, ha construido una obra de gran profundidad.La homenajeada agradeció la oportunidad de compartir este festival con el pueblo palestino. "La poesía es el lugar de la permanencia. Palestina, libre del colonialismo sionista, tiene que ser el lugar de la permanencia. Y la diversidad y el respeto a esa diversidad religiosa, étnica, política en el mundo tiene que ser el lugar de la permanencia", afirmó."Esperemos que nuestro granito de arena pueda multiplicarse en la compañía al hermano pueblo palestino en este genocidio atroz que no escucha nada", recalcó.Para Belén Ojeda, el silencio de las élites contrasta con la solidaridad de los pueblos. "Los pueblos sí estamos diciendo no al genocidio en Palestina, pero los grandes poderes parece que no escuchan. Entonces, ojalá la voz de los pueblos pueda ser más fuerte en esa compañía al pueblo palestino para que cese el genocidio y el colonialismo sionista en Palestina".El Festival Mundial de Poesía en Venezuela —que ya se ha consolidado como uno de los eventos culturales más importantes de América Latina— reafirma así su carácter profundamente político. Para Freddy Ñáñez, "es una edición que además toma una postura histórica, una postura necesaria, humana, frente al genocidio, a la guerra de exterminio que el Estado nazi-sionista de Israel viene adelantando desde su fundación hasta nuestros días contra el pueblo palestino".Concluyó con una reflexión que resume el espíritu del festival: "No podemos permitir ni una hora más, ni un minuto más, de que este genocidio y este bloqueo que hoy se tiene contra el pueblo palestino se sublimen o se invisibilicen. Que se entienda que toda esta celebración de la poesía también lleva implícito un grito de dolor y un grito de protesta contra el genocidio".

