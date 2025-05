https://noticiaslatam.lat/20250524/venezuela-define-su-rumbo-jornada-electoral-consolida-estabilidad-y-traza-nuevo-mapa-politico--1162718153.html

Venezuela define su rumbo: jornada electoral consolida estabilidad y traza nuevo mapa político

"El domingo 25 de mayo saldremos a votar en familia por la paz, la estabilidad y la soberanía nacional", afirmó el presidente Nicolás Maduro

Este evento representará un hito en la nación sudamericana: es la jornada número 32 en 26 años de Revolución Bolivariana.Asimismo, Maduro recordó que los líderes comunitarios y dirigentes de partidos que le acompañaron en dicha movilización representan "un bloque histórico, una fuerza que viene de Simón Bolívar".Cifras relevantesCon la participación de más de 6.000 candidatos de 54 organizaciones políticas, los venezolanos elegirán 569 cargos: Será además la primera vez que se vote por parlamentarios por el territorio del Esequibo, lo que eleva a 285 el número de escaños nacionales.El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dispuesto 15.736 centros de votación y más de 27.713 mesas electorales. Más de 21 millones de ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho.Mientras tanto, como parte del Plan República, se desplegarán 412.887 efectivos militares para garantizar la seguridad del proceso, mientras Corpoelec movilizará a 15.664 trabajadores para asegurar el suministro eléctrico. Se prevé la presencia de más de 400 veedores internacionales.De acuerdo con el último estudio de la encuestadora Hinterlaces, 60% de los venezolanos votará por candidatos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), con una participación estimada del 83% entre sus simpatizantes. En contraste, solo el 18% del sector opositor estaría dispuesto a emitir su sufragio.Lo que está en juegoAnte este escenario, el analista político venezolano Ángel González explicó en una entrevista para Sputnik que el país se juega mucho más que cargos de elección popular. "Con las informaciones de los últimos días (...), donde fueron capturados un grupo de mercenarios que tenían planes concretos y comprobados de cometer actos terroristas en Venezuela, a propósito de las elecciones del domingo", recordó González.Según el experto, estos intentos de sabotaje responden a una estrategia histórica de la oposición más radical. "La oposición de Venezuela ha jugado al todo o nada. Como no pudieron sacar al chavismo por la vía electoral, ahora buscan crear un escenario de caos, de ingobernabilidad, para justificar una intervención extranjera”, aseguró.El analista señaló que esta jornada también representa "el inicio de un nuevo ciclo político en Venezuela". A su juicio, al renovarse la Asamblea Nacional y las 24 gobernaciones se dibujará un nuevo mapa de poder en el país. "Nada más y nada menos que el aparato institucional que, junto a la Presidencia de la República, constituye el esquema político central de Venezuela", aseveró.González destacó que, si bien el chavismo sigue siendo la fuerza mayoritaria, el desgaste natural tras más de dos décadas en el poder podría abrir oportunidades para sectores opositores. "Incluso parte de la oposición que no respalda la vía insurreccional ha decidido participar para no dejarle todo el espacio al chavismo", comentó.En cuanto a la Asamblea Nacional, González valoró que una mayor presencia de la oposición enriquecería el debate legislativo.El voto por la pazConsultado sobre los preparativos del Gobierno ante posibles hechos de violencia, el analista destacó que "esta vez la guardia está altísima". A diferencia de elecciones anteriores, donde se confiaba en la participación opositora, ahora hay un despliegue preventivo robusto. "Justo días antes de la elección, se capturó a uno de los colaboradores más cercanos de María Corina Machado, cabecilla de un grupo de más de 70 mercenarios que planeaban atentados terroristas con explosivos", denunció.Sobre la estrategia electoral del chavismo, González apuntó que "ha tenido un despliegue mucho más constante y concreto de sus líderes en las regiones". Según detalló, la población ha comprendido la importancia de los cargos regionales como instrumentos de solución de problemas locales."El Gobierno va a demostrar la tranquilidad, la estabilidad y la continuidad democrática del país. Cuando ha sido cuestionado internacionalmente por la legitimidad de sus procesos, estas elecciones son una victoria para la paz y una derrota para quienes apuestan al caos", resaltó.Un aspecto novedoso de estos comicios es la incorporación de diputados por la región Esequiba, territorio en disputa con Guyana. Para González, se trata de una jugada audaz."Venezuela ha asumido la defensa del Esequibo como un tema de Estado, que une a la mayoría de los venezolanos sin distinción política. Al declarar el Esequibo como un estado más y elegir sus autoridades, se planta cara ante la presión internacional y los intereses de grandes corporaciones como ExxonMobil, que operan en Guyana con apoyo de Washington", concluyó.

2025

